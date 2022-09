Gülsim Ali’nin pırıl pırıl saçlarının sırrı

Bugünkü yazımda sizlerle ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Gülsim Ali'nin harika saçlarının sırrını paylaşacağım. Hem de bu sırrı onun sözlerinden okuyacaksınız. Gülsim Ali'nin sağlıklı saçlarının sırrı, babasının reçetesinde gizli. O reçetede, babasının saçlarının beyazlamasını durdurduğuna inandığı bir yöntem mevcut. Başarılı oyuncu ile her ortamda dikkat çeken saçlarına ve babasının reçetesine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Sizi uzun zamandır takip ediyordum fakat gelme fırsatım olmamıştı. Ta ki saçlarımda bir değişiklik istediğim o güne kadar. Sizin yaptığınız şekilde, daha modern bir saça sahip olmayı istiyordum. Demode maşalardan uzak kalmak ve daha fresh görünmek istedim. Buraya gelişim, çok sevdiğim oyuncu arkadaşım Aslıhan Güner'in tavsiyesiyle oldu. Hatta beraber gelmiştik.Argan yağı kullanmak olmazsa olmazım. Eskiden saçlarıma çok zaman ayırırdım; internetten değişik saç maskelerinin tariflerini alır, o malzemeleri satın alıp saçıma uygulardım. Şimdi o kadar vaktim olmuyor, olduğunda ise babamın önerdiği bir şeyi uyguluyorum. Hepimiz fayda görmek adına sıkma meyve suyu içiyoruz. Peki hiç saçımıza uygulamayı düşündük mü? Açıkçası benim hiç aklıma gelmemişti. Şimdilerde portakal ve mandalina suyunu sıkıp saç diplerime uyguluyorum. Babam bu uygulamanın saçındaki beyazları yok ettiğini ve hızlı uzamaya yardımcı olduğunu söyledi. Şimdi ben deniyorum, umarım aynı sonuçları alacağım.Saçımda ciddi bir değişiklik yapmadım. O nedenle de pişman olmadım. Küçükken ben de çoğu çocuk gibi makası alıp saçlarımı keserdim. Ama nasıl kestiğimi tahmin edebilirsiniz. Annem o halde beni görünce hem kızmıştı hem de çok gülmüştü. Neyse ki oturduğumuz apartmanın hemen yan bloğunda bir kuaför salonu vardı. Beni alıp oraya götürdü ve böylece saçım düzelmişti.Kesinlikle evet. Küçükken de saçım uzundu ama herkes 'Saçını kestirsen sana çok yakışır' diyordu. Hiçbir zaman saçımı çok kısa kestirmedim. Eğer özel bir proje için benden bu istenilmezse kestirmeyi de düşünmüyorum.Hayır, çünkü saçımı hiç boyatmıyorum.Bence bir kadının her kuaför salonuna gittikten sonraki günleri "best hair day" oluyor. Sonuçta kendimizi iyi hissetmek ve ihtiyaçlarımızı gidermek için sizlere geliyoruz ve sonuç her zaman mükemmel oluyor.Her zaman söylüyorum ben doğallıktan yanayım. O yüzden de doğal görünümü olan herkesi örnek alıyorum. Son zamanlarda Hailey Bieber'ın kendine uyguladığı makyajı çok sevdim ve kendimde de uyguluyorum. Işıl ışıl bir cilt, fondötensiz ve maskarasız bir makyaj yapıyor. Kendisine de kendime de çok yakıştırdım.Saçlarınızı kısa kestirmeyin ama sağlıklı uzaması için kırıkları veya yıpranmış olan saçlarınızı kestirin derim.Sanırım pixie modelini tercih etmem. Saçların yan kısmı kazıtılıyor, diğer kısımlar daha uzun kalıyor, bu şekilde çok kısa kestirmem.Evet arada bir düşündüğüm oluyor. Birçok kişi beni Jennifer Lawrence'a benzetiyor. Kendisinin bazı projelerde sarı hatta platin rengi saç bile kullanmışlığı var. Hepsi de ona çok yakışıyor. O yüzden bana da yakışabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki çok riskli. Belki bir proje için veya bir yaz tatilinde çılgınlık yapıp deneyebilirim.Yüksek protein ve biotin saçınızın köklerini güçlendirir. Uzamasına yardımcı olur ve saç dökülmesi ile savaşır.Folik asit, demir ve A, C vitaminleri bakımından zengindir. Hem saçların uzamasını destekler hem de saç derisine ihtiyacı olan nemi sağlayıp sağlıklı kalmasına yardımcı olur.Son yıllarda popüler olan avokado, E vitamini bakımından oldukça zengindir. Çok değerli bir antioksidan olan E vitamini hem kullandığınız saç bakım ürünlerinde olmalı hem de beslenmenizde.Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak saçın gücünü korumasını sağlar. Böylece saç kuvvetle uzar.Hem Omega asitler hem E vitamini hem de çinko yönünden zengindir.Bu sayede saç köklerini güçlendirir, saç derisini korur ve sağlıkla parlamasını sağlar.C vitamini yönünden son derece zengindir. En güçlü antioksidan kaynaklardan biri olan çilek tüm vücutta olduğu gibi saç bölgesindeki hücrelerin de sağlığını korur ve sağlıklı saçlara kavuşmamıza yardımcı olur.