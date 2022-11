Lösemi ile mücadelesini kazanan miniklerin “turuncu zafer” kutlaması

"HASTALIK SÜRECİNDE HAYAL ETTİĞİM TEK ŞEY SPORA DÖNMEKTİ"

Hastalığı vücudundaki morlukları gördüğünde fark ettiğini dile getiren Melike Özcan (18), "Hastaneye geldiğimde 16 yaşındaydım. Beni bu bölüme yönlendirdiler. Buraya gelmem benim için büyük bir şanstı. Çünkü hastane doktor değil de bir aile ortamı vardı benim için. Burasa bir kere bile gözyaşı dökmedim, aksine burası beni güçlü kıldı, çok fazla şey kattı. Hastalık sürecinde yaşıtlarımın yürümesi bile benim için çok büyük bir şeydi çünkü ben yürüyemiyordum hep babam beni taşıyordu. Ama her şey kafada bitiyor. Ne kadar pozitif olurlarsa o kadar olumlu gidiyor. Morallerini hiç bozmasınlar canlarını hiç sıkmasınlar. Şu an ben yendim, üstünden iki yıl geçti. Geçmişe baktığımda hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastalığımdan önce sporla uğraşıyordum, bu dönemde kas kütlemi kaybettim. Yattığım süre boyunca tekrar spora dönmeyi hayal ediyordum. Spor benim için her şeydi. Şimdi tekrar döndüm zorlanıyorum ama gayet güzel gidiyor. Her şey kafada bitiyor" diye konuştu.