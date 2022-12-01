Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor

Zeytinyağı zengin bir tarihe sahiptir. Kleopatra'nın ünlü altın parıltısının zeytinyağında yıkanmasının bir sonucu olduğuna inanılıyor. Eski Yunanlılar, zeytini "kutsal bir meyve" olarak görüyorlardı ve Romalılar, zeytinyağını elit toplumla ilişkilendiriyor ve yaşam süresini uzatmak için sıvıyı tüketiyorlardı. İşte zeytinyağı ve limon karışımının inanılmaz etkisi…
POLİFONELLER YÖNÜNDEN ZENGİNDİR
Sadece bir çay kaşığı zeytinyağı, antioksidan özelliklere sahip doğal biyoaktif bileşiklerden polifoneller yönünden zengindir. Yaşa bağlı kemik kaybı yaşayanlar için oldukça iyi bir haber olan bu durum, son araştırmalara göre; zeytinyağındaki polifenoller sayesinde oksidatif stresi kontrol altına alara kemik sağlığını desteklediğini gösteriyor.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Kardiyovasküler hastalıkların dünya çapındaki en büyük "erken ölüm" nedenlerinden biri olduğu uzun zamandır biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; yılda ortalama 17,9 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybediyor. Fakat yapılan araştırmalar, Akdeniz bölgelerinde yaşayan insanların, kalp krizinden ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi ise; yüksek EVOO tüketiminin rol oynaması.
Zeytinyağlarının kardiyovasküler sağlığı korumadaki önemini gösteren tek veri bu değil. 2014 yılında yapılan bir inceleme çalışmasında araştırmacılar, en çok zeytinyağı tüketen katılımcıların neredeyse kalp sorunları yaşama olasılığı yüzde 10 daha azdı.
ANTİİNFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİPTİR
Kronik inflamasyon, bir dizi hastalığın ardındaki başlıca suçlulardan biridir. Kanser, artrit, tip 2 diyabet ve metabolik sendroma karşı iltihabı kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor. Büyük ölçüde "olecanthal" adlı antioksidan sayesinde iltihaplanma seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir.
LİMON SUYUNUN FAYDALARI
Mükemmel tadının yanı sıra; sadece bir kaşığıyla büyük bir etki ortaya çıkarıyor. İşte bunlardan sadece birkaçı…
ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN
Limon, flavonoid adı verilen bitki bileşiklerinin en iyi kaynaklarından biridir. Antioksidanlar, vücudun hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olur. Hücre hasarını kontrol altında tutarak, antioksidanlar birçok sağlık durumunun genel riskini azaltmaya yardımcı olurken, kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
Serbest radikalleri yok ederek, oksidatif stresin yarattığı zararlı, hastalığa neden olan davetsiz misafirler. Limondan elde edilen flavonoidler ayrıca vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Antibakteriyel etkileri vardır.
ANTİBAKTERİYEL ETKİYE SAHİPTİR
Antiinflamatuar etkilerinin yanı sıra, limon suyu antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir, bu sayede genel sağlığı destekleyebilir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, biyoaktif bitki bileşikleri, limon suyu etkili bir şekilde stafilokok, salmonella ve candida enfeksiyonlarının büyümesini engelledi. Üstelik antibiyotiğe dirençli olan zatürree ve kan enfeksiyonlara neden olduğu bilinen bakterilerle savaşmada etkilidir.
SAĞLIKLI CİLDİ DESTEKLER
Limon suyu, yüksek C vitamini ve E vitamini içeriği, özellikle cilt için faydalı olmasını sağlıyor. Güçlü antioksidanlara sahip olması sayesinde kolajen üretiminin uyarımında yardımcı oluyor. Cilde canlı, dolgun bir görünüm kazandırır. Limon, aynı zamanda magnezyum açısından zengindir. Sağlıklı, esnek cildi destekleyen önemli bir mineral ve oksidatif stresten kaynaklanan hasarı önlüyor.
ZEYTİNYAĞI LİMON KARIŞIMININ FAYDASI
Zeytinyağı ve limon suyunun birlikte içilmesi sağlık açısından olumlu birçok etkiye sahiptir. Her iki besinin gücünün bir araya gelmesi ise; oldukça zengin bir sağlık gelişimine zemin hazırlayabilir. İşte etkileri…
VÜCUDU DOĞAL OLARAK TEMİZLER
Arındırma ve detoksların vücutta zamanla oluşan atıkları ve toksinleri dışarı attığı düşünülüyor. Zeytinyağı ve limon suyunun sindirim sisteminizi detoksifiye etmeye yardımcı olup olmadığını araştıran pek çok çalışma olmasa da, araştırmacılar ikisindeki antioksidanlar ve polifenoller "temizleyici" olabilir açıklamasında bulunuyor.
SAĞLIKLI KİLO VERMEYİ DESTEKLER
Araştırmalar; limon suyundaki C vitamini ve zeytinyağındaki tekli doymamış yağ asitleri kilo kaybını artırabilir. İnsan vücudunda, C vitamini, yağ moleküllerini hücrelere taşıyan bir bileşik olan "karnitin" üretimi için oldukça gereklidir. Diğer bir deyişle, yetersiz C vitamini alımı, yağ parçalanmasının azalmasına neden olabilir. Seçkin bir araştırma gösteriyor ki; tekli doymamış yağ asitleri açısından yüksek diyetler, kilo kaybını kolaylaştırıyor.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR
Zeytinyağının sindirimi kolaylaştıran etkisi ile birlikte limon suyunun şişkinlik ve kabızlık gideren yapısı bir araya gelmesi sayesinde uzun zamandır çözümsüz olduğunu düşündüğünüz sindirim sorunlarıyla mücadele edebilirsiniz.