Her yıl genişliyor, bu hastalığa çare bulunamıyor! Fil hastalığı hayatını kabusa çevirdi!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Tuncer Demirezen'e, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında uyuşma rahatsızlığından dolayı kalp damar cerrahisine gitmesinin ardından kendisine 'Fil Ayağı hastalığı' teşhisi konuldu. Her yıl en çok 7 santim en az 3 santim büyüyor diyen Demirezen, "4 çocuğum var ve bu hastalık beni olumsuz etkiliyor" dedi. Ayağının her yıl 3 ila 7 santim büyüdüğünü söyleyen Tuncer Demirezen; " Benim hastalığımın adı Fil Ayağı hastalığı. Benim ayaklarım askerden sonra büyümeye başladı ve bu yaklaşık 25 yıldır var. Bu hastalığın ilk başlangıcında ayaklarda uyuşma meydana geldi. Ayaklarımda uyuşma rahatsızlığından dolayı kalp damar cerrahisine gittim. Hastanede bana Fil Ayağı hastalığı olduğumu söylediler. İğne, ilaç ve makine tedavisi yaptılar ama bu hastalık her yıl en çok 7 santim en az 3 santim büyüyor. Hastalığımın tedavisi yok. Benim 4 çocuğum var ve bu hastalık beni olumsuz etkiliyor. Ben pantolon, ayakkabı bulamıyorum. Benim kıyafetlerim hep özel dikim olduğu için daha maliyetli oluyor. Kış mevsimlerinde dışarı çıkamıyorum, yaz mevsimlerinde şortla veya da terlikle gezmeye çalışıyorum. Bu hastalık milyonda bir görülen nadir bir hastalık ve bunu tedavisi yok" ifadelerini kullandı.

BEN BUNUN FİL AYAĞI HASTALIĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Görenlerin kendisine bu ayakla nasıl yürüdüğünü sorduklarını söyleyen Demirezen, "Yerde çok oturup kalkınca bacaklarda oluşan uyuşma gibi bir karıncalanma oldu. Ben bunun Fil Ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum lakin ayaklarım şişene kadar. Ayaklarım her sene daha fazla şişmeye başladı. Bu hastalık önce sağ ayağımdan başladı daha sonrasında sol ayağıma sıçradı. Bu şişlikler oluşana kadar ben bunun Fil Ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum. Görenler benim bu ayakla nasıl yürüdüğümü merak ediyor. Yürüyorum, günde 1 kilometre yürümesem de 10 adım yürüyorum" dedi.