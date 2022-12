Yağları dondur onlardan kurtul

Fazla kilo ve obezite, bugün tüm dünyada kadın ve erkeklerin büyük problemlerinden biri. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, stres... Tüm bunlar bir araya geldiğinde kilo ve yağlanma problemi kaçınılmaz olabiliyor. Obezite hastaları için çözüm genellikle cerrahi olsa da, bölgesel yağlanmaları olan kişilerde soruna müdahale etmek daha kolay.Uzun yıllardır merkezlerimizde ultrasonik ses dalgaları, radyofrekans enerjisi gibi çeşitli teknolojilerle inatçı yağları parçalamayı hedefleyen sistemler uyguladık. Bugün, artık yağları donduran bir sistemle her zamankinden daha etkili sonuçlar almak mümkün.Yağları dondurma mantığına dayalı kryo lipoliz (soğuk lipoliz) teknolojisi, tam olarak isminden anlayabileceğiniz gibidir. Yağ hücreleri, onları azaltmak için belirli bir süre ile dondurulur. Bu, aslında yağ aldırma gibi cerrahi müdahalelere ameliyatsız bir alternatif sağlar.Karın, kollar, bacak içleri, sırt gibi vücudun herhangi bir bölgesinde uygulanabilen kryo lipoliz sisteminde, '0' derecenin altındaki soğutma paletleri, seans sırasında hedef bölgedeki yağ hücrelerini kristalleştirir. Bu da, inatçı yağların vücuttan atılmasını daha kolay hale getirir.Yağların dondurulması prensibine dayalı kriyo lipoliz, bir kilo verme yöntemi değildir.Kilo vermek isteyen biri, mutlaka daha fazla spor yapmayı ve aldığı kalori miktarını azaltmalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı, her zaman kilo vermenin en etkili yoludur.Bununla birlikte, bazen yediklerinize dikkat etmenize rağmen bazı inatçı yağları kaybetmeniz zor olabilir.Ne kadar yağ kaybedebileceğiniz ise aslında uygulama alanının büyüklüğüne ve o bölgedeki yağ hacmine bağlıdır. Genellikle, yağlarda en az yüzde 25 azalma öngörülmektedir.Bu sonuçlar, işlemden sonra 30 gün içinde fark edilir hale gelir, en etkili sonuçlar ise 60 gün sonra görülmektedir.Ancak danışan, yaklaşık üç ay boyunca yağlarda azalma gözlemlemeye devam edecektir.Sonuçların etkisini arttırmak için, bu süreçte aşırı kalori alımından kaçınmak ve bol su tüketmek önemlidir.İlk olarak, danışanın estetik hedefleri gözden geçirilir ve vücuttaki yağ dağılımı değerlendirilir. Bu, kişinin kaç seansa ihtiyacı olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur. Genellikle, her 5 kg fazlalık için fazladan bir kryo lipoliz seansına ihtiyacınız olur. Örneğin, hedeflediğiniz kiloya ulaşmak için 10 kg vermeniz gerekiyorsa, muhtemelen tek bir seans yeterli olmayacak ve ikinci bir seansa ihtiyacınız olacaktır.KRYO lipoliz yaptırmaya karar verildiğinde, genellikle danışanların ilk yaptığı şey seanstan önce kilo vermeye çalışmak oluyor. Ancak, verilen kiloların kalıcı olabilmesi için önemli olan, sürdürülebilir ve yavaş bir şekilde kilo vermektir. Seansa girmeden önce mevcut yağ oranınızı azaltmak gibi bir hedefiniz varsa, günlük kalori alımınızı aşırı kısıtlamayan bir diyet uygulayabilirsiniz. Günlük karbonhidrat ve rafine şeker alımını azaltmak, daha fazla hareket etmek, spor yapmak ve bol su içmek, seanstan önce hem tartıda hem de aynada incelme fark etmenize yardımcı olacaktır.KRYO lipoliz yaptırmaya karar verdiyseniz, işlemden önce ön kontrol yaptırmanız ve uygun bir aday olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekmektedir. Obezite hastaları, bu tarz uygulamalar için uygun adaylar olmayabilir. Bu noktada, bölgesel incelme için geliştirilen cihazlar konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir. Kryo lipoliz ile verilen kiloları tekrar geri almama konusunda kendinize güvenmeniz de gerekir. Örneğin, seanstan sonra incelmeyle birlikte tartıda eksi -5 kilo gözlemleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu kiloyu geri almak ve yeni bir seans yaptırmak, yeniden incelmenize yardımcı olsa da, cildinizde elastikiyet kaybı ve sarkmalara neden olabilir. Bu da, mutsuz olmanıza neden olabilir.BAZI kişiler, kryo lipoliz ile yağ dondurma işlemi için uygun adaylar değildir. Örneğin; kalp pili takıyorsanız, implant takıyorsanız bu uygulamadan kaçınmanız gerekir. Ayrıca; epilepsi hastaları, yakın zamanda ameliyat olanlar, hamile kadınlar, aktif kanama bozukluğu olan kişilere de önerilmemektedir. Sağlıklı ve hafif kilo fazlalığı olan kişiler, kriyo lipoliz için en uygun adaylardır. Bu kişilerde, bilinen herhangi bir yan etkisi olmadığından tamamen güvenli bir uygulamadır.