Sofra dedik madem bizim mutfak kültürümüzün vazgeçilmez besinlerinden birisi, denizlerin bazen de ırmakların cömert hediyesi olan balığın seveni çoktur. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin her hanesine mutlaka giren, küçükten büyüğe herkesin afiyetle tükettiği, her mevsim başka leziz çeşitleriyle damaklarımızı doyuran, vücudumuza mucizevî faydalar sağlayan balıkta hangi vitaminler vardır? Balığın faydaları nelerdir? Bu soruların cevabını ve namı diğer derya kuzusu yani balıkla ilgili birçok bilgiyi sizler için bir araya getirdik.

BALIK TÜKETMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Balık tüketmek bağışıklık sistemine ve zekâ gelişimine doğrudan fayda sağlar. Şahane bir protein kaynağı olan balık, tüketen kişinin kalp sağlığını korumaya, kemiklerinin güçlenmesine ve zihin gelişimine büyük fayda sağlar. Balığın içeriğindeki yağlar sayesinde saç ve cilt için çok faydalı olan balık beyin işlevi için de çok önemli bir rol oynar. Hücreleri yeniler ve kanser riskini aza indirir. Balık tüketmek özellikle çocuklarda odaklanma kabiliyetinin artmasına, hafızanın güçlenmesine yardım eder.

BALIK TÜKETMEK NE İŞE YARAR?

Balık tüketmek her yaş grubu için çok faydalı bir eylemdir. Balığın insan bedenine o kadar çok faydası vardır ki sayfalar yetmez desek abartmamış oluruz. Ama balık tüketmenin en çok nelere yaradığını özetlemek istersek şöyle sıralayabiliriz;

Çocuklarda zeki gelişimini güçlendirir.

Beyin işlevini güçlendirerek demans, Alzheimer riskini düşürür.

Kalp ve damarları korumaya yardımcı olur.

Hücreleri yenileyerek kansere karşı korumaya yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan yağlar ve vitaminler sayesinde saçları ve cildi güçlendirip güzelleştirir.

Diyabete yakalanma riskini düşürür.

Kolesterolü düşürür.

Kemikleri güçlendirir, romatoid artrit hastalıklarına karşı savaşır.

Hafızayı ve odaklanma kabiliyetini arttırır.

BALIKTA HANGİ VİTAMİNLER VARDIR?

Balık, içeriğinde en çok vitamin barındıran hayvansal gıdalardan birisidir. Balığın içeriğinde B grubu vitaminlerden B1, B2, B3, B6 ve B12 ayrıca D, E, A vitaminlerini yüksek oranda vardır. Ayrıca balık müthiş bir protein kaynağıdır. Minerallerden iyot, selenyum, magnezyum, çinko ve en önemlisi fosfor içeren balık aynı zamanda insan sağlığı için çok faydalı olan Omega3 yağ asidini de barındırır.

BALIĞIN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Balığın içeriğinde bulunan E vitamini ve Omega3 yağı saçların daha sağlıklı ve gür olmasına fayda sağlar. Düzenli balık tüketiminin sonucunda saç derisinin güçlenir ve saç dökülmeleri, kepeklenmeler en aza iner. Kuru, çabuk kırılan cansız saçlar için balıkta bulunan Omega3 yağ asitleri çok faydalıdır.

BALIĞIN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Balık hem hücreleri yenileme özelliği hem de içeriğinde bulundurduğu A, E vitaminleri ve Omega3 yağ asitleri sayesinde cildin parlamasına, elastikiyetinin artmasına yardımcı olur. Protein açısından da çok zengin olan balık cildin daha dolgun ve genç gözükmesine yardımcı olur.

EN SAĞLIKLI BALIKLAR HANGİSİDİR?

Balıkların hepsi çok faydalıdır ama içlerinden bazılarında protein, vitamin ve Omega3 yağ oranı diğer çeşitlerine göre daha fazladır ve bu sebepten ötürü tüketildiğinde maksimum fayda sağlar. En sağlıklı balıklar ise şunlardır;