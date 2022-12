İdrar Yolu Enfeksiyonu İçin Hangi Bölüme Gidilir? İdrar Yolu Enfeksiyonuna Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Yediğimiz içtiğimiz her şey vücudumuzda işlendikten ve vücudumuz için faydalı olan kısımları kana karıştıktan sonra vücudumuz için faydalı olmayan her şey boşaltım sistemiyle vücudumuzdan dışarı atılır. Boşaltım sistemi hastalıklarından biri olan idrar yolu enfeksiyonu yaşam kalitemizi kötü etkileyen ve zamanında tedavi edilmezse de böbreklerimizde hasar bırakabilen bir hastalıktır. Doğru tanı ve doğru tedavi idrar yolu enfeksiyonunun olmazsa olmazıdır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu belirtilerini bilmek, hastalığı fark etmemiz ve hemen tedaviye başlayabilmemiz açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonu boşaltım sistemimize dışarıdan karışmış bakterilerin oluşturduğu iltihaplanmayı tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri Böbreklerden süzülen idrar vücudumuzda mesane adı verilen idrar kesesinde toplanır. Mesanede oluşan iltihaplanmalara Sistit denir. Sistit alt idrar yolu enfeksiyonlarındandır. Yine alt idrar yolu enfeksiyonlarından biri de üretrittir. Üretrit, mesanede toplanan idrarın vücudun dışına taşındığı tüpte meydana gelen enfeksiyona verilen isimdir.

Sıklıklar görülen alt idrar yolu enfeksiyonu belirtileri şöyledir:

Çok sık idrar yapma ihtiyacı, İdrarını tutmakta zorlanma, İdrarda kan görülmesi, İdrar yaparken yanma ve ağrı hissetmek, Karın ağrısı ve karında şişkinlik.

Bir de üst idrar yolu enfeksiyonları vardır. Üst İdrar yolu enfeksiyonlarında genelde böbrek tutulumu yaşanır. Üst idrar yolu enfeksiyonlarından biri olan Piyelonefrit, böbreklerde meydana gelen enfeksiyonu tanımlamak için kullanılır.

Çok sık görülen üst idrar yolu enfeksiyonu belirtileri şöyledir:

Alt idrar yolu enfeksiyonlarına ek olarak

Yüksek ateş,

Mide bulantısı ve kusma,

Böbreklerde ağrı,

Halsizlik.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA HANGİ DOKTOR BAKAR?

İdrar yolu enfeksiyonunun özellikle karın bölgesinde yoğun ağrılara sebep olması sebebiyle idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenen herkes idrar yolu enfeksiyonu için hangi bölüme gidilir diye araştırma yapmaya ihtiyaç duyuyor. İdrar yolu enfeksiyonu belirtilerinden birkaçına sahipseniz öncelikle herhangi bir hastanenin Üroloji bölümüne gitmelisiniz.

Böbrek sağlığı, böbrek enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları Üroloji bölümünün ilgilendiği konulardır. Üroloji aynı zamanda üreme sistemine ilişkin problemlere ve erkek üreme sistemiyle ilgili hastalıklara da bakar.

Böbrek taşları, erkeklerde prostat, genital bölge siğilleri, kronik böbrek hastalıkları ve idrar yollarını ilgilendiren tüm rahatsızlıklarla Üroloji doktorlar ilgilenir.

DAHİLİYE İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA BAKAR MI?

Dahiliye servisi vücudun neredeyse her yerindeki hastalıklarla ilgilenen çok geniş bir uzmanlık alanıdır. Kalp hastalıklarından kara ciğer hastalıklarına, kemik eklem hastalıklarından tansiyon hastalıklarına, mide hastalıklarından diyabete kadar neredeyse her konuda bilgi sahibi olan ve ergenlik dönemine girmiş her insanın gidebildiği dahiliye (iç hastalıkları) bölümü özellikle enfeksiyon hastalıklarıyla ilgilenmesi sebebiyle idrar yolu enfeksiyonlarında da tercih edilen bir tıp servisidir.

İdrar yolu enfeksiyonları,

Cilt enfeksiyonları,

Karaciğer hastalıkları,

ishal,

Kemik ve eklemlerin iltihapları,

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,

Böbreklerde oluşan enfeksiyonlar gibi pek çok enfeksiyonun tedavisiyle ilgilenir. İleri derece enfeksiyon durumlarında gerekli görürse vücudun enfeksiyon görülen bölümüyle ilgili servislere yönlendirme de yapabilir.