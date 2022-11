Göz çevresindeki koyu halkalara dikkat

Göz çevresi pek çok yapısal nedenler, hastalıklar ve dış etkenlerden etkilenir ve istenmeyen koyu halkalar gelişebilir. Bunlardan bir tanesi göz altında yaşa bağlı deride sarkma ve dokusunda azalmaya bağlı, alttaki yapıların fıtıklaşması olabilir. Bu durumda gölgelenme nedeniyle koyu renk görünümü gelişebilir. Göz çevresindeki kasların aşırı çalışması da kırışıklık başta olmak üzere bu görünüme neden olabilir. Damarsal yapılar ince deri varlığında kolaylıkla görünerek yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlarda daha da belirgin hale gelebilir. Bazı deri hastalıklarında atopik ekzemada, alerjik kontakt ekzemada da bu bölgeler etkilenebilir.Güneş ışınları ve hormonal nedenler başta olmak üzere tetiklenen melazma; yapısal olarak da gelişebilen melanozis yani deri veya dokularda kahverengimsi siyah görünüm vermek üzere aşırı melanin toplanması meydana gelebilir. Ayrıca kilo artışı, iç hastalıkları, kanserle de ilişkili olabilir. Kan kanserlerinden miyelom da göz altlarında koyuluk yaparak kendini gösterebilir. Yani çok önemli bir hastalığın hatta kanserin bir belirtisi olabilir. Ayrıca kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da lekelenme gelişebilir. Kirpikleri uzatmak için kullanılan aynı zamanda glokom tedavisinde de kullanılan bir madde göz içinde ve etrafında lekelenmeye neden olabilir.Nedeni belirlemek ilk basamaktır. Daha sonra nedene yönelik kızarıklık, yangı varsa medikal tedaviler, damarsal genişleme varsa lazer, ışık, radyofrekans sistemler, leke varsa medikal, peeling, lazer, ışık sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Esas olan cilt kalitesini arttırmak, deriyi sıkılaştırmak ve neden özgü içeriklerle de desteklemektir. Bu amaca özel peeling, PRP, aprf, iprf, mezoterapi ve bu bölgeye uygulanan karboksi terapi, kök hücre, exosom, nanofat yapılmaktadır. Botoks kırışıklıkları açarken dolgular boşlukları kapatmaktadır. İp uygulamaları, altıniğne radyofrekans ve mikroiğneleme sıkılaşma ve deride yapılanma sağlamaktadır. Netice alınamayacağı durumlarda ise cerrahi yaklaşım önerilmektedir. PRP ve yeni gelişmiş sistemleri yıllardır kullanılan bir uygulama olarak güvenle istenen kalitede hazırlandığı ve uzman deneyimli ellerde uygulandığında kişiye göre değişmekle birlikte yeni cihazlara göre de daha etkili bir şekilde sonuçlar alındığı bilinmektedir. Önemli olan destek dokuyu, derimizi daha iyi hale gelmesini sağlayan zarar vermeyen yaklaşımlar ile iyilik sağlamaktır. Yerine göre tedaviler kombine de edilebilir.Sağlıklı yaşama rağmen yine de koyu halkalar oluşursa tedavilerin yanı sıra hastalarımıza tüm dünyaca ünlü kliniklerde de hastalar için önerilen hepimizin az çok bildiği ve işe yarayan bazı püf noktaları söylemek isterim. Yeterli miktarda ve kalitede uyku olmazsa olmazımız. Melatonin desteği ve gerekli önlemleri alabiliriz. Eğer yeni gelişmiş bir göz altı koyuluk ve torbalanma varsa da uyurken yastık kullanımı, soğuk bir kaşık ile soğuk kompres, annelerimizden de gördüğümüz su ve C vitamini desteği sağlayan salatalık dilimlerinin ve bir diğeri de kafein ve antioksidan içeriği sağlayan içtiğimiz çay poşetlerinin soğutarak göz kapağında bekletilmesi. Yüze uygulanan göz çevresinin dolaşımını destekleyen masaj uygulaması da önerilmektedir. Tüm bunlara rağmen düzelmedi ise tedaviye gelene kadar koyu rengi dengeleyecek şekilde bir kapatıcı kullanımı önerilebilir.Genel sağlığımızı destekleyen her türlü yaklaşım göz çevremizi de güzelleştirecektir. Bunlarda damardan glutatyon, C vitamini uygulamalarının yanı sıra Ozon tedavisi de bu bölgede daha iyi bir görünüme destek olabilmektedir. Bu uygulamalar bir destek olup esas olan kişinin sağlıklı yaşam şartlarını sağlayabilmesi ve yaşayabilmesidir.