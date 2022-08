Cansu Canan Özgen doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Her sene olduğu gibi bu sene de plajlara, tatil köylerine akın eden ünlülerin fit görüntülerinin sırrı merak konusu oluyor. Cansu Canan Özgen de bunlardan biri. Televizyoncu Cansu Canan Özgen doğum kilolarından kurtulmak için üst düzey bir zayıflama programına girdiğini defalarca takipçileriyle adım adım paylaşmıştı. Sosyal medyanın tüm kandırmacalarından uzak şekilde, fit haliyle plajda boy gösteren Özgen'in kilolarından nasıl kurtulduğunu, sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum.ÖNCELİKLE hatırlamalıyız ki, gebelik süreci kilo kontrolünü önemseyen bir kişi için, oldukça hassas bir süreçtir. Hatta doğumdan sonra bazı kadınlar kilo almaya devam etmektedir. Çünkü öncelikleri, uyku ve beslenme düzeni yani kısacası hayattaki tüm öncelikleri ve alışkanlıkları bebeğe odaklı şekilde değiştiği için bazı anneler doğumdan birkaç ay veya bir sene sonra bile eski formlarına dönemeyebiliyor ve bize başvuruyorlar. 'Doğumdan sonra her ne kadar diyet yapsam, hatta spor yapsam da göbeğim gitmiyor. Eski kiloma kavuştum ancak göbeğim erimiyor' diyen yüzlerce kadın aynı dertten muzdarip. Peki bu durumlarda nasıl müdahale edilmelidir?Öncelikle danışanın beklentilerini tespit edip yaşam tarzını, uyku düzenini, çalışma koşullarını, beslenme alışkanlıklarını analiz edip program oluşturmak gerekir. Sizlerle sık duyduğumuz cümleleri paylaşmak istiyorum: "Emzirdiğim için kilo veremiyorum", "Emzirdiğim için mantı yiyorum", "Emzirdiğim için beslenmeme dikkat etmiyor, sütüm azalır diye korkuyorum." Oysa ki, bunlar kilo almaya devam etmek için kendimizi kandırdığımız ve sağlıksız olan bahanelerdir. Cansu Canan Özgen "Doğumdan sonra spora başlayacak motivasyonum yok. Hiç bu kadar kilo almamıştım, göbeğim, iç bacağım hatta kollarım yağlandı" diyerek üst düzey bir zayıflama programına başlamaya karar verdi. Elektronik ölçülerinin alınması sonrası detaylı şekilde yağkas oranı, iç yağlanması analiz edildi. Ve buna göre kendisine uygun olan program oluşturuldu. Öncelikle doğum sonrası kadınlar zayıflarken sıkılaşmak isterler çünkü malumunuz özellikle karın bölgesi ve iç bacakta elastikiyet kaybı söz konusu olabiliyor. Sağlıklı beslenmeye rağmen direnç gösteren yağlarda özellikle buzla yağ kırma işlemi uygulanır ve etkili sonuçlar sağlar.Neden buzla yağ kırma işlemi bu kadar etkilidir? Her insanın vücut ısısı 36-37 derecedir. Buzla yağ kırma işlemi ise eksi 40 derece ile yağları dondurup kıran güçlü bir etkiye sahiptir. Kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek atılır. Bunun için seans aralıkları en az 15 gün aralıklarla olmalıdır. İşlem sadece kontrollü bir yağ kırma işlemi olmakla kalmaz kontrollü bir cilt soğutma işlemidir. Bu çok önemlidir çünkü yağları dondururken ciltte çukurlaşma ve yanmalara sebep olmadan sadece yağları tespit edip kırılmasını sağlayan zararsız bir uygulamadır.CANSU Canan, üst düzey bir zayıflama programıyla eski fiziğine kavuştuğunu defalarca takipçileriyle paylaştı. Cansu Canan artık sadece fit değil aynı zamanda çok da sıkı bir vücuda sahip. Unutmayalım ki, kiloların aslında bir hikayesi vardır. Ve o hikayeye dokunduğunuz zaman kişiler sadece zayıflamaz. Giyim tarzından özgüvenine kadar tüm süreçleri buna bağlı olarak iyileşiyor. Evet, herkes 34 beden olmak zorunda da değildir. Fakat herkes günümüz teknolojisinden faydalanarak mutlu olduğu görünüme kavuşabilir.BUZLA yağ kırma işlemi ile soğuk lipoliz birbirinden farklıdır. Genelde yazılarımdan sonra soğuk lipoliz işlemi ile ilgili beni adeta soru yağmuruna tutuyor ve bu işlemin soğuk lipolizden farklarını soruyorsunuz. Soğuk lipolizde kullanılan vakumlu başlık cilt üzerinde çukurlaşmalara ve ciddi anlamda yanık vakalarına sebep olabiliyor. Buzla yağ kırma işlemi bölgesel veya genel birden fazla bölgede; örneğin karın, bacak, kol ve hatta gıdı bölgesinde uygulanabiliyor. İşlem süresi tek bir bölge için 30 dakikadır. Seansın ardından hemen ortalama 2 ile 4 cm arası incelme gözlemleyebiliyoruz. En önemlisi ise seansın ardından alınan elektronik ölçümlerde azalan yağ oranını tespit edebiliyoruz. Giden kilolar yağdan gittiği için sadece 2 kilo vererek, 6 kilo vermiş bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Çünkü yağdan kilo vermek demek, estetik anlamda yağlanma problemi olan bölgelerden zayıflamamızı sağlıyor.