Yeni yılda yenilenmeye tacınız olan ‘saçınızdan’ başlayın

Yeni yıl; yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. Peki bu yeni yılda kendiniz için ertelediğiniz ne varsa artık gündeminize almaya ve baştan yenilenmeye ne dersiniz? Gelin, sizin için hazırladığımız alternatifli saç ekim yöntemlerini birlikte hatırlayalım ve sizin için uygun olana karar verelim...Günümüzde yaygın olarak kullanılan saç ekimi tekniklerinin başında gelen Safir FUE uygulamasını diğer tekniklerden ayıran en önemli özellik; saç köklerinin yerleştirileceği kanalların açılması sırasında değerli bir taş olan safir uçlu özel cerrahi kalemlerin kullanılması. FUE tekniğindeki kanal açma aşamasının çelik slit'lerle değil, safir cevherinden üretilen özel cerrahi kalemlerle gerçekleştirilmesine dayanan yöntem, uzun yıllardır Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulanıyor. Safir Fue yöntemi, saç ekiminden alınacak verimi maksimum seviyeye çıkarıyor. Hızlı, konforlu ve güvenilir bir yöntem olan Safir FUE tekniği, saç kaybı yaşayan kişilerin kısa zamanda anne saçı kadar doğal görünen, gür ve sağlıklı saçlara kavuşmasını sağlıyor. Safir FUE tekniği, sıklaştırma ekimlerinde mevcut saçlara zarar vermeden yapılan en doğal saç ekimidir.Saç kayıplarında tercih edilen, alanında yenilikçi alternatiflerden biri olarak öne çıkan robotik DHI saç ekimi sayesinde saç ekimi yaptırdığının bilinmesini istemeyen kişiler kolayca, acısız şekilde dolgun ve doğal görünümlü saçlar elde edilebiliyor. Hem uygulama hem de iyileşme aşamasında zaman kazandıran robotik DHI saç ekimi yönteminin en önemli avantajı; saçların tıraşlanmaması. Böylece saç ekimi sonrasında oluşan istenmeyen görüntünün önüne geçiliyor, kişi çok daha hızlı bir şekilde günlük yaşamına dönebiliyor. Özellikle ekim işlemi için saçlarının kısaltılmasını ve saç ekimi yaptırdığının bilinmesini istemeyen kadınlar için öncelikli seçenek olan robotik DHI saç ekimi, saç kaybı yaşayan kişilerin anne saçı kadar doğal ve sağlıklı saçlara kavuşmasını sağlıyor.SAÇLI derinin ve köklerin, doktor yönlendirmesi ile ekim işlemine hazırlanmasını ifade eden ön hazırlıklı saç ekimi sayesinde ekim işleminden daha kısa sürede başarılı sonuçlar alınabiliyor. Normal koşullarda saç ekiminin ardından 6-8 ay içinde ekilen saçların yüzde 60-70'i çıkarken, ön hazırlıklı saç ekimi sayesinde bu süre 4-5 aya kadar inebiliyor. Ön hazırlıklı saç ekimi ile donör bölgeden alınacak köklerin güçlü ve ekimin yapılacağı hedef bölgenin kökleri besleyecek nitelikte olması sağlanabiliyor. Saç ekiminden daha erken ve beklenenin üstünde sonuçlar alınabiliyor. Ön hazırlıklı saç ekimi uygulamasında yeni saç kazanımının yanı sıra halihazırda var olan saçlar da güçlendirilebiliyor. Normal şartlarda saç ekimi sonrasında yeni saçlar 6-8 ay içinde, yüzde 60-70 oranında çıkarken ön hazırlıklı saç ekimiyle bu süre 4-5 aya kadar inebiliyor. Köklerin ekim işlemine hazırlanması ve doğru zamanda uygulanan lazer tedavisiyle çok daha etkili bir tedavi süreci geçirilebiliyor. Alanında uzman bir doktorun uyguladığı tedavi protokolüyle yüz güldüren sonuçlar alınabiliyor. Bu anlamda ön hazırlıklı saç ekimi nedir sorusunu kısaca tedaviden maksimum verim elde edilebilmesi için saç ekiminin ön hazırlıklı şekilde yapılması ve saç lazer tedavisiyle desteklenmesi olarak yanıtlayabiliriz.MODERN çağın en önemli konularından biri 'zaman.' Gündelik koşturmaca içerisinde ve kariyer ile özel hayatımızın gereklilikleri arasında zamanın önemini daha iyi anlıyoruz. Her birimiz özellikle metropol şehirlerde saniyeler ile yarışıyoruz. Ancak zamanla yarışırken kadın ya da erkek fark etmez, her zaman bakımlı ve güzel görünmeyi tercih ediyoruz. İşte tam da bu süreçte saç kaybı yaşadığı için saç ekimi yaptırmayı düşünen ancak vakti olmayan kişilere hız ve zaman kazandıran yıkamasız saç ekimi yöntemini öneriyoruz. Yıkamasız saç ekiminde, ekim sonrası yıkama işlemi yapılmıyor. Her gün özel içerikli nemlendirici jel ekim bölgesine sürülüyor. Böylece, ekim sonrasında hem donör bölgeye hem de köklerin ekildiği alana bakım işlemi uygulanıyor. Ekim işlemi sonrası donör bölgeye, bandajla kapatılmadan önce ince bir tabaka halinde bakım jeli sürülüyor. Jel uygulaması, saç ekimi yaptıran kişi 1'inci gün kontrole geldiğinde de tekrarlanıyor ancak bu kez bandaj yapılmıyor. Yara iyileştirici, mikrop kırıcı ve nemlendirici özelliğe sahip jel etkisi bir günde bile kendini gösteriyor, saç derisi hızlıca iyileşiyor.