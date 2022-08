Yaz bitmeden forma girmek mümkün!

Güneş kendini gösterdiğinde, sanki kiloları 1 günde almışçasına 1 günde de onlardan kurtulmak istiyoruz. Peki hızlıca sonuç alabilmek gerçekten mümkün müdür? Bu yazımda size zayıflama programları arasında en güçlü ve etkili sonuçlar veren uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Lipo Plus program aslında günümüz teknolojisiyle, ilk seans itibariyle şaşırtıcı sonuçlar veren, bir uygulama kokteylidir. Peki bu program içerisinde neler bulunmakta? Birincisi olmazsa olmaz, bütün dünyada kabul görmüş ve başarıları defalarca tescillenmiş buzla zayıflama yöntemidir. Buzla zayıflama yöntemi derken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok okuyucumuz buzla zayıflama yöntemini soğuk lipoliz uygulaması ile karıştırabiliyor. Fakat, buzla zayıflama yöntemi vakum, enjeksiyon ve kimyasal kullanılmadan gerçekleştirilen kontrollü bir cilt soğutma yöntemidir. Ve hatta ilk seans itibariyle kullanılan bölgede üstün sonuçlar vermektedir. Buzla zayıflama yöntemi bölgesel bir işlem olduğu için birden fazla bölgede zayıflama etkisi görmek isteyen kişilere, mutlaka sıcak yağ kırma işlemiyle kombinliyoruz. Bu sayede termal şok yaratıyoruz ve metabolizma ciddi boyutta hızlanıyor, kırılan yağ miktarı iki katına yükseliyor. İç dış bacak, karın, göbek, bel çevresinde işlem uygulamak mümkün ve Lipo Plus program ilk seans itibariyle 4-8 cm arası incelme elde etmemizi sağlayan bir zayıflama kokteylidir.İlk etapta beklentileri doğru tespit etmek çok önemlidir. Görüşme randevusu esnasında mutlaka danışanın hikayesi dinlenmeli ve kişiye göre program planlanmalıdır. Ve mutlaka işlem öncesi yağ kütlesi, kas kütlesi, iç yağlanma ve yağ oranı detaylı bir şekilde ölçülmelidir. Bol su tüketimi ve sağlıklı beslenme temel kuraldır. Kalıcı ve verimli sonuçlar için sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. "Peki diyet yapacaksam neden böyle bir programa başladım?" diye ilginç tepkiler veren danışanlar da karşımıza çıkıyor. Sağlıklı beslenme bir diyet değildir, sağlıklı, beslenme bir yaşam biçimidir.BUZLA yağ kırma yöntemi gebeler, kanser tedavisi görenler ve böbrek yetmezliği sorunu olanlar hariç herkese uygulanabilen konforlu bir yöntemdir. Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi her zayıflama sürecinde olduğu gibi bu program esnasında da çok önemlidir. Belki biraz klasik gelecek ancak kırılan yağlar vücuttan dışarı atılırken diğer taraftan vücuda yeni yağlar yüklememek adına sağlıklı beslenme temel kuraldır. Bazen ilginç tepkilerle karşılaşabiliyoruz. "Diyet yapacaksam neden cihaza giriyorum?" gibi cümleler duyabiliyoruz. Cihaz, oluşmuş olan probleme müdahale eder. O yağlanmanın temel sebebi olan yanlış beslenme alışkanlığınız devam ettiği sürece vücut yağlanmaya devam edecektir. Bu bilinen bir gerçektir. Yani böylesine ciddi bir yağ kırma işlemine girerken sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek durumundasınız.KARIN, göbek, bacak, kol, hatta gıdı bölgesi dahil olmak üzere yağlanma problemi olan her bölgede işlem uygulanmaktadır. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise aynı seans esnasında birden fazla bölgede işlem uygulamanın mümkün olmasıdır.SEANS esnasında kırılan yağlar, doğal yollarla metabolize edilerek vücuttan dışarı atılır. Bu süreçte mutlaka bol su tüketmelisiniz. Bu oldukça önemlidir. Seans bitiminde elde edilen sonuç her geçen gün artarak devam eder. Kırılan yağlar vücuttan atıldıkça vücut incelmeye ve şekillenmeye devam eder. Buzla yağ kırma ciddi bir işlemdir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir uygulanmalıdır. Özetlemek gerekirse buzla yağ kırma işlemi dünyada kabul görmüş en etkili işlemlerden biridir. Ancak bu her buz kırma yöntemi etkili anlamına gelmemektedir. Vakumsuz bir işlemi tercih etmenizi öneririm. Böylesine ciddi bir uygulama uzman eller tarafından uygulanmalı ve herhangi bir programa başlamadan önce mutlaka bir görüşme randevusu organize edilmelidir.