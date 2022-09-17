Gülsim Ali’nin pırıl pırıl saçlarının sırrı

Bugünkü yazımda sizlerle ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Gülsim Ali'nin harika saçlarının sırrını paylaşacağım. Hem de bu sırrı onun sözlerinden okuyacaksınız. Gülsim Ali'nin sağlıklı saçlarının sırrı, babasının reçetesinde gizli. O reçetede, babasının saçlarının beyazlamasını durdurduğuna inandığı bir yöntem mevcut. Başarılı oyuncu ile her ortamda dikkat çeken saçlarına ve babasının reçetesine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Yolumuzun nasıl kesiştiğini hatırlıyor musun?
Sizi uzun zamandır takip ediyordum fakat gelme fırsatım olmamıştı. Ta ki saçlarımda bir değişiklik istediğim o güne kadar. Sizin yaptığınız şekilde, daha modern bir saça sahip olmayı istiyordum. Demode maşalardan uzak kalmak ve daha fresh görünmek istedim. Buraya gelişim, çok sevdiğim oyuncu arkadaşım Aslıhan Güner'in tavsiyesiyle oldu. Hatta beraber gelmiştik.
OLMAZSA OLMAZIM ARGAN YAĞI
Günlük saç bakımı rutininde neler uygularsın?
Argan yağı kullanmak olmazsa olmazım. Eskiden saçlarıma çok zaman ayırırdım; internetten değişik saç maskelerinin tariflerini alır, o malzemeleri satın alıp saçıma uygulardım. Şimdi o kadar vaktim olmuyor, olduğunda ise babamın önerdiği bir şeyi uyguluyorum. Hepimiz fayda görmek adına sıkma meyve suyu içiyoruz. Peki hiç saçımıza uygulamayı düşündük mü? Açıkçası benim hiç aklıma gelmemişti. Şimdilerde portakal ve mandalina suyunu sıkıp saç diplerime uyguluyorum. Babam bu uygulamanın saçındaki beyazları yok ettiğini ve hızlı uzamaya yardımcı olduğunu söyledi. Şimdi ben deniyorum, umarım aynı sonuçları alacağım.
UZUN SAÇ KADINIYIM
Saçın ile ilgili sonradan pişman olduğun bir seçimin olmuş muydu?
Saçımda ciddi bir değişiklik yapmadım. O nedenle de pişman olmadım. Küçükken ben de çoğu çocuk gibi makası alıp saçlarımı keserdim. Ama nasıl kestiğimi tahmin edebilirsiniz. Annem o halde beni görünce hem kızmıştı hem de çok gülmüştü. Neyse ki oturduğumuz apartmanın hemen yan bloğunda bir kuaför salonu vardı. Beni alıp oraya götürdü ve böylece saçım düzelmişti.
Saç kestirmek ve boyatmak konusunda kılı kırk yaran birisin. Ben senin uzun saç kadını olduğunu düşünüyorum, öyle mi?
Kesinlikle evet. Küçükken de saçım uzundu ama herkes 'Saçını kestirsen sana çok yakışır' diyordu. Hiçbir zaman saçımı çok kısa kestirmedim. Eğer özel bir proje için benden bu istenilmezse kestirmeyi de düşünmüyorum.
SONUÇ HEP MÜKEMMEL
Son dönemlerde saç renklendirme işlemlerinden pek çok kadının saçı yanıyor, senin başına böyle bir şey geldi mi?
Hayır, çünkü saçımı hiç boyatmıyorum.
Unutamadığım bir "Best Hair Day" anını bizimle paylaşır mısın?
Bence bir kadının her kuaför salonuna gittikten sonraki günleri "best hair day" oluyor. Sonuçta kendimizi iyi hissetmek ve ihtiyaçlarımızı gidermek için sizlere geliyoruz ve sonuç her zaman mükemmel oluyor.
HAILEY BIEBER'IN TARZINI SEVDİM
Güzellik konusunda takip ettiğin, örnek aldığın ve önerilerine değer verdiğin ünlü ya da arkadaşın var mı?
Her zaman söylüyorum ben doğallıktan yanayım. O yüzden de doğal görünümü olan herkesi örnek alıyorum. Son zamanlarda Hailey Bieber'ın kendine uyguladığı makyajı çok sevdim ve kendimde de uyguluyorum. Işıl ışıl bir cilt, fondötensiz ve maskarasız bir makyaj yapıyor. Kendisine de kendime de çok yakıştırdım.
JENNIFER LAWRENCE'A BENZEDİĞİMİ SÖYLÜYORLAR
Seni takip edenlere saç konusunda tek bir tavsiye verecek olsan ne olurdu?
Saçlarınızı kısa kestirmeyin ama sağlıklı uzaması için kırıkları veya yıpranmış olan saçlarınızı kestirin derim.
Saçın konusunda asla yapmam dediğin bir şey var mı?
Sanırım pixie modelini tercih etmem. Saçların yan kısmı kazıtılıyor, diğer kısımlar daha uzun kalıyor, bu şekilde çok kısa kestirmem.
Saçlarını hep koyu gördük, saç rengini değiştirmeyi düşündün mü?
Evet arada bir düşündüğüm oluyor. Birçok kişi beni Jennifer Lawrence'a benzetiyor. Kendisinin bazı projelerde sarı hatta platin rengi saç bile kullanmışlığı var. Hepsi de ona çok yakışıyor. O yüzden bana da yakışabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki çok riskli. Belki bir proje için veya bir yaz tatilinde çılgınlık yapıp deneyebilirim.
SAÇI UZATAN 5 ETKİLİ BESİN
YUMURTA:
Yüksek protein ve biotin saçınızın köklerini güçlendirir. Uzamasına yardımcı olur ve saç dökülmesi ile savaşır.
ISPANAK:
Folik asit, demir ve A, C vitaminleri bakımından zengindir. Hem saçların uzamasını destekler hem de saç derisine ihtiyacı olan nemi sağlayıp sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
AVOKADO:
Son yıllarda popüler olan avokado, E vitamini bakımından oldukça zengindir. Çok değerli bir antioksidan olan E vitamini hem kullandığınız saç bakım ürünlerinde olmalı hem de beslenmenizde.
Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak saçın gücünü korumasını sağlar. Böylece saç kuvvetle uzar.
BADEM:
Hem Omega asitler hem E vitamini hem de çinko yönünden zengindir.
Bu sayede saç köklerini güçlendirir, saç derisini korur ve sağlıkla parlamasını sağlar.
ÇİLEK:
C vitamini yönünden son derece zengindir. En güçlü antioksidan kaynaklardan biri olan çilek tüm vücutta olduğu gibi saç bölgesindeki hücrelerin de sağlığını korur ve sağlıklı saçlara kavuşmamıza yardımcı olur.