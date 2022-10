‘Ruh ve beden sağlığı kadar saçınıza da özen gösterin’

28 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Uluksar, tarzıyla adından söz ettiren isimlerden. Uzun ve sağlıklı saçlarıyla göz dolduran Uluksar, son dönemin saç trendini nasıl bulduğunu ve güzelliğe dair ipuçlarını anlattı.Oynayacağım karakterin saç ile ilgili her türlü değişimine açığım. Eğer günlük yaşantımdan bahsedecek olursak kısa olmamak koşulu ile renk konusunda cesur olduğumu düşünüyorum. Seninle kafa kafaya verip o renk mi, bu renk mi diye tartıştık. Fakat aldığımız kararlar hep doğru çıktı.Evet cesur kararlar almayı seviyorum. Kırmızı çizgim kısa saç ve saçlarımı güvenmediğim, profesyonel olmayan birine emanet etmek. Dolayısıyla bu değişiklik sürecinde hep yanımda oldun ve birlikte ilerledik. Elbette saçın sürekli değişiminden kaynaklı sıkıntı doğabiliyor. Ama profesyonel ellerde olması bunu önlüyor diyebilirim.Saçın sağlıklı olması için öncelikle doğru yöntemleri bilen birine emanet edilmesi gerekiyor. Yine senin önerdiğin bakım terapilerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve aktif çalışma hayatı da her şeye olduğu gibi saçımıza da olumlu etkiler sağlıyor diye düşünüyorum.Saç zaten bir insanın en önemli aksesuarıdır. Elbette karakter analizinde saçın stili önemlidir. Kırmızı çizgim kısa saç demiş olmama rağmen oyunculuk bunu gerektirdiğinde saçımı kestirebilirim. Mesleğimin gerektirdiği her türlü değişime açığım.Rapunzel yani uzun saç tam benlik. O yüzden buna itirazım yok. Uzun saçı seviyorum ve bu akımı sonuna kadar destekliyorum.Bana göre güzellik kavramı, bir bütünü ifade eder. Ruh ve beden sağlığı son derece önemli. Sağlıklı, pozitif düşünen, farkındalığı yüksek, sevgi dolu insan güzeldir. Bence fiziksel özellik bunlardan sonra gelir. Ama bütün bunların yanında dış görünüş de işin bonusudur diyebilirim.Olumlu düşünsünler, yani hayata bardağın dolu tarafından baksınlar. Büyük küçük fark etmeden bir şeyler üretsinler. İyi dostlar edinsinler, bol bol okuyup farkındalıklarını yükseltsinler ve merak duygularını geliştirsinler. O zaman ne kadar güzel olduklarını hissedecekler. Beden ve ruh sağlığının yanı sıra saçlarına da ellerinden gelen özeni göstersinler.KAKÜLLE ilgili duyuduğum iki zorluktan biri köklerde yaşanan yağlanma nedeniyle saçların sönmesi ve alna yapışması. Bunun önüne geçmek için Pure Aloe jel gibi yağlanmayı kurutmadan dengeleyen bir ürünü saç köklerine uygulayabilirsiniz. Başka bir sorun da tam tersi kakülün kabarması. Bunun için de gün boyu elektriklenmeden şeklini koruması için kaküle şekil verirken Leavein Treatment uygulamak. Bu uygulama sayesinde saç hem yağlandırmaz hem de şeklini korur.SONdönemde 'Bottleneckbang- Bottleneck kaküller' adını sık sık duyuyoruz. Sosyal medyada ve güzellikle ilgilenen herkesin radarında. Neden mi? Çünkü birçok yüz şekline kolayca uyum sağlayabilen bir boya ve forma sahip. Ayrıca ilk defa kakül deneyecekler ya da önceden kötü bir tecrübe edinmiş olanlar için de ideal bir seçim. Çünkü oldu da alışamadınız, boyunu çok kısaltmadığınız için saçınızın uzun katlarıyla harmanlanacak hale dönüşebiliyor. Fransız stil ikonları Jane Birkin'den Bridgette Bardot'a birçok ismin güzellik sırlarından biri olan ve günümüzde de Jeanne Damas, Leia Sfez ve Louise Follain gibi influencer'lar tarafından imza look haline gelen Bottleneck kakül bizim de sıklıkla uyguladığımız modeller arasında. Görünüşünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız Garage Studio, Pinterest'e kadar taşınan başarılı #bottleneckbangs kakül uygulamaları ile sizleri bekliyor!