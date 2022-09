Buket Aydın’ın beğeni toplayan değişiminin sırrı

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Buket Aydın'a hangi programları uyguladığımız konusunda bana sıkça sorular geliyor. Aydın son 3 ayda 11 kilo verdi. Kendisine uygulanan tek bir program değil aslında, ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bir uygulama kokteyli. Aydın'a uzun yıllardır verilemeyen ve bölgesel anlamda estetik problemlere sebep olan dirençli noktalarda etkili çözüm sunan Waves işlemi uygulandı. Bu işlem Buket Aydın'ın kilo vermesinde önemli bir rol üstlendi. Sebebi ise metabolik blokajlar açılmadan kişinin kilo kaybı ve zayıflama sürecinin beklenilen sonuçları vermeyecek olmasıydı. Metabolik blokajları ortadan kaldırarak kişinin hem kilo kaybını hızlandırıyor hem de bölgesel anlamda yağlanma sorunlarına da çözüm üretiyoruz. Bu uygulama ağrı, sızı, morarma gibi yan etkiler oluşturmadan tıpkı ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle kişinin vücudunda kilo vermesine engel teşkil eden metabolik blokajları tespit eder ve ihtiyaçları dengeleyerek süreci konforlu ve hızlı bir hale getirir.Peki bu işlem tek başına yeterli midir? Her şeyden önce her danışanın hikayesi öğrenilmeli ve elektronik ölçümlerle kişiye özel bir program uygulanmalıdır. Waves işlemi kişiyi zayıflamaya hazırlayan sağlam bir zemin oluşturur. Bu işlem yağ kırma işlemlerine ek olarak uygulanmalıdır. Bu sayede bir taraftan kilo kaybını engelleyecek faktörler ortadan kaldırılırken, diğer taraftan da yağ kırma işlemleri ile bölgesel yağların vücuttan dışarı atılabilmesi sağlanabiliyor.Bu uygulamanın en büyük avantajlarından biri ise işlemin ardından sosyal yaşamımıza hızlıca devam etmemiz. Yan etkileri olmayan, konforlu bir işlem. Bu nedenle göz önünde olan birçok ünlü ismin de tercihi. Buzla yağ kırma yağlanma problemi olan her bölgede güvenle uygulanabilir. Karın, bacak, bel çevresi, kol hatta gıdı bölgesinde etkili sonuçlar vermektedir. İlk seansta nasıl bir sonuç elde edebileceğimize değinecek olursak, Buket Aydın'a uygulanan program ilk seans itibariyle ortalama 4-8 cm zayıflama sağlayan üst düzey bir zayıflama programı. Lipo Plus sayesinde kendisine birden fazla bölgede müdahale edilmiştir. Hatta bu programın en büyük avantajlarından biri de aynı anda birden fazla bölgede işlem yapılabilmesi.Seans aralıkları minimum 15 gün olmalıdır. Ciddi bir yağ kırma işlemi olduğu için yağların dışarı doğal yollarla atılım süreci 15 gün sürmektedir. Bu nedenle seans aralıkları 15 günde bir olmalıdır. Altıncı yedinci seanslarda final görüntüye eş değer bir görüntü elde ediyoruz. Kalıcı sonuçlar için 10 seanslık bir program düzenlenmelidir.Her geçen gün vücudunda kalıcı hasarlarla bize gelen, daha önce yaptırmış olduğu yanlış işlemler nedeniyle sorunlar yaşayan kişi sayısı artmaktadır. Bu nedenle bu işlemler uzman eller tarafından yapılmalıdır. Ve mümkün olduğu kadar enjeksiyon vakum ve kimyasal içeren işlemleri yaptırmadan iyice düşünmek gerekmektedir.Bu program esnasında dikkat edilmesi gereken belki çok klasik gelebilir fakat sağlıklı beslenme temel kuraldır. Hiçbir zayıflama yöntemi tek başına sonuç vadedemez, etmemelidir. Kırılan yağlar vücuttan atılırken yerine yenilerini getirecek bir beslenme alışkanlığı kişinin zayıflamasına engel olacaktır. Bu nedenle sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirilmeli ve bol su tüketimi her zayıflama programında olduğu gibi burada da alışkanlık haline getirilmelidir.Diyet ve spora rağmen direnç gösteren yağlarda bu uygulama üstün sonuçlar sağlıyor. Böylesine bir programa başlamadan önce mutlaka bir ön görüşme randevusu organize edilmeli. Beklentiler, ihtiyaçlar tespit edilmeli ve bu doğrultuda kişiye özel bir program oluşturulmalıdır. Ve programa karar vermeden önce mutlaka bir düşünme süreci geçirilmelidir.