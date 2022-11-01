Göz seğirmesi neden olur? Göz Seğirmesi Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Ne yapmak gerekir?

Göz Seyirmesi Neden Olur?

Göz seğirmesi çoğu insanın deneyimlediği bir göz problemidir. Göz atması da denilen göz seğirmesi kısaca göz kaslarının istem dışı kasılmalarıdır denebilir. Peki bu istem dışı kasılmalar neden olur, göz neden seğirir diye sorarsanız, çoğu kez altında önemli bir sebep dahi aramaya lüzum yoktur; zira tıp dilinde miyokomi de denilen seyirmeler genellikle endişe verici bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkmaz. Yorgunluk, mevsimlere bağlı alerjiler ve buna benzer küçük ve önemsiz sebeplere bağlı olarak gelişen göz seğirmesi çoğu kez bir iki dakika içinde kendiliğinden geçer, bazen de günlerce hatta haftalarca sürdüğü olur. Fakat seğirmeler uzun sürüyorsa bazı göz hastalıklarının varlığından şüphe etmek ve ona göre tedbir almak gerekir.

Göz Seğirmesi Nasıl Geçer?

Yazının başında da belirttiğimiz gibi göz seğirmesinin neden kaynaklandığı çoğunlukla bilinmeyebilir ve bu seğirmeler genellikle kendiliğinden geçtiği için, tıp dünyasında bu konuyla ilintili araştırmaların yapıldığı söylenemez. Göz seğirmesini geçirmek için kasılma anına müdahale etmek gerekir. Sıcak veya soğuk kompres bu konuda işe yarar. Göze yapılacak kompres, seğirmeye neden olan sinirin teskin edilmesini sağlar. Tonik içmek de göz seğirmesini durdurabilir. Tonik, alkol içermeyen soda benzeri bir içecektir ve içeriğindeki kinin maddesi göz seğirmesinin geçmesinde etkilidir.

Buz Tedavisi Uygulayın.

Evet, göz seyirmesine neden olan ve sizleri rahatsız edecek olan nedeni bilmiyorsanız o zaman seyirmekte olan gözünüze buz koymanız suretiyle göz seyirmesini ortadan kaldırmış olacaksınız. Buz atan damarı sakinleştireceği için gözünüzde olan seyirme son bulacaktır.



Doktora Gidin!

Göz seyirmeniz çok uzun oluyorsa, ve bu durum artık sizi rahatsız ediyorsa, o zaman vakit kaybetmeden doktorunuza gitmeniz gerekmektedir. Göz seyirmesinde Ne yapmalı bilmiyorsanız, mutlaka doktorunuza giderek göz muayenesinde olarak sorunu çözmeniz gerekmektedir. Ciddiye alınmadığı takdirde, göz kapanmasına neden olacaktır. Göz kapanmasının tedavisi de oldukça zordur.

Göz seğirmesini geçirmek için seğirme sebebini de bilmek gerekir. Eğer göz seğirmesi strese bağlı olarak oluşuyorsa stresi azaltmak; kafeinden kaynaklanıyorsa kahve, yeşil çay, kola tüketimine ara vermek çözüm sağlayacaktır.

Uyku düzenine dikkat etmek, uykuyu tam olarak almak ve gözleri yormamak da diğer tedbirlerdir.

Eğer göz seğirmeniz bir hafta geçmesine rağmen geçmediyse, göz kapağınızın tamamı seğiriyorsa, yüzünüzde göz dışında başka bölgelerde de seğirme varsa, üst göz kapağınızda sarkma oluştuysa, gözünüzde seğirme harici şişlik, kızarıklık yahut akıntı varsa daha fazla vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanız gerekecektir.

Göz Seğirmesinin Nedenleri

Göz seğirmesi nedenlerinin arasında göz tansiyonunun aniden düşmesi gösterilebilir. Göz seğirmesi göz kaslarının aniden kasılması sonucu ortaya çıkar. Mevsim geçişleri, yorgunluk, stresli yaşam da göz seyirmesine neden olur. Göz seğirmesi uzun sürmesine rağmen tedavi edilmezse gözün kapanmasına bile sebep olabilmektedir.