İstanbul’da Organ ve Doku Bağışı Haftası Sempozyumu: Organlarımız, Toprak Olmasın. Can Olsun

3-9 Kasım Organ Ve Doku Bağışı Haftası kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Organlarımız, Toprak Olmasın. Can Olsun…" başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Organ ve Doku Bağışı Haftasında organ bağışı farkındalığı oluşturmanın amaçlandığını ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açılış konuşmasında, "Sorunlarımızı ve çözümlerimizi tartışacağımız bir hafta. Bir canı kurtarmak tüm canları kurtarmak gibi. Canlıdan canlıya nakilde dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Hem altyapı anlamında hem insan gücü anlamında çok iyi yerlerdeyiz. Bugün sadece İstanbul'da 35 tane böbrek nakil, 17 tane de karaciğer nakil merkezimiz var. 2 binlerin üzerinde karaciğer 3-4 binlerin üzerinde böbrek nakli yapılabiliyor. Bunun birçoğu canlılardan yapılıyor. Biz bu konuda kadavra bağışının artmasını istiyoruz. Canlı bizim için en son tercih olmalı. İnsanların bağış yapmasını her zaman tavsiye ediyoruz. Yakınlarının organlarını bağışlayanlara çok teşekkür ediyorum. Birçoğuyla konuştuğumuz zaman o kadar mutlular ki yakınlarının bir parçası yaşamaya devam ediyor. Bir insanın hayatını kurtarma konusunda aracı olmuşlar. Sadece organ nakli değil akciğer ve kalp nakillerinin de artmasını istiyoruz. Organlarımız toprak olacağına birilerine can olsun." diye konuştu.