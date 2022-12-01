Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kardiyovasküler hastalıkların dünya çapındaki en büyük "erken ölüm" nedenlerinden biri olduğu uzun zamandır biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; yılda ortalama 17,9 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybediyor. Fakat yapılan araştırmalar, Akdeniz bölgelerinde yaşayan insanların, kalp krizinden ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi ise; yüksek EVOO tüketiminin rol oynaması.

Zeytinyağlarının kardiyovasküler sağlığı korumadaki önemini gösteren tek veri bu değil. 2014 yılında yapılan bir inceleme çalışmasında araştırmacılar, en çok zeytinyağı tüketen katılımcıların neredeyse kalp sorunları yaşama olasılığı yüzde 10 daha azdı.