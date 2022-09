Ameliyatsız estetikle yıllara meydan okuyun

Yüze yapılan ameliyatsız dokunuşlar yalnızca insanların görünüşünü değil, nasıl hissettiğini de doğrudan etkiliyor. Hastanede yatış ve uzun iyileşme süreleri gerektiren eski cerrahi operasyonların aksine artık günümüzde dolgu, botoks ve ip askı gibi medikal tedaviler ile çok daha hızlı bir şekilde hayal edilen o görüntüye ulaşmak mümkün. Medikal estetik sayesinde artık orta yaş algısı da çok daha ileri yaşlara taşınmış durumda. 40'lı yaşlarda 30, 50'li yaşlarda da 40 gibi görünmek mümkün. Bu, aslında pek çok yönden hem kadınlara hem de erkeklere avantaj sağlıyor. Kliniğimizde de hastalarımıza bu hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Çünkü artık insanlar ameliyat masasına yatmadan, hastanede kalmadan, iş yerindeyken öğle molasını değerlendirip kısa süre içerisinde gençleşmek, güzelleşebilmek istiyor. İnsanların kimliklerinde yazan yaşta değil, hissettikleri yaşta olmak istedikleri bir çağda yaşıyoruz. Genç hisseden biri, aynada da genç birini görmek istiyor. Durum böyle olunca, medikal estetik ve güzellik uygulamaları alanında sağlanan gelişmelerle çok hızlı bir şekilde çok fazla yol kat edebiliyoruz.Medikal estetik dünyasının yıldızı olarak görülen botoks ve dolgu uygulamaları, aslında iş yerindeyken öğle yemeğine çıktığınız bir süre gibi kısıtlı zamanlarda bile uygulanabiliyor. Bu yönden sosyal hayattan uzaklaşma gerektirmediğinden bu uygulama için gerçek bir kurtarıcı denilebilir. Geçtiğimiz günlerde, denizanaları üzerinde yapılan bir çalışmada yaşlanmayı tersine çevirebilecek genler bulunduğu ile ilgili bir yazı okudum. Gerçekten çok ilgimi çekti. Çünkü dünya, bir gençlik arayışı içinde. Hatta ölümsüzlüğün bile bulunabileceği iddia edilirken gençleşmek artık eskisi kadar zor değil. İşte bu gençlik arayışı sağlık, estetik ve güzellik sektörlerini dünyanın en hızlı büyüyen endüstrileri haline getiriyor. Son birkaç yılda, Türkiye ve dünyada medikal estetik uygulamalara yapılan yatırımlar dört kart arttı. En çok tercih edilen işlemler arasında ise özellik botoks, dolgu ve kombine yüz tedavileri yer alıyor. Cilt gençleştirme anlamında mezoterapiler, PRP tedavileri, glutatyon serum ve ozon terapi gibi tedaviler de gerçekten büyük talep görüyor.Medikal estetik uygulamalarına giderek artan bir talep görüyoruz. Her yaştan insan artık botoksu tercih ediyor. Önleyici botoks ile artık 20'li yaşların ortalarında bile bu uygulamalar normal karşılanıyor. Sağlıklı beslenme ve spor konusunda bilinç seviyesinin yükselmesi de yıllara meydan okumayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte, fiziki görünüm boyutunda en büyük yardımcı bu tarz tedaviler oluyor. Çünkü mevcut kırışıklıkları botoks ile gidermek, hacim kaybı olan yerlere dolgu enjekte etmek, daha parlak ve genç bir cilt için mezoterapi uygulamak, kişinin hem fiziki görünümünde hem de psikolojik sağlığında olumlu etkiler yaratıyor. Sosyal medya sayesinde, medikal estetiğin sonuçlarını daha fazla insan görebiliyor. Bu da daha fazla insanın estetik dokunuşlara ve ameliyatsız tedavilere talep göstermesini sağlıyor. Bu tür tedavilerin zamanla finansal olarak daha uygun hale gelmesi ile artık her kesimden insan dolgu, botoks, PRP gibi uygulamalardan faydalanabiliyor.BIÇAK altına yatma ve hastanede kalma fikri, birçok insanın gençleşme ve güzelleşme arzusuna engel olabiliyor. İşten izin almanın gerekmemesi, sosyal hayata hemen dönüş yapılabilmesi, şişlik ve morarma gibi şikayetlerin minimal olması gibi pek çok avantajı ile medikal estetik dünyasına ilgi giderek artıyor.AÇIKÇASI biz de kliniğimizde cerrahi gerektirmeyen dokunuşlara öncelik veriyoruz. Örneğin, burnundan şikayeti olan bir hastanın rinoplastiye gerek kalmadan burun ucu dolgusu ile şikayetini ortadan kaldırmak mümkün. Bu sayede neştere ve ameliyata gerek kalmıyor. Fransız askı, ip askı gibi uygulamalar sayesinde artık yüz germe ameliyatları tercih edilmiyor.MEDİKAL estetik, aslında engin bir deniz gibi. Her ihtiyaca, her şikayete göre çözümleri içinde barındırıyor. Hem kadın hem de erkekler cilt kalitesini artırmak, yaşlanmayı yavaşlatmak ve benzeri birçok ihtiyacın arasında en büyük ilgiyi botoks ve dolgu uygulamalarına gösteriyor. Gerçekten de işlemden hemen sonra gelen gençliği ve dolgunluğu fark etmemek mümkün değil. Botoks uygulamasında ortalama bir hafta içerisinde alındaki, göz çevresindeki ya da kaş aralarındaki çizgilerden kurtulmak mümkün. Dolgu uygulaması ise; dudak, nazolabial çizgiler yani gülme çizgimiz, elmacık kemikler, çene ucu, yanak ve genel olarak yüzde hacim kaybının olduğu bölgelere enjekte edildiğinde, işlemden hemen sonra dolgunluk ve fark hissedilebiliyor. Elbette bu tarz tedavilerin mutlaka uzman ve tıp eğitimi almış doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yanlış müdahaleler, geri dönüşü zor olan sonuçlar doğurabiliyor.