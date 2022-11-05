Lösemi ile mücadelesini kazanan miniklerin “turuncu zafer” kutlaması

Lösemi, çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olarak tanımlanıyor. Milyonda 2 ile 4 arasında görülme sıklığı olan lösemi, çok sayıda çocuğun yaşam kalitesini düşürüyor ve zor dönemlerden geçmesine neden oluyor. Ancak erken tanı ve modern tedavi yöntemleri sayesinde bu hastalıktan kurtulmak mümkün olabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi'nde gördükleri tedavisi sonrası sağlığına kavuşan çocuklar "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" için bir araya geldi. Lösemili çocukların uymak durumunda olduğu nötropenik diyete uygun olarak hazırlanan turuncu nötropenik pastanın kesildiği etkinlikte, çocuklar ayrıca resim atölyesinde hayal dünyalarını turuncuya boyadı.
"ÇOK ACILAR ÇEKTİM AMA ŞU AN HİÇBİRİNİ HATIRLAMIYORUM"
Lösemi ile yüz yüze geldikleri zorlu mücadelelerini kazanan ve hayata yeniden tutunan çocuklardan Nurbanu Yaprak (13), "Hastalığımı 10 yaşındayken öğrendim. 2 buçuk yldır tedavi görüyorum ama bu savaşı yendim, çok mutluyum. Okula ara vermek zorunda kalmıştım yeniden başladım. Hastalığımı ilk öğrendiğimde çok kötü hissettim. Daha önce kanser hastalığını duymuştum ama lenf kanserinin ne olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarım ve ailem bana bu süreçte çok destek oldu. Benim yaşadıklarımı yaşayan başka çocuklara hiç korkmasınlar diyorum. Çok iyi hocalarımız var. Onlar da hayata tutunsun ve iyileşmek için mücadele etsinler. Çok zorlandım çok acılar çektim ama şu an hiçbirini hatırlamıyorum" dedi.
"HASTALIK SÜRECİNDE HAYAL ETTİĞİM TEK ŞEY SPORA DÖNMEKTİ"
Hastalığı vücudundaki morlukları gördüğünde fark ettiğini dile getiren Melike Özcan (18), "Hastaneye geldiğimde 16 yaşındaydım. Beni bu bölüme yönlendirdiler. Buraya gelmem benim için büyük bir şanstı. Çünkü hastane doktor değil de bir aile ortamı vardı benim için. Burasa bir kere bile gözyaşı dökmedim, aksine burası beni güçlü kıldı, çok fazla şey kattı. Hastalık sürecinde yaşıtlarımın yürümesi bile benim için çok büyük bir şeydi çünkü ben yürüyemiyordum hep babam beni taşıyordu. Ama her şey kafada bitiyor. Ne kadar pozitif olurlarsa o kadar olumlu gidiyor. Morallerini hiç bozmasınlar canlarını hiç sıkmasınlar. Şu an ben yendim, üstünden iki yıl geçti. Geçmişe baktığımda hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastalığımdan önce sporla uğraşıyordum, bu dönemde kas kütlemi kaybettim. Yattığım süre boyunca tekrar spora dönmeyi hayal ediyordum. Spor benim için her şeydi. Şimdi tekrar döndüm zorlanıyorum ama gayet güzel gidiyor. Her şey kafada bitiyor" diye konuştu.
"LÖSEMİNİN TEDAVİ EDİLME ŞANSI ÇOK YÜKSEK"
Löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser olduğuna dikkat çeken Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Uzmanı Prof. Dr. Müge Gündoğdu ise şunları söyledi:
Kemoterapi, radyoterapi ve kemik iliği nakliyle tedavi edilme şansı çok yüksek. Ailelerin bu hastalıktan korkmamalarını tedavi edilebileceğini vurgulamak istiyorum. Dirençli ya da tekrar eden vakalarda kemik iliği nakli gerekiyor. O yüzden herkesi de donör olmaya davet ediyorum. Veren kişi için hiçbir risk yok o yüzden herkes Türkök ve Kızılay şubelerine gidip kemik iliği nakli in donör olmak istiyorum derlerse birçok çocuğun hayatını kurtarabilir. Bu hastalığın görülme sıklığı ülkeden ülkeye 100 binde 1-3 arasında değişiyor. Çok görülen bir hastalık değil ama gün geçtikçe görülme sıklığı da artıyor.