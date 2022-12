Cilt kuruluğu sorununa karşı 9 mucize besin

hava, rüzgâr gibi faktörlerin yanı sıra kalorifer, elektrikli soba kullanımı ve havasız kalan ortamlar cilt sağlığını kötü etkiliyor. Bu sebepler cilt kuruluğuna yol açabiliyor. Cilt kuruluğu yaşayan kişiler, kremin yanı sıra bazı besinlerle de cildini nemlendirebiliyor. Vitamin ve minerallerle dolu bir beslenme düzeni, zorlu kış aylarında cildinize iyi bakmanızı sağlayabiliyor. Tatlı patates, portakal, ıspanak ve kırmızıbiber gibi besinlerle de cilt bakımı mümkün. İşte bu ürünlerin cilde faydaları:TATLI PATATES: A ve C vitaminleri açısından zengin. A vitamini cildi, güneş ışığının zararlarından koruyor. Ayrıca cildin aşırı kurumasını da önlüyor. Ancak çok fazla A vitamininin kuru cilde ve dudak çatlağına yol açabileceğini unutmayın. C vitamini ciltte kolajenin artmasını sağlıyor. Vücudun yapı iskelesinin hammaddesi olan kolajenin temel görevi, bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumak. Kolajen cildin canlı, nemli ve sağlıklı olmasına da yarıyor.BADEM: Bir başka E vitamini kaynağı. Cilt bariyerini güçlendiriyor. Badem aynı zamanda protein ve lif kaynağı olarak biliniyor.ISPANAK: Ispanaktaki C vitamininin yanı sıra K vitamini de kolajen üretiminin artmasını sağlıyor. Önemli bir besin olan potasyum da bu sebzede mevcut.KIRMIZIBİBER: Diğer ürünler gibi A ve C vitaminleri içeren kırmızıbiber, aynı zamanda K ve E vitaminlerini de barındırıyor. K vitamini kolajen seviyesini yükseltirken E vitamini hasar ve kuruluktan kaynaklanan iltihaplanmayı azaltabiliyor.SOMON: Önemli miktarda Omega 3 yağ asitleri içeriyor. Bu yağ asitleri cilt sağlığında önemli rol oynuyor. Somonda ayrıca iltihaplanma ve kuruluğa iyi gelen D vitamini de bulunuyor.AYÇEKİRDEĞİ: Çeyrek fincan ayçekirdeği, yetişkin bir kişi için önerilen günlük E vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyor. Bu vitamin antiinflamatuvar özellikler taşıyor ve cilt bariyerinin korunmasını sağlıyor. Ayçekirdeği ayrıca cildi, zararlı morötesi ışınlardan koruyan bakır içeriyor.DANA CİĞERİ: Dana ciğeri tıpkı tatlı patates gibi yüksek miktarda A vitamini içeriyor. Bu vitamin morötesi ışının verdiği zararın önlenmesini sağladığı gibi cildin nemli kalmasına yarıyor. Böylece örneğin sedef hastalığının yol açtığı kaşıntılı cilde iyi geliyor.ÇİĞ İSTİRİDYE: İstiridyede bolca bulunan çinko, kuruluğun sebebiyet verdiği hasarların onarılmasını sağlıyor. Bunda ayrıca antioksidan görevi gören ve kolajen üretiminde rol oynayan bakır da bulunuyor.PORTAKAL: Kışın sağlık deposu portakal, yüksek miktarda C vitamini barındırıyor. Güne bir portakal ya da bir bardak portakal suyuyla başlamak cildinize iyi gelebilir. Bu meyve ayrıca potasyum içeriyor. Potasyum, vücudun sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında rol oynuyor.