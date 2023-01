Her derde deva ve her eve lazım çam balı, çam ağacının gövdesinde yaşayan Basra böceği ile üretildiği için her yerde üretilmez. Dünya üzerinde sadece Türkiye ve Yunanistan'da bulunan çam balı nasıl yapılır? Detayları yazımızın devamında göreceğiz.

ÇAM BALI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Çam balı Türkiye'de sadece Muğla, Marmaris, Kuşadası, Aydın, Çanakkale ve Kaz dağlarının bazı bölgelerinde üretilir. Bir çam böceği olan Basra böceği yaşamakta olduğu çam ağaçlarına bir tür salgı bırakır. Bu salgıyı alan arılar kovanlarına kendi enzimlerini de katarak yerleştirir. Bu salgının peteklerin içinde olgunlaşması sonucu çam balı meydana gelir. Peki, bu mucizevi bal hangi dertlere deva? Sizler için listeledik;

Çam balı, yorgunluk ve bitkinliğe iyi gelir, enerji verir.

Demir eksikliğine bağlı anemi tedavisine yardımcı olur.

Saç, tırnak, cilde parlaklık ve güç katar.

Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşıdır, balgam sökülmesine yardımcı olur.

Kabızlık, ishal gibi bağırsak rahatsızlıklarına son verir.

Mideyi rahatlatır, hazımsızlığa karşı bire birdir.

Tansiyonu düzenler.

Kalp rahatsızlıklarına, çarpıntıya sakinlik verir.

Aç karna ılık su ile karıştırılıp içildiğinde zayıflamaya yardımcı olur.

Doğal nemlendiricidir. Cilt kuruluğunu engeller.

Zeka gelişimine katkı sağlar ve algıları açar.

Diş sağlığı için çok önemli bir yere sahiptir. Diş sağlığını düzenler.

Baş ağrılarına ve kas, eklem ağrılarına iyi gelir.

Antioksidan olması nedeniyle iltihaplı yaraların çabucak iyileşmesini sağlar.

Çam balının diğer tüm ballarda olduğu gibi oldukça yararlı etkiler yer almaktadır. Hayvanlar tarafından üretilen gıdaları tüketmeyi tercih etmeyen kişiler doğal olarak peynir, süt gibi gıdaların yanında bal da tüketmeyi tercih etmiyorlar. Peki, çam balı vegan mı?

Çam balı yazımızın başında da belirttiğimiz gibi çam ağacında bulunan Basra böceği ve arıların işbirliği ile elde ediliyor. Bu nedenle çam balının vegan olduğunu söylemek doğru olmaz. Çam balı tüketemeyen kişiler buna alternatif olarak pekmez, agave şurubu, hurma marmelatı, katkısız reçeller gibi alternatiflere yönelebilirler. Ayrıca, çam balını da diğer ballar gibi bir yaşını doldurmamış bebeklerin tüketmesi doğru değildir.

HAKİKİ ÇAM BALI NASIL ANLAŞILIR?

Çam balının hakiki olup olmadığını anlamak için birçok yöntem bulunuyor. Örneğin; almış olduğunuz çam balını küçük bir kaşığa alarak ocakta ısıtın, kaynama noktasına geldiğinde çam balının rengi hala aynıysa hakiki demektir. Eğer balın rengi kahverengiye dönmüşse şekerden yapılmış sahte bal olduğu anlaşılır.

Deneyeceğiniz bir diğer yöntem ise; bir kaşık yardımıyla balı akıtma yöntemidir. Yani kaşıktan süzülen bal hiç kesilmeden akıyorsa o hakiki çam balı demektir. Yalnız burada dikkat edeceğiniz nokta hakiki çam balının diğer ballara göre daha yavaş akmasıdır. Eğer çam balınız kesintisiz ama hızlı bir biçimde akıyorsa başka herhangi bir çiçek balı olma ihtimali yüksektir.

Ayrıca, diğer ballar belli bir soğukluk seviyesinde bekletildiğinde donarken çam balı donmayan bir baldır. Böylece buzlukta bir süre beklettiğiniz çam balı donmuş haldeyse o bal hakiki çam balı değil demektir.