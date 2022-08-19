Rokanın Faydaları Nelerdir? Roka Nasıl Yenirse Faydalı Olur, Hangi Organa İyi Gelir, Hangi Vitaminler Ve Mineraller Var?

Roka faydaları sayesinde, tüketen kişiler için önemli faydalar sağlar. Rokada hangi vitaminler var sorusu, birçok kişi tarafından merak edilir. Ülkemizde çoğunlukla salatalarda çiğ olarak tüketilse bile, aslında isteğe bağlı olarak farklı şekillerde kullanılan bir sebzedir. Özellikle kadınlar tarafından mutlaka tüketilmelidir. Çoğu sebze gibi düşük kalorili olduğundan diyet yapanlar için uygundur. Kabızlığı büyük ölçüde önlemesi, rokanın faydaları arasında yer alır. Rokanın zararları ve yararları ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Rokanın Faydaları Nelerdir?

Rokanın içerisindeki yararlı bileşenler, insan vücudunun sağlıklı çalışması için gerekli olan besin maddelerinin büyük bir çoğunluğunu sağlar. Bu nedenle, hem kadınların, hem de erkeklerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir sebzedir. Bu sebzenin sağladığı faydalar arasında aşağıdakiler bulunur.

Roka, güçlü bir idrar söktürücüdür. Bundan dolayı, vücudun su tutmasına karşı savaşmaya yardımcı olur.

Saçların hızlı bir şekilde uzamasını teşvik eder, ayrıca bitkisel içerikli kozmetiklerde kullanılır. Bazı saç bakım ürünlerinin kimyasal formüllerinde yer alır. Özellikle ısırgan otu ve dulavratotu ile kombine edilir.

Sebum oluşumuna eğilimli olan cilt tiplerini dezenfekte etmekte çok başarılıdır. Bu yüzden, akne ve sivilce oluşumunu büyük oranda engeller.

C vitamini sayesinde enerji verici ve canlandırıcıdır. Dengesiz bir beslenme şekline sahip olan, stres ve gerginlikle mücadele eden ve bunun yanı sıra sigara kullanan kişilerin C vitamini eksikliğini gidermeye yardımcı olan bir sebzedir.

Antioksidanlar ile dolu olan roka, bazı kronik rahatsızlıkların yanı sıra, çeşitli kanser türlerinin, kardiyovasküler hastalıkların oluşma risklerine karşı savaşmaya yardımcı olur. Sadece roka değil, yeterli miktarda meyve ve sebze tüketildiğinde ve iyi bir yaşam tarzı benimsendiğinde bu tarz hastalıklara karşı koruma artar.

Roka, ciltte oluşan yaşlanma belirtilerine karşı savaşır ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Hücrelerin yaşlanmasına neden olan oksidatif stresten korur.

Bağırsakları kabızlıktan korur. Sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına ve kolonları sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Roka salatası, hazımsızlığı önler, sindirimi kolaylaştırır ve işe yarar bir iştah açıcıdır.

Vitamin ve mineralleri sayesinde iyileştiricidir ve cilt yaralarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Roka, koyu yeşil yapraklı bir sebzedir. Lahana, brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanasının da ait olduğu, Latince ismi "Brassicaceae" ya da bilinen adıyla turpgiller ailesinin bir üyesidir. Tıpkı diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi yüksek oranda vitamin ve mineral kaynağıdır. Rokanın besin değerleri şu şekildedir:

A vitamini (retinol)

Beta-karoten (provitamin A)

D vitamini (kolekalsiferol)

E vitamini (tokoferol)

K1 vitamini

K2 vitamini

C vitamini

B1 vitamini (tiamin)

B2 vitamini

B3 vitamini (niasin)

B5 vitamini (pantoneik asit)

B6 vitamini

B9 vitamini (folik asit)

B12 vitamini (kobolamin)

Kalsiyum

Bakır

Demir

İyot

Magnezyum

Manganez

Fosforlu

Potasyum

Selenyum

Sodyum (tuz)

Çinko

Roka, genel olarak vücudun sağlığı için yararlıdır. Fakat, bazı tedaviler ve ilaçlar tüketilmesine engel olabilir. Örneğin, kanın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülan tedavisi durumunda fazla tüketilmesi uygun olmayabilir. Ek olarak, ishal ve gaz problemleri yaşayan kişiler kullanılırken ölçülü olmalıdır. Her ne kadar sebze olmasından dolayı diyet için uygun olsa da, iştah açıcı olması daha fazla yemeye teşvik edebilir.