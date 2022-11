Akneler artık kabus olmaktan çıktı

Doğduğumuz günden itibaren cildimiz çeşitli dönemlerden geçer. Hormonal durumumuz, yaşam tarzımız, kullandığımız ilaçlar veya alışkanlıklarımız, çevresel zararlı etkenler, stres durumumuz, mevsimsel değişiklikler cildimizi de etkiler. Bazen de cildimizde yağlanma ve sivilcelenme gelişebilir. Sivilce (akne) farklı tiplerde neredeyde her yaşta görebildiğimiz bir sağlık sorunu olup bazen bir sivilcenin çıkması bile o kişi için çok önemli bir sağlık sorunun habercisi olabilir. Akne vaktinde tedavi edilmez ise cildinizde izler bırakabilir. Ancak akneniz var ise üzülmeyin çünkü tedavisi var. Zor olgular ise işin uzmanlık alanına girmekte olup büyük bir titizlikle nedenleri ve eşlik edebilecek başka sağlık sorunları incelenerek tedavi edilebilmektedir.Akne sorunu yaşayan hastalar her şeyden önce hassas bir cilt temizleyici ürün kullanmalıdırlar. Aknelerinin aktifleşmemesi için ovalayıcı sert masaj ve bakımlardan uzak durmaları iyi olur. Ciltlerini kaşımamaları ve sivilcelerini yolmamaları önerilir. Aksi takdirde iz kalabilir, hatta enfeksiyon gelişebilir ve hayati tehlikeye neden olabilir. Temizleme işleminden sonra ise sabah ve akşam yatmadan siyah nokta veya kabarıklık yapmayan, cildin nem ve yağ durumuna uygun nemlendirici ürünleri kullanmalıdırlar. Sabah ek olarak nemlendiriciden sonra güneşten koruyucu ürünler önerilmektedir. Böylece cildin nemlenmesi ve dış etkenlerden korunması, verilecek ilaçlara bağlı gelişebilecek deri kuruluğu, egzama veya lekelenme şikayetlerinin önüne geçebilir.Akne tedavisinde farklı durumlar da vardır. Koyu tenlilere, leke bırakmaya eğilimli cilt yapısı olanlara, ergenlikten önce veya ergenlikten sonra sivilcesi çıkanlara, hamilelere, sivilcelenme sırasında ateşi yükselenlere, halsizlikleri olanlara, adet düzensizlikleri ve saç dökülmeleri olanlara, eklemlerinde şişlik ve ciltlerinde yaralar çıkan kişilere özel yaklaşım gerekmektektedir. Bu durumlar varsa tedavinin seyri de değişebilmektedir.Aknenin şiddeti, iz bırakma eğilimi, hastanın kullandığı ilaçlar başta olmak üzere değerlendirilerek basamaklı bir tedavi planı yapılır. Öncelikle siyah veya beyaz nokta olup olmadığı, bu görünümün bakteriden mi yoksa parazitten mi kaynaklandığı değerlendirilir ve ardından en uygun sürmeli ilaçlar verilir. Eğer çok yaygın ise veya iz bırakıyor, çıbanlaşıyorsa ve ilaçlar etkisiz kalıyorsa ağızdan ilaçlara geçilir. Ağızdan alınan ilaçlar sağlığımızı riske atmamak adına sadece işin uzmanı olan dermatoloji doktorları tarafından verilmektedir. Ergenlikten önce olan veya sonra devam eden durumlarda hormonal hastalıklar gibi ek hastalıklar araştırılarak, varsa başka hastalıklar da tedavi edilmelidir. Bazen ileri yaşlarda bu tedaviler dirençli olgularda hormonal bozukluk olmasa dahi etkili sonuçlar vermektedir. Ayrıca vücut kitle indeksi yüksek olan, kilo fazlası olan veya eğiliminde olan kişiler için özel tedavilerin akne iyileşmesinde olumlu etkileri de görülmektedir.Akne tedavisi alırken, botox, dolgu, prp, altın iğneli radyofrekans, yüzeysel peeling, lazer epilasyon, fraksiyonel lazer işlemleri, düşük enerjili lazerler ve ışık sistemleri gibi birçok estetik ve kozmetik uygulama yapılabilir. Bazen estetik işlemler ve ameliyat öncesi ilaç dozlarını azaltmak veya kısa süreli kesmek gerekebilir. Ancak aşırı derece soyulmaya neden olabilecek özellikteki lazer uygulamaları ile derin soyma işlemleri uygun değildir.İlaçsız akne tedavisi mümkün mü? Tedavi de yenilikler var mı? Bu soruları ise şöyle yanıtlayabilirim: Evet bazen ağızdan alındığında karaciğer, böbrek veya kan hücrelerimize zararlı olabilen, kansızlık yapabilen ve sinirlerde uyuşmaya neden olabilen bir ilacın Türkiye'de de artık sürüldüğünde bu tehlikesi olmayan formu da bulunabilmektedir. Yeni bir gelişme olarak da ilaçlar kullanmadan cildimizdeki sivilce görünümünden sorumlu olan bez yapılarını hedef alan lazer uygulamaları mevcut. Başka hastalıkları nedeniyle sivilce ilaçlarını alamayacak şiddetli olgular için de yenilikçi çözümler mümkün. Ayrıca çeşitli ışık sistemleri, yüzeysel maske uygulamaları gibi evde uygulanabilen tedavi tipleri de geliştirilmektedir.Öncelikle iz eğilimi olan aknelerde bir an önce kişiye özel tedavinin başlanması gerekmektedir. Bununla birlikte altın iğneli radyofrekans, yüzeysel soyma, lazer uygulamaları, somon DNA, kolajen ve hyaluronik vd dolgu ve mezoterapi uygulamaları, mikrobotoks, prp, prf, eksozom, kök hücre, nanofat uygulamaları da bu amaçla tek başına veya kombine olarak daha etkili olmak üzere tercih edilebilir.Akneli hastalar beslenmelerine dikkat etmelidir. Süt ve süt ürünlerinin aşırı kullanımı, aşırı miktarda vitamin B12 takviyeleri, protein tozlarının hormonal veya kortizon içeren takviyeleri şikayetleri arttırabilir. Bununla birlikte bir gıdanın aşırı tüketimi ve kilo artışına neden olacak beslenme şekli sivilce şikayetine neden olabilir.Bu nedenle antioksidan yönünden zengin, Omega 3 içeren protein, yağ, karbonhidrat bakımından dengeli beslenme öneriyoruz. Yeterli miktarda su tüketimi, D vitamini ve güneş ışığı alışkanlıklarımız genel sağlığımız ve cildimiz için en iyisi olacaktır.