Bademcik İltihabı Neden Olur? Bademcik İltihabı Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

Bademcik iltihabı en sık çocuklarda, ancak nadiren de 2 yaşından küçüklerde görülür. Asıl nedeni bakteriler olan bademcik iltihabı 5-15 yaşları arasındaki çocuklarda yaygın olarak görülürken, viral tonsillit küçük çocuklarda daha yaygındır. Peki, bademcik iltihabı nedir? Bademcik iltihabı belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik...

BADEMCİK İLTİHABI (TONSİLLİT) NEDİR?

Bademcik iltihabı (tonsillit) bademciklerin bir enfeksiyonudur. Bademcikler, boğazın arkasının her iki tarafında bulunan ve bağışıklık sisteminin vücudu enfeksiyonlardan korumasına yardımcı olan doku yığınlarıdır . İltihaplı bademcikler kızarır ve şişer ve boğaz ağrısına neden olabilir .Bademcik iltihabına sıklıkla Streptococcus pyogenes adı verilen bir bakteri neden olur.

Bademcik iltihabı bulaşıcı olmamasına rağmen, buna neden olan virüsler ve bakteriler bulaşıcıdır. Sık sık el yıkama , enfeksiyonların yayılmasını veya bulaşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

BADEMCİK İLTİHABI BELİRTİLERİ

Bademcik iltihabının semptomlarından bazıları şunlardır:

Şiddetli olabilen boğaz ağrısı

Kırmızı, şişmiş bademcikler

Yutma sorunu

Bademcikler üzerinde beyaz veya sarı lekeler

Boyundaki lenf bezlerinde şişme

Ateş

Ağız kokusu

Ses değişiklikleri

Çocuklarda aşağıdaki belirtiler de görülebilir. Bunlar:

Karın ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

BADEMCİK İLTİHABI TEDAVİSİ

Bademcik iltihabı tedavisi nedene bağlıdır. Sebep bir virüs ise, onu tedavi edecek bir ilaç yoktur. Sebep, boğaz ağrısı gibi bakteriyel bir enfeksiyonsa, çocuğunuzun antibiyotik alması gerekecektir . Penisilin en yaygın antibiyotiktir. Çocuğunuz kendini daha iyi hissetse bile antibiyotiği bitirmesi önemlidir. Tedavi çok erken kesilirse, bazı bakteriler hayatta kalabilir ve çocuğunuza yeniden bulaşabilir. Bununla birlikte, viral bademcik iltihabı olan bir kişinin antibiyotik kullanması sakıncalıdır, çünkü, antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir.

Evde uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri bademcik iltihabı semptomlarını azaltabilir. Bunun için yapılması gerekenler şunlardır:

Bol bol dinlenin. Yutma acı veriyorsa dondurma ya da püre gibi daha yumuşak besinleri tercih edin Ilık veya çok soğuk sıvılar içmek boğaz ağrısını hafifletir Odanızda nemlendirici kullanın Ilık tuzlu su ile gargara yapın Benzokain gibi anestezikler içeren boğaz pastilleri boğazı rahatlatabilir Asetaminofen veya ibuprofen gibi reçetesiz ağrı kesiciler alın.