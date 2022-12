Cilt lekelerine kış bakımı

Cilt lekeleri pek çok kadın ve erkeğin sorunu. Güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, akne izleri, melazma ve daha pek çok cilt lekesi için sayısız seçenek mevcut. Peki, retinol mü, AHA-BHA asitleri mi yoksa profesyonel tedaviler mi? Burada, aslında tek bir doğru ve cevap söz konusu değil. Ben, bu noktada kişinin cilt durumunu, sahip olduğu cilt problemlerini ve cildinin ihtiyaçlarını analiz ederek kişiye özel protokoller oluşturmayı öneriyorum. Böylece, doğru hedefe, doğru yolla gidilebilir ve mümkün olan en iyi sonuçlar en hızlı şekilde alınabilir. Piyasadaki bu kadar seçenek arasında, leke onarımı ve cilt yenileme için en çok önerdiğim bileşenler ve uygulamaları sizlerle de paylaşmak istiyorum.Cilt lekelerinin onarımı zor olduğundan, nispeten her zamankinden daha agresif, yenileyici, soyucu ve onarıcı bileşenler kullanmamız gerekir. Aşağıda bahsedeceğim içeriklerin hemen hepsi, cildi güneşe karşı daha hassas hale getirir ve bu da her zamankinden daha fazla güneş koruması anlamına gelir. Yaz aylarında güneş ışınlarından korunmanın zorlaştığını biliyoruz. Bu nedenle, havanın kapalı olduğu günler, leke onarımı için en uygun zamandır. Bununla birlikte, mevsim ne olursa olsun, eğer cilt lekelerinden kurtulmak için herhangi bir ürün kullanıyor veya bir tedavi uygulatıyorsanız, mutlaka en az 50 SPF'li güneş koruyucu uygulamalısınız. Hatta, bu tarz tedaviler söz konusu olduğunda, bilgisayar ve cep telefonlarının ekranlarından gelen ışınlara karşı korumanızda da yarar var.Farklı markaların cilt lekelerini hedefleyen farklı ürünleri var. Retinol kremler, onarıcı serumlar, AHABHA içeren tonik, temizleyici ve kremler derken liste uzayıp gidiyor. Bu içerikler, cilt lekelerinin görünümünü hafifletme konusunda gerçekten iyi iş çıkarabiliyor. Ancak, doğru içerik ve düzenli uygulama gerekiyor. Yaşlanma karşıtı denince ilk akla gelen içeriklerden biri olan retinol, hem akne hem de cilt lekelerinin tedavisinde de sıklıkla kullanılıyor. Bir A vitamini türevi olarak, koyu cilt lekeleri ve melazmanın azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Cildi yenileyici ve onarıcı etkilerine ek olarak, kolajen üretimini teşvik ederek cildin içeriden beslenmesini destekler.Ciltte var olan lekelerin tedavisinde en çok kullanılan ve yine en çok önerdiğimiz ürünlerden biri de asitler. Asit kelimesi kulağa ürkütücü gelse de, doğru miktarda ve doğru şekilde kullanıldığında cilt lekeleri üzerinde harika etkiler yaratabiliyor. Cilt lekelerinin onarımında asitleri önermemizin nedenleri ise şöyle:Cilt hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandırır.Ölü hücrelerden kurtulmanızı sağlar ve yenilerinin büyümesine yardımcı olur.Renk eşitleyici görev görerek cilt lekelerinin görünümünü hafifletir.İçerdikleri antioksidanlar ile serbest radikalleri azaltarak cildin parlaklığını korumaya yardımcı olur.KABUL edelim, cilt lekelerinin tedavisi zordur. Bu, asitler veya herhangi bir tedavinin lekeler üzerinde en doğru şekilde uygulanması gerektiği anlamına gelir. Leke onarımının süreç gerektirdiği, tek bir uygulamanın yeterli olmayacağını da unutmamak gerekir. Retinol ve asitlerin dışında, biz soğuk plazma enerjisini de kullanmayı tercih ediyoruz. Maddenin dördüncü hali olan plazma, özel bir teknoloji ile cilt yüzeyine uygulandığında; cilt altına kontrollü bir hasar verir ve bu da cilt hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandırır. Plazma teknolojisi ile aslında yaptığımız şey, cilde verdiğimiz hasar ile onu uyarmaktır. Yani, cilt bizim uygulama yaptığımız bölgede sanki bir yara oluşmuş gibi algılar ve bu yarayı onarmak için orada her zamankinden daha fazla çalışır. Bu da, çok çeşitli cilt problemlerini gidermemize yardımcı olur. Soğuk plazma, aslında yalnızca lekeler için değil; sivilce, skarlar, yaşlanma belirtileri, kaş kaldırma, genel cilt tonunu iyileştirme, saç köklerini canlandırma, göz çevresini gençleştirme, el gençleştirme ve gıdı toparlama gibi daha pek çok alanda kullanabiliyoruz. Plazma uygulamasında, aslında bizi yönlendiren danışanın ihtiyaçları oluyor.EV devam ürünlerinde kullanılan asit oranları daha düşüktür. Profesyoneller tarafından uygulanan leke protokollerimizde ise daha yüksek asit oranları sayesinde daha etkili sonuçları daha kısa sürede elde edebiliyoruz. Leke onarımı için uzun zamandır AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bir protokolde, özellikle tedavisi çok zor olan melazma için güçlü bir çözüm bulmayı hedefliyoruz.