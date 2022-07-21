Cildiniz için sihirli dokunuş zamanı

Profesyonel cilt bakımları, maskeler, peelingler, cilt yenileyici işlemler ve genel olarak cilt yüzeyine yapılan uygulamalar ile cildin daha sağlıklı, parlak ve ışıltılı görünmesini sağlayabiliriz. Kolajen ve elastin üretiminin tetiklenmesi ve cilt kalitesinin artırılması söz konusu olduğunda ozon terapi, glutatyon serum ve cildin ihtiyacına göre kişiye özel olarak hazırlanmış mezoterapi kokteylleri oldukça başarılı sonuçlar sağlayabiliyor. Unutmayalım ki, cilt yaşlanması ve cilt problemleri genellikle içeriden kaynaklanır. Bu nedenle, içeriden tedavi edildiğinde daha etkili sonuçlar elde edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu yazıda, cilt kalitenizi artırmak için tercih edebileceğiniz destekleyici medikal tedavileri ele alacağız.Ozon terapisi; hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudun direncini artıran destekleyici bir tedavidir. Bunların dışında, kan dolaşımını iyileştirmesi, cilt hücreleri için de faydalıdır ve bunun sonucunda cilt daha parlak, sağlıklı ve canlı görünecektir. Ozon, insan vücudu üzerinde benzersiz etkileri olabilen bir maddedir. Hem cilt problemleri hem de kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerinin önlenmesinde kullanılması tavsiye edilir. Ozon ayrıca antioksidan açısından savunma sistemini harekete geçirmek ve serbest radikallerin hücreler üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak gibi etkilere de sahiptir. Bu, ozon terapisinin gençleştirme etkisinin olduğu anlamına da gelir. Ozon terapisinin, hastanın kişisel ihtiyaçlarına göre ortalama 6-10 kür şeklinde uygulanması tavsiye edilir. Etkileri, genellikle üçüncü uygulamadan sonra belirginleşmeye başlamaktadır.Glutatyon serum; vücuttaki toksinleri dışarı atmak ve hücre sağlığını iyileştirmek için oldukça etkili bir tedavidir. Cilt kuruluğu, ince çizgi ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olmanın dışında kolajen üretimini tetikleyerek cilt sıkılığı ve elastikiyetini artırmada da güvenli bir şekilde uygulanabilir. Glutatyon, özellikle C vitamini ile birlikte verildiğinde; daha açık bir cilt rengi, düzensiz cilt tonu ve cilt lekelerinde azalma, akne ve sivilce oluşumunu önleme gibi faydalara da sahiptir. Glutatyon serum ayrıca cilt dokusunu ve kalitesini iyileştirebilir, cildin daha nemli ve ışıltılı görünmesini sağlayabilir. Glutatyon serum uygulaması, ortalama 30 dakika süren bir işlemdir ve doktorlarımız hastalara genellikle haftada iki kez olmak üzere toplam 10 uygulama önermektedir.KÖK hücre tedavisi; daha genç ve sağlıklı hisseden bir vücuda katkı sağlamanın dışında, cilt dokularını korumak ve onarmak gibi faydalara da sahiptir. Onun bu doğal özelliği sayesinde yaşam kalitenizin arttığını hem içeriden hem de dışarıdan hissedebilirsiniz. Aradığınız şey hem genç hissetmek hem de bu gençliği cildinizde gözlemlemekse, kök hücre tedavisinden fayda görebilirsiniz. Kök hücre, yaşlanmanın neden olduğu yapısal değişiklikleri tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, ilerleyen yaşlarda da vücudun ve cildin onarım ve yenilenme yeteneğine katkı sağlayabilir. Bu tedavi, yaşlanma sürecini geciktirmek için erken yaşlarda önleyici tedavi olarak da uygulanabilir.MezoterapiBİR cilt altı enjeksiyonu olan mezoterapiler, cildin ihtiyacına göre vitamin, mineral, enzim ve antioksidanlar ile hazırlanmış kokteyller olarak cildin yenilenmesini sağlar. Bu da, daha sağlıklı, parlak ve daha genç görünen bir cilt anlamına gelir. Mezoterapiler, özellikle erken dönemlerde uygulandığında kırışıklık ve ince çizgi gibi yaşlanma belirtilerinin önlenmesine ve mevcut olanları düzeltmeye yardımcı olur. Mezoterapi kokteylleri, cildin alt katmanının yenilenme sürecini uyararak çalışır ve serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olarak cilt yaşlanmasının en önemli nedeni ile mücadele etmiş olur. Mezoterapi, yorgun görünen cilt görünümünü iyileştirmek, kan dolaşımını iyileştirmek ve vücuttaki toksik maddelerin atımını kolaylaştırma yönleri ile de cilde fayda sağlayabilir.PRP tedavisi, hem cilt hem de saç kalitesini iyileştirmede sıklıkla tercih edilen uygulamalardan biridir. Hücresel düzeyde cildi iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinen bu tedavi, ciltteki kolajen üretimini tetikler ve hasarlı dokuları yeniler. Bu da akne izleri, kırışıklıklar ve ince çizgilerin görünümünde önemli ölçüde iyileşmeler sağlanabileceği anlamına gelir. Yeni kan hücreleri üretmeye yardımcı olduğundan, cilt dokusunu iyileştirmek ve renk eşitsizliklerini gidermek gibi faydaları da vardır. PRP tedavisi; ozon terapi ve mezoterapi kokteylleri gibi diğer tedavilerle kombin edilerek uygulanabilir. Bu konuda kararı verecek kişi doktorunuz olacaktır. Bizim kliniğimizde de doktorlarımız, tamamen hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilecek tedavileri tek başına veya birlikte uygulamaktadır. Bu tarz destekleyici tedaviler, cilt kalitesini artırarak erken yaşlarda bir önlem olarak ve ilerleyen yaşlarda mevcut sorunları azaltmak için oldukça faydalı olacaktır.