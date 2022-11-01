Kekemelik neden olur? Sebebi ve Tedavisi Nedir, Kekemelik nasıl geçer?

Çoçuklarda kekemelik neden olur?

Genellikle bu yaş grubundaki 100 çocuktan 4'ü veya 5'inde ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar ve gözlemler sonucunda bu yaş grupları arasında ortaya çıkan kekemelik sorunlarının ilk 6 ay ile 2 yıl içerisinde geçmesini beklenmektedir ancak 6 ay ile 2 yıl arasında geçmeyen kekemelik sorunlarının mutlaka uzman bir dil ve konuşma terapisti tarafından incelenmesi ve terapiye alınması gerekmektedir.

Kekemelik neden olur?

Kekemelik aslında çok tartışılan ve bilinen bir konu olmasına karşın bu güne kadar nedenleri tam olarak bilinmeyen bir konudur. Kimileri kekemeliğin korkuya ya da herhangi bir psikolojik tramvaya bağlı olarak ortaya çıktığını düşünse de kekemeliğin nedeninin psikolojik olmadığını ancak kekemelikten etkilenen kişilerin de psikolojik açıdan etkilendiklerini ortaya konulmuştur.

Yapılan son araştırmalar kekemelik beyindeki faaliyetler arasında bir farklılaşmanın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kekemelik sırasında insanların dil ve konuşmayı kullanmada kullandığımız sol yarı küre yerine sağ yarı küreyi de kullandıkları bilinmektedir bunun nedeni ise henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bir başka neden de kalıtsal özellikler olarak ifade edilmektedir.

Gerçekten de kekemelik durumu olan bireylerin ailelerinde de kekemelik durumu sıklıkla rastlanır bir durumdur ancak bu her kekeme bireyin genellikle kalıtsal kökenli olduğunu söylemek gibi bir kesin yargı söz konusu değildir. Kekemelikle ilgili değişik terapi yaklaşımları vardır her yaş grubunun kekemelikle ilgili farklı terapi yöntemleri vardır. Erken yaşlardaki kekemelik terapileri farklı, okul çağı ya da yetişkinliklerde yapılan kekemelik uygulamaları birbirinden farklı özellikler göstermektedir.

Kekemelik tedavisi nedir? Kekemelik nasıl geçer?

Diğer hastalıklardan farklı olarak kekemeliğin tedavisi tipik problemlerden farklı olarak seyreder. Baş ağrısı gibi, hipertansiyon gibi, diyabet gibi hastalıklardan farklı olduğu için ilaç, hap tedavisi kekemelik probleminde etkili değildir. Kekemelik gibi psikolojik türevlerden meydana geldiği uzmanlar tarafından açıklanan hastalıklarda psikoloji desteği ve terapiler oldukça önemlidir.

Kekemelik tedavisinde en akılcı yol konuşma terapileri ve akıcı konuşma dersleridir. Uzman desteğiyle birlikte geçirilen başarılı terapiler hastanın iyileşmesinde son derece faydalıdır. Son dönemlerde bazı fırsatçı kişilerin sokak ilanları ve internet reklamlarıyla kekemeliğe son, kekemeliğin sırrı çözüldü tarzındaki uzman desteğinden yoksun, kandırma odaklı ilanlarından uzak durulmalı bu kişilere asla prim verilmemelidir. Bu hastalığın bir tür psikolojik buhran olduğu unutulmamalı ve klinik destekle, terapilerle çözüldüğü asla akıllardan çıkarılmamalıdır.