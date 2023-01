Obezite ameliyatlarına ciddi başvuru var

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Ökmen, son yıllarda zaten artmakta olan obezitenin pandemiyle birlikte daha yüksek oranlara ulaştığına dikkat çekerek, "Son 3 yılda pandeminin de eklenmesiyle vatandaşlar dışarı çıkamadı, belki düzgün beslenemediler, obezitede ciddi oranda bir artış var. Bize başvurular arttı. Obezite sadece şişmanlık demek değil. Hipertansiyon, diyabet, her türlü metabolik hastalık demek" dedi."Çağımızın pandemisi obezite diyebiliriz" diyen Ökmen şunları söyledi: "Bunu ciddiye almalıyız pandemi deyince, korona deyince insanlarımız korkuyor. Ama obezite de bence onun kadar ciddi bir risk faktörü. Toplumda şu an 3 kişiden biri obez." Hasan Ökmen: "Uzun yıllardır obezite cerrahisi yapıyoruz. Aslında biz tıbbi olarak obezite ve metabolik cerrahi olarak isimlendiriyoruz. Bunun metabolik cerrahi kısmına geçen yıl başladık. Metabolik cerrahiyle hastalarımız şeker hastalığından kurtuldular. Yılların şeker hastaları metabolik cerrahiyle sağlığına kavuşuyor. Obezite ve by pass cerrahisi de yapıyoruz" dediYıllar önce diyabet hastalığına yakalanan ve bugüne kadar insülin iğnesi kullanmak zorunda kalan hastaların, metabolik cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuştuklarını anlatan Ökmen, "Hastalarımız çok memnun, kullandıkları insülini bıraktılar, gece daha rahat uyuyorlar. Şeker hastalığı için kamu hastanesinde ilk defa böyle bir cerrahi uyguladık. Buradaki amacımız bu hastaları zayıflatmaktan ziyade bu ek hastalıklarından kurtarmak" dedi.Bu tip ameliyatlardan sonra hastalardaki değişiklikleri şu şekilde özetleyen Ökmen, "İnsülini bıraktılar, gece daha rahat uyuyorlar, günlük yaşam kaliteleri arttı. Tüp mide ameliyatı 1 saat kadar sürüyor ama bu hastalarımıza uyguladığımız ameliyatlar yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu ameliyatlar dışarıda özel sektörde çok fazla yapılıyor ve ciddi paralara yapılıyor. Halkımızın belki o parayı ödeme durumu yok. Biz burada bunu ücretsiz yapıyoruz. Çevre illerden bile bize gelen hastalarımız var" dedi.'UNUTULMAMALIDIR Kİ obezite ameliyatları sihirli bir değnek değildir' diyen Ökmen, şunları söyledi: "Ameliyattan sonra 1 yıl diyetisyen kontrolünde olmaları gerekiyor. 6 ay psikilojik destek almaları gerekiyor. Öncelikle tabiki yaşam tarzını değiştirmeleri şart. Yürüyüş, spor öneriyoruz. 'Ameliyattan sonra her gün 5-6 km yürüyüş yapın' diyoruz. Çünkü tüm bunlara rağmen dikkat edilmezse 2 yıl sonra kişi yeniden kilo alabilir" dedi.SON zamanlarda Z kuşağının, hatta sonraki nesilin bir nevi evde çocukluğunu yaşadığına dikkat çeken Ökmen "Obezite çok küçük yaşlara indi. 11-12 yaşında obezite nedeniyle ameliyat olan kişiler var. Biraz egzersizi hareketi artırmamız gerekiyor. Bizim gözümüzde sigaradan daha tehlikeli bir durum ve insanlar bunun farkında değil. Çünkü obeziteyi bir hastalık olarak görmüyorlar" dedi. Obezitenin çocuklarda görülme oranının yüzde 40 olduğuna dikkat çeken Ökmen, "Obezite yaşı 11-12'ye kadar indi. Eğer çocuk zayıflayamıyorsa 18 yaşına kadar beklemeye gerek yok. Tüp mide gibi ameliyatları ailelerine öneriyoruz" diye konuştu.HASTALARIN obezite ameliyatlarını tecrübesi olmayan merkezlerde yaptırmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Opr. Dr. Ökmen "Vücut kitle indeksi uymayan kişiyi biz burada ameliyat etmiyoruz. Ameliyat olacak kişiler öncelikle ameliyat olacakları merkezlerin tecrübelerine mutlaka dikkat etsinler. Kaç yıldır bu işi yapıyorlar, kaç vakalık bir serileri var. Ameliyatlar Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun mu yapılıyor, ameliyatlar bu kriterlere uygun değilse kesinlikle ameliyat olmasınlar" dedi.BU hastaların vücut kitle indeksi yüzde 30'un üzerinde olması gerektiğini söyleyen Ökmen, "Ameliyata alınabilmesi için 6 ay ile 1 yıl arasında bir uzman önderliğinde zayıflamaya çalıştığı halde kilo veremediğini ispatlaması gerekir. Ardından da Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu'na yönlendirilir. 4 ayrı branşta yani anestezi, genel cerrahi, endokronoloji ve psikiyatrinin hastanın obezite ameliyatı için uygunluğuna dair onay vermesi gerekir.