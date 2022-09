Paris ışıltısı ile cildiniz parlasın

Paris ışıltısı; yaşlanan, mat ve donuk görünen ciltlere yönelik yaşlanma karşıtı bir medikal estetik uygulamasıdır. Cildi çok yoğun bir şekilde canlandırma özelliği sayesinde cildin nemini belirgin bir şekilde artırır, kırışıklıkları açar, canlandırır, yorgun ve donuk cilt görünümünü azaltır. Bu noktada, cilt yaşlanmasının hem nedenlerini hem de sonuçlarını ele alır diyebiliriz. Olgun ve elastikiyetini kaybetmiş ciltleri hedef alması ile en popüler anti-aging uygulamalardan biridir. Cilt yaşlanmasının dışında, kliniğimizde doktorlarımız tarafından selülit ve saç dökülmesi gibi problemlere yönelik olarak da uygulanmaktadır. Bu yazıda, Paris ışıltısına derinlemesine göz atacağız.Paris ışıltısı, sadece bir uzman tarafından uygulanabilen bir medikal estetik uygulamasıdır. Küçük boyutlu bir iğneyle mezoterapi ile benzer şekilde uygulanmaktadır. Cildi nemlendirmesi ile bilinen hyalüronik asit, Paris ışıltısının temel bileşenlerinden biridir. Ayrıca güneşten hasar gören ve yaşlanma belirtilerinin kendini gösterdiği ciltler üzerinde de son derece etkilidir. Kolajen üretimini tetiklemesi ile cilt eskisinden bariz bir şekilde daha genç görünür. Bunun yanı sıra cilt kusurları azalır, cildinizi nemlenmiş hissedersiniz.Hastalara yüksek kaliteli bir cilt gençleştirme tedavisi sağlayan Paris ışıltısı, görmek istediğiniz yaşlanma karşıtı sonuçları garanti eder. Canlandırıcı bileşenlerle hazırlanmış bu uygulamanın öne çıkan özelliği, yüksek oranda hyalüronik asit içermesidir. Hyalüronik aside ek olarak çok değerli vitaminler, aminoasitler, mineraller ve koenzim içermektedir.Bu kombinasyon; cilt hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandırır, kolajen ve elastin üretimini tetikler, cildi canlandırır, nemlendirir ve belirgin bir şekilde aydınlatır. Bu sayede cilt daha genç, canlı ve parlak görünür. İçerdiği A vitamini ile bağ dokusu liflerinin üretimini artırır. C vitamini sayesinde kolajen üretimini tetikler. E vitamini ciltte hücresel hasara neden olan serbest radikalleri nötralize eder, aminoasitler ile proteinlerin daha iyi yapılanmasını sağlar. İçerdiği mineraller ile vücutta iyonik denge sağlar. Antioksidan özler ile de oksidatif strese karşı savaşmaya yardımcı olur.BAKIŞLAR çok şey anlatır. Bu, duyguların dışında yaşlanma ve yorgunluk gibi durumları da yansıttığı anlamına gelir. Paris ışıltısı, cilt kalitesini artırmadaki etkisi ile göz çevresinde de faydalı olur. Yüksek oranda hyalüronik asit içeriği sayesinde; gözaltı morlukları, göz çevresindeki kırışıklıklar ve genel olarak yorgun görünen göz çevresini daha nemli, aydınlık ve genç göstermeye yardımcı olur. Genel cilt kalitesini artırmaya yardımcı olduğundan, göz çevresinin doğal ışıltısını korumak ve geri kazandırmak için uygulanabilir.PARİSışıltısının en önemli faydalarından biri, çok işlevli bir tedavi olarak etki etmesidir. Hem kırışıklık ve ince çizgi gibi yaşlanma belirtileri ile hem de nemsizlik, elastikiyet kaybı veya donuk, mat görünüm gibi cilt problemleri ile mücadele etmek için uygulanabilir. Bununla birlikte, yaşlanma belirtileri ile mücadele ettiği için tedbir amaçlı olarak da uygulanabilir. Cildin yüzey katmanına enjeksiyon yapılır ve nispeten acısız, ağrısız, rahat bir uygulama sağlar. Tedaviden hemen sonra, hastalar işe ve sosyal hayatlarına dönebilir. Tedaviden sonra, cilt daha sıkı hale gelir. Ancak en önemlisi, cilt hücrelerinin kendi kendini yenileme yeteneğinde artış sağlaması ile medikal estetik dünyasının bana sorarsanız en etkili ve faydalı uygulamalarından biridir.İLK aşamada 1 veya 2 haftada bir tekrarlanan uygulamalar ile genellikle dört seans şeklinde bir kür olarak tamamlanır. Sonrasında ise genellikle 2-3 ay boyunca ayda bir tekrarlanarak etkilerini koruması ve artırması hedeflenir. Elde edilen nem artışı, canlılık ve daha sağlıklı cilt görünümünü korumak için her 3-6 ayda bir hatırlatma uygulamaları yapılır. Bu sayede, ciltteki erken yaşlanma belirtilerini mümkün olduğunca ertelemek, cildin nemini kaybedip yorgun ve donuk görünmesini engellemek mümkündür.TEDAVİNİN temel bileşeni olan hyalüronik asit, cildin doğal olarak kaybettiği nemi telafi etmeye yardımcı olur. Kendi moleküler ağırlığının 1000 katına kadar su tutabildiği için nemi cilde hapseder ve yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur. Genç ve esnek cildi yenilemek için faydalı bir bileşendir. Yaşlanma karşıtı bir tedavi olarak Paris ışıltısı; hyalüronik asit ve diğer besleyici bileşenler ile ciltteki hasarın ve cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır. Kolajen üretimini tetikler ve hyalüronik asit sayesinde ciltteki nem seviyeleri gözle görülür bir şekilde artar. Ayrıca; cildin oksijene doymuş, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Serbest radikallerin cilt hücrelerine verdiği hasarı azalttığından, hücresel boyutta bir koruma da sağlar.