Orantılı zayıflamanın sırrı

Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterse de yağ oranı zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütleniz, kas kütleniz, hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir.Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebiliyor. Yağlanma problemi fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da tehdit etmektedir. "Diyet yapıyorum, istediğim gibi kilo da veriyorum ancak tartıda görülen azalma bölgesel anlamda kendini göstermiyor" durumunu çevremizdekiler veya bizzat kendimiz deneyimlemiş olabiliriz. Bu motivasyon kırıcı olabilir. "Ne yaparsam yapayım göbeğim duruyor, basenim bir türlü gitmiyor" diyen kişiler mutlaka sağlıklı beslenme eşliğinde dışarıdan teknolojik bir destek almalılar. İşte tam bu noktada son teknoloji ürünü zayıflama cihazları devreye giriyor. Ancak her cihaz etkili midir? Tabii ki hayır. İlk etapta herhangi bir programa başlamadan önce elektronik ölçüleriniz alınmalıdır. Detaylı bir şekilde yağ oranınızın, yağ kütlenizin, kas kütlenizin hatta iç yağlanma oranlarınızın ölçülmesi zayıflama sürecinin en önemli faktörlerinden biridir. Yapılan işlemin hangi boyutta yağ kırma etkisi sağladığı ancak elektronik ölçümler sayesinde görülebilir.Şimdi gelelim teknolojinin bu sürece etkilerine. İlk seans itibariyle hissedebileceğiniz boyutta bir incelme ve yağ oranında azalma sağlayan buzla yağ kırma işlemi, yıllardır en başarılı yöntemlerin başında geliyor. Vakum kullanılmayan ve masaj yöntemiyle uygulanan buz başlıklı zayıflama yöntemi dokulara zarar vermeyen, çukurlaşmalara sebep olmayan konfordadır. Yağlanma problemi olan bölgelerde uygulandığı takdirde ilk seans itibarıyla ortalama 2-4 cm incelme elde etmenizi sağlamaktadır. Seans bitiminde kıyafetlerinizde ve elektronik ölçülerde görülen sonuçlar insanı hem sağlıklı bir zayıflama sürecine teşvik eder hem de motivasyonunu artırır.Peki bu işlem hangi bölgelerde uygulanabilir? Karın, göbek, bacak, kol, hatta gıdı bölgesi dahil olmak üzere yağlanma problemi olan her bölgede işlem uygulanmaktadır. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise aynı seans esnasında birden fazla bölgede işlem uygulamanın mümkün olmasıdır. Örneğin, karın, göbek, bacak ve kola aynı anda uygulanabilir. Vakum, enjeksiyon ve kimyasal olmaması sayesinde gönül rahatlığı ile uygulanabilen konforlu bir işlemdir.Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi, her zayıflama sürecinde olduğu gibi bu program esnasında da çok önemlidir. Belki biraz klasik gelecek ama kırılan ve vücuttan dışarı atılan yağların yerine vücuda yeni yağlar yüklememek adına sağlıklı beslenme temel kuraldır. Bazen ilginç tepkilerle karşılaşabiliyoruz. "Diyet yapacaksam neden cihaza giriyorum?" gibi cümleler duyabiliyoruz. Cihaz, oluşmuş olan probleme müdahale eder. O yağlanmanın temel sebebi olan yanlış beslenme alışkanlığınız devam ettiği sürece vücut yağlanmaya devam edecektir. Bu bilinen bir gerçektir. Yani böylesine ciddi bir yağ kırma işlemine girerken, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek durumundasınız.Seans esnasında kırılan yağlar, doğal yollarla metabolize edilerek vücuttan dışarı atılır. Bu süreçte mutlaka bol su tüketmelisiniz. Bu oldukça önemlidir. Seans bitiminde elde edilen sonuç her geçen gün artarak sürer. Kırılan yağlar vücuttan atıldıkça vücut incelmeye ve şekillenmeye devam eder. Buzla yağ kırma ciddi bir işlemdir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir uygulanmalıdır.Buzla yağ kırma işlemi dünyada kabul görmüş en etkili işlemlerden biridir. Ancak bu her buz etkili anlamına gelmemektedir. Vakumsuz bir işlemi tercih etmenizi öneririm. Böylesine ciddi bir uygulama uzman eller tarafından uygulanmalı ve herhangi bir programa başlamadan önce mutlaka bir görüşme randevusu organize edilmelidir.