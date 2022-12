Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor

ZEYTİNYAĞI LİMON KARIŞIMININ FAYDASI

Zeytinyağı ve limon suyunun birlikte içilmesi sağlık açısından olumlu birçok etkiye sahiptir. Her iki besinin gücünün bir araya gelmesi ise; oldukça zengin bir sağlık gelişimine zemin hazırlayabilir. İşte etkileri…

VÜCUDU DOĞAL OLARAK TEMİZLER

Arındırma ve detoksların vücutta zamanla oluşan atıkları ve toksinleri dışarı attığı düşünülüyor. Zeytinyağı ve limon suyunun sindirim sisteminizi detoksifiye etmeye yardımcı olup olmadığını araştıran pek çok çalışma olmasa da, araştırmacılar ikisindeki antioksidanlar ve polifenoller "temizleyici" olabilir açıklamasında bulunuyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMEYİ DESTEKLER

Araştırmalar; limon suyundaki C vitamini ve zeytinyağındaki tekli doymamış yağ asitleri kilo kaybını artırabilir. İnsan vücudunda, C vitamini, yağ moleküllerini hücrelere taşıyan bir bileşik olan "karnitin" üretimi için oldukça gereklidir. Diğer bir deyişle, yetersiz C vitamini alımı, yağ parçalanmasının azalmasına neden olabilir. Seçkin bir araştırma gösteriyor ki; tekli doymamış yağ asitleri açısından yüksek diyetler, kilo kaybını kolaylaştırıyor.