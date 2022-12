Yeni yıl, yeni kararlar yeni bir beden

Her yıl olduğu gibi bu yılı da geleceğe dönük hayaller, hedefler ve planlarla kapatıyoruz. Kimimiz 2023'te yeni yıldan kimimiz sağlık, kimimiz kariyer, kimimiz ise fit bir görünüm istiyor. Her bireyin fit bir görünüm elde edebilmek adına tercih ettiği yol farklı olabiliyor. Fakat son yıllarda tercih edilirliğini yitirmeyen, hatta artıran yöntem ise son teknoloji ürünü cihazlar oluyor.Günümüzde zayıflamak, yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef oldukça zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Peki bu zorlu süreci kolaylaştırabilmek adına ne yapmak gerekiyor? Buzla zayıflama son yılların en çok ilgi gören yöntemlerinden... Fakat elbette bu yöntemin doğru kişiler tarafından doğru şekilde uygulandığından emin olmak gerekiyor.Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle 2 ile 4 cm arası incelme elde edilen bu yöntem düzenli şekilde uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar almanızı sağlar. Yağlanma problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem ilk seans itibariyle yağ oranında ciddi anlamda azalma sağlar. Kırılan yağlar vücuttan dışarı 15 gün boyunca metabolize edilerek atılır. Bu nedenle seans aralıkları minimum 15 gün olmalıdır. Seans sonrasında elde edilen netice her geçen gün artar.Kırılan yağlar vücuttan atıldıkça vücut şekillenmeye devam eder. Aslında şöyle düşünebiliriz. Seans sonrasındaki süreç sizin zayıflama sürecinizdir ve bu 15 günlük sürecin sonunda tek seansın vermiş olduğu tüm etkiyi gözlemleyebilirsiniz. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde deride bir deformasyon yaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcıdır. Seans öncesinde alınan elektronik ve mezura ölçüleri sayesinde seansın hemen bitiminde bile kırılan yağ miktarını net bir şekilde görüyor olacaksınız. Bu işlem bana göre motivasyon açısından ve sonuç odaklı ilerlemek isteyen kişiler için ideal uygulamadır.Peki, "Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum" diyen kişiler için bir çözüm yolu var mıdır? Elbette vardır çünkü metabolik blokajlar açılabilir. Blokaj açma, sırt bölgesine uygulanır. Ancak yağ kırma işlemi yağlanma problemi olan her bölgede; karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgesinde dahil uygulanabilir. Yağ kırma işlemi birden fazla bölgede uygulanabilir. Program tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulandığı için gerek duyulduğu takdirde karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgelerinde aynı anda işlem uygulanabilir.Bu süreçte bol su tüketimi çok önemlidir ve sağlıklı beslenme bu programa özel değil aslında olması gerekendir ve bir yaşam tarzı haline getirilmelidir.Yeni bir yıla girmeden önce yepyeni kararların alındığı bu süreçte fit bir görünüme kavuşmanızı sağlayabilecek yöntemleri, gelişen teknoloji sayesinde artan uygulamaları; en doğru merkezlerde, alanında uzman kişilere yaptırmanızı öneririm.Blokaj açma için haftada 1, en fazla 2 seans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleri ise mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemi uygulanmamalıdır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi en önemli faktörlerden biridir.