Diş eti kanaması neden olur? Dış Eti Kanaması Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl tedavi edilir ?

Birçok kişi dişlerini fırçalarken diş etlerinin kanamasından şikayetçidir. Diş eti kanamasının birçok sebebi olabilir. En önemli nedeni ise diş eti sağlığına yeterince önem verilmemesidir.

Diş eti kanaması nedir?

Diş eti kanamasının ana neden diş eti çizgisinde plak birikmesidir. Biriken bu plaklar diş etlerinin iltihaplanmasına neden olur. Plak, tartar içine sertleşince kanamaya ve daha fazla ilerleyen durumlarda ise önemli diş eti ve çene kemiği hastalığına yol açar. Basit bir sorunmuş gibi görünen diş eti kanaması önemsenmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilir.

Dişlerin nazik fırçalanmaması ve sert darbelere maruz kalmasından dolayı da diş eti kanamaları gerçekleşir. Yanlış diş fırçası kullanımı ve yanlış diş fırçalama tekniği diş etlerine fazlasıyla zarar verir.

Diş eti kanaması önemsenmelidir. Çok sık kanayan diş etleri veya hiç geçmeyen diş eti kanamaları lösemi, vitamin eksikliği veya pıhtılaşma hücrelerinin eksikliğin,n habercisi olabilir.

Vitamin eksikliği en çok karşılaşılan problemdir

Vitamin eksikliğinden kaynaklanan diş eti kanamalarının basit vitamin takviyeleriyle önüne geçilebilir. Vücuttaki C ve K vitamini eksikliği diş eti kanamasına neden olabilir. C ve K vitamini takviyesi için turunçgiller, brokoli, çilek, domates, patates ve biber tüketilebilir.

Düzenli diş taşı temizliği yapılmalıdır

Ağız ve diş sağlığı vücudun işleyişi açısından göz ardı edilmemelidir. Rutin diş bakım kontrollerine gidilmeli ve periyodik olarak diş taşı temizliği yaptırılmalıdır. Diş taşı temizliği dişlerdeki plakların yok olmasını ve diş eti kanamalarının önüne geçilmesini sağlar. Daha sağlıklı diş ve diş etleri için ağız ve diş sağlığı önemsenmesi gerekmektedir.

Diş eti kanamasının diğer nedenleri

- Takma dişleri olanların birçoğu diş eti kanaması geçirirler.

- Gebelikte diş eti kanamaları olabilir. Hormonel değişimler diş etlerinin daha dazla hassaslaşmasına neden olur.

- Kan inceltici ilaçlar kullananlarda sıkça diş eti kanaması görülür.

Diş eti kanaması nasıl tedavi edilir?

Yılda en az 2 kez diş hekimine gitmek gerekmektedir. Diş ve diş eti kontrolü yaptırıldıktan sonra diş hekiminin uygun gördüğü diş eti tedavisi başlatılır. Düzgün fırçalama teknikleri ve diş ipi kullanımı plak oluşumunu engeller ve diş eti kanama riskini aza indirger. Diş hekimleri diş eti kanaması sorunu yaşayanlara ağız gargarası verebilir. Bu gargara ağızdaki plağı en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca tuzlu suyla gargara yapmak da diş eti kanamalarını durdurduğu bilinmektedir. Fiziksel muayene dışında hekiminizin gördüğü tabloya göre kan testlerinin de yaptırılması önerilir.