Yıllara meydan okuyun her yaşta genç kalın

Yaşlanmak, aklın isteklerine beynin ayak uyduramamasıyla başlar. Beden, beynimizin isteklerine ayak uydurursa yaşlanma yerine yaş alma tabirini kullanabiliriz. Zamanı durdurmak mümkün değil, o halde sağlıklı yaş almak için ne yapmalıyız? Bu yazımda sizlere beyin sağlığı ve sağlıklı yaş almanın tüyolarını vereceğim.Modern tıbbın gelişmesi ve yaşam şartlarının iyileşmesi ile beraber günümüzde yaşam süresi uzamıştır. Eskiden yaşlı kabul edilen 60 ve 70 yaşları artık orta yaş olarak kabul edilmektedir. Fakat ömrün uzaması, eskiden az görülen Alzheimer, ALS, Parkinson, hipertansiyon, şeker gibi birçok hastalıkla bizi karşı karşıya getirmiştir. Maddi manevi rahat etmeyi umduğumuz bu dönemde, birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmak, belki de yakınlarımıza muhtaç halde yaşamak, aklımızı kaybetmek gibi hastalık kaygıları hepimizin korkulu rüyasıdır.Beyin hastalıklarının oluşmasında tansiyon, yüksek şeker gibi sistemik hastalıkların olumsuz etkisi, ayrıca genetik yapının ve çevresel etkenlerin varlığı tartışılmaz. Yaşam için gerekli olan gıdaların, yeterli ve doğru alınması da birçok hastalığın oluşumunu engeller. Buna ek olarak, düzenli spor yapmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, iyi uyumak, hobiler edinmek, stresten uzak durmak beyin sağlığı için şarttır.Yaşlanma süreci her insanda farklıdır. Yaşlanmayı durdurmak tabii ki mümkün değil. Yapılması gereken hücre yapısını korumak, DNA'mızın hücre için zararlı olan maddelerden etkilenip kanser, Alzheimer, Parkinson, tansiyon gibi hastalıklara kodlanmasını engellemektir. Yaşlanmaya sebep olan birçok etken vardır. Bunların en başında serbest radikaller gelir.Vücudumuzda bulunan ve hücrelerimizin işleyişinde rol alan bazı mucizevi maddelerden bahsetmek istiyorum. Bunların başında NAD (Nikotinamid Adenin Dinükleotit) geliyor. Vücudumuzda var olan bu madde, hücrelerimizde enerji üretiminde görev alır ve aynı zamanda hücrenin canlılığını sürdürmesini sağlar. Genetiğimizin şifrelerinin saklı olduğu DNA'mızın tamirine yardımcı olur. NAD tedavisi son yıllarda anti-aging, kronik yorgunluk, Alzheimer, depresyon, beyin hasarı veya travması, Parkinson hastalığı ve birçok hastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır.NAD+ vücuttaki her hücrede bulunan ve birçok süreçte yer alan bir koenzimdir. NAD IV tedavileri güçlü koenzimi doğrudan kan dolaşımınıza vererek hücrelerinizin hemen kullanımına sunar. NAD tedavilerinin süresi kişinin sağlık durumuna göre değişmektedir.Amerika'da deniz askerleri ve büyük klüp sporcularına NAD takviyesi yapılmaya başlanmıştır. Çünkü doping değildir. NAD+ IV tedavilerinin etkileri ise şöyle:Yaşlanma sürecini yavaşlatır.Cildin sağlıklı görünmesini sağlar.Beyin sağlığını ve nörolojik işlevi iyileştirir.Zihinsel netliği geliştirir.Beynin yenilenmesini sağlar.Enerji seviyelerini artırır.Genel yorgunluğu azaltır.Kas fonksiyonunu ve atletik performansı geri yükler.GABA (Gama Aminobitürik Asit) tedavisini şöyle anlatabilirim: Beynin tek enerji kaynağı kanla taşınan oksijen ve şekerdir. Vücudumuzda bulunan bu madde, hücrelerin oksijen miktarını arttırıp yeterince beslenmesini sağlar. Ve hücreler arasındaki iletiyi arttırır. Stres ve anksiyeteyi azaltır. Uyku kalitesini arttırır. Ayrıca birçok sistemik hastalıkların kontrolünde fayda sağlar. Hafızayı arttırır, dikkati yoğunlaştırır, yorgunluğu azaltır.Glutatyontedavisinin amacıhücreyi zararlı maddelerdentemizlemeyeçalışmaktır.Eksik vitaminleriyerine koymak vevücudumuzun enküçük yapı taşıolan aminoasitlerinölçüm yapılaraktakviye edilmesi sonyıllarda hastalıklarlamücadelede kullanılmaktadır.Doğrubeslenme ile beynimizi hastalıklardan korumak önemlidir. İyi bir beslenme alışkanlığı ile hücre tahrip edici maddelerden korunur ve DNA zarar görmez. Böylece hastalıklardan korunmuş oluruz. İşte o besinler:Arı poleni, üzüm çekirdeği, A, E, C ve B vitamini. Balık, yeşil çay, biberiye, zencefil, dereotu, fesleğen ve bir bitki türü olan gingko biloba faydalıdır. Doğal yetişmiş yeşil yapraklı sebzelere, mevsiminde meyvelere ağırlık verilmelidir.B vitamini, balık ve balık yağı, E ve C vitamini, gingo biloba, adaçayı, yeşil çay, meyve çayları, kahve, çay, biberiye, zencefil, karabiber faydalıdır. Özellikle kakulenin, beyni canlandırıcı etkisi vardır.Yağ, şeker ve unlu yiyeceklerden kaçınmak. Hayvansal gıda olarak, balık, tavuk, süt ve yoğurt tüketmek, kırmızı eti daha az yemek, bol sebze ve meyve yemek, sigaradan, alkolden, fast food'dan uzak durmak kişiyi korur.Bol sebze ve meyve tüketilmeli, yoğurt ve süt dışında hayvansal gıdalardan kaçınılmalıdır. Melisa ağırlıklı, içinde anason ve papatya bulunan çaylar uykusuzluğa iyi gelir. Beslenmede B vitaminleri bolca tüketilmelidir. Badem, tahıl ürünleri, makarna, irmik, zeytinyağlı yemekler, taze süt ürünleri, meyve suları ve balık tüketmek strese iyi gelir. Fesleğen, limon, nane, gül suyu da tavsiye ederim.