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Giriş Tarihi: 23.9.2022 00:39 Son Güncelleme: 23.9.2022 01:11

Hamilelikte Karın Ağrısı Neden Olur? Gebelikte Karın Ağrısı Nedenleri Neler, Tehlikeli Mi?

Hamilelikte Karın Ağrısı Neden Olur? Gebelikte Karın Ağrısı Nedenleri Neler, Tehlikeli Mi?

Hamilelikle ilişkili olarak, bebek bekleyen anne adayları tarafından sorulan birçok soru bulunmaktadır. Hamilelikte karın ağrısı neden olur sorusu da, bu soruların arasında bulunuyor. Bebeğin, rahim içerisinde oluştuğu ilk birkaç hafta; kişilerin vücutlarında, özellikle de iç organlar ve karın bölgelerinde ciddi değişimler ve farklıklar görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak da karın ağrısı oldukça doğal bir durumdur. Peki ya, hamilelikte karın ağrısını niye görülür? Gebelikte karın ağrısının sebepleri ne ve riskli mi? Sizler için derledik...

Fiziksel değişimlere bağlı olarak hamilelik sırasında görülen ve yaşanan karın ağrıları genel anlamda oldukça normal bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gebelikte karın ağrısı nedenleri araştırıldığında; baş dönmesi, titreme, bulantı ve vajinal kanama gibi durumlar yok ise, yaşanan karın ağrısı gayet normaldir.

Hamilelikte Karın Ağrısı Neden Olur?

Hamilelik sırasında görülen karın ağrıları farklı sebeplerden ötürü oluşabilmektedir. Bu nedenler arasında;

Sindirim Sorunları: Hamilelik döneminde bağırsaklar ve mide, bebeğin rahimdeki hareketlerinden ve gebelik hormonlarından etkilenmektedir. Gebelik döneminde artan progesteron hormonu, bağırsak faaliyetlerini yavaşlatır, kabızlık ve gaz benzeri sindirim problemlerine ve de karın ağrılarına sebep olabilir.

Stres: Psikolojik açıdan sinir gerilmeleri ve sıklıkla görülen stres, vücutta gerginliğe sebep olduğu için sindirim sistemini etkiler. Buna bağlı olarak da karın ağrıları görülür.

Yerleşme Ağrıları: Embriyo oluşumu esnasında, embriyo rahme tutunurken küçük karın ağrıları görülür ve bu ağrılar genel olarak 'yerleşme ağrısı' ismiyle bilinir.

Kasların ve Bağların Gerilmesi: Rahmin üst tarafından kasıklara doğru uzanabilen ve yuvarlak şekildeki bağlar olan bağ dokuları, rahim kısmı büyüdükçe gerilir. Bu duruma bağlı olarak da ağrılar görülür.

Gebelikte Karın Ağrısı Nedenleri Neler, Tehlikeli Mi?

Gebelikte karın ağrısının bazı nedenleri olabilir, bu nedenler ise şu şekilde sıralanabilir;

Vücutta rahmi çevreleyen ve de destekleyen bir bağ bulunur. Bebek büyümeye devam ettiği sürece rahim uzanır ve büyüyen bebeği desteklemek amacıyla kalınlaşma eğilimi gösterir. Bu duruma bağlı olarak gelişen değişimler ise, çeşitli ağrılara sebep olur. Ayrıca egzersiz ve yürüyüş yapıldığı sıralarda vücutta çok fazla stres görülmesi durumu da, karın ağrılarına sebep olabilir. Karın ağrısı gebelik sırasında aslında normal karşılanması gereken bir durum olarak bilinmektedir. Fakat yalnızca belirli semptomlar, bu ağrının tehlikeli olabileceğini işaret eder. Bunlar ise;

  • Yoğun olarak karnın üst kısmında ve özellikle de sağ kısımda aşırı ağrı
  • Ağrıya vajinal kanamanın eklenmesi
  • Düzenli şekilde görülen kasılmalar
  • Karın ağrısı yanında ateş yükselmesi
  • Sersemlik, baş ağrısı, yüksek kan basıncı, nefes darlığı ve aşırı yorgunluk
  • Kusma, renk sararması ve de ciltte kaşıntı

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Hamilelikte Karın Ağrısı Neden Olur? Gebelikte Karın Ağrısı Nedenleri Neler, Tehlikeli Mi?
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