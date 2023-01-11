Hem sağlık hem kozmetik konusunda birçok faydası olan portakal yağının başlıca faydaları arasında rahatlatıcı etkisinin olması yer alır. Bunu bulunduğu ortama kokusunu vererek sağlar. Ayrıca pek çok cilt maskesine katılarak leke gibi cilt sorunlarının tedavisinde de kullanılır.

PORTAKAL YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Aromaterapi alanında kullanılır. Bedensel ve ruhsal gerginliği azaltır.

Portakal yağının aroması kişide bulunan dikkat dağınıklığını ve stresi azaltır.

Araştırmalara göre, gelişme çağında olan çocukların odalarına konulan portakal yağı; çocukların daha enerjik ve zinde olmasını sağlar.

Antiseptik etkisinin bulunması nedeniyle portakal yağı ağrı kesici olarak kullanılır. Kas, eklem ve baş ağrılarında etkili olduğu gibi regl ağrılarını da hafifletmeye yardımcı olur.

İçeriğinde bol bulunan C vitamini ve antioksidanlar da bağırsak faaliyetlerini düzenlemeye yardımcıdır. Sindirimi kolaylaştırır kabızlık sorunlarını giderir.

Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ödem gibi sorunlara da etkilidir.

Saç dökülmesi saç güçsüzlüğü gibi durumların ortadan kalkmasına yardımcıdır.

Düzenli kullanım ve masaj ile selülit görünümünü azalttığı bilinir.

Bitkisel bir antibiyotik olarak karşımıza çıkan portakal yağı iltihap temizleyici olarak da görev yapar.

Grip dönemlerinde burun açıcı etkisi bulunur.

PORTAKAL YAĞI CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Kırışıklık ve sarkma gibi yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kolajen üretiminin artmasına yardımcı olur, cildin daha genç gözükmesini sağlar.

Cilt lekeleri üzerine uygulanan portakal yağı lekeleri açmada oldukça başarılıdır.

Sivilceleri kurutmaya, kızarıklıkları gidermeye yardımcı olur.

Antiseptik olması nedeni ile siyah noktaların azalmasına ve tekrar oluşmamasına yardımcı olur.

PORTAKAL YAĞI NE İŞE YARAR?

Portakal içerisinde pek çok vitamin ve antioksidan bulunduran bir meyvedir. Bundan elde edilen portakal yağı da aynı derece etkili bir yağ olarak karşımıza çıkar. Bu yağ özellikle rahatlatıcı etkisi ile dikkat çeken yağlar arasındadır. Ayrıca vücutta pek çok sistemin düzenlenmesine, saç ve cildin güzel ve sağlıklı bir hal almasına yardımcı olur.

PORTAKAL YAĞI NASIL YAPILIR?

Portakal yağı yapımı için malzemeler şunlardır: Temiz bir cam kavanoz, 5 adet kalın kabuklu portakal, yeteri kadar zeytinyağı.

Yapılışı:

Öncelikle portakallar temiz olana kadar yıkanır ve kurulanır.

Kurulanan portakalların kabukları rendelenir ve yalnızca turuncu kısımlar cam kavanozun içerisine alınır.

Kavanoz içerisine portakal kabuklarının üzerini geçecek şekilde zeytinyağı konulur.

Kavanozun kapağı kapatılır ve iyice çalkalanır.

35 gün boyunca bu karışım karanlık ve serin bir yerde bekletilir.

Daha sonra kavanozda bulunan yağ süzgeç yardımı ile rendelenmiş portakal kabuklarından ayrılır. Portakal yağı kullanıma hazır hale gelmiş olur.

PORTAKAL YAĞI NASIL KULLANILIR?

Portakal yağının biden fazla kullanma yöntemi bulunur.