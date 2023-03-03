Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

DAMAR TIKANIKLIĞINDAN KALP KRİZİ RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Kalp damarlarında darlık olan bir insanın temel şikayetleri arasında, göğüs, kol, çene ve sırt ağrıları olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Akıncı, bu tür şikayetlere sahip olan kişilerin doktor kontrolüne girmeleri tavsiyesinde bulundu.

Damarı tıkalı bir insanın kalp krizi geçirme riskinin normal bir insana göre daha fazla olduğunu ifade eden Akıncı, hastaların bypass ameliyatından korkmamaları gerektiğini söyledi. Bypass ameliyatı ile ilgili çekinceleri bulunan hastalarından Nuriddin Aydınlı'yı ameliyat için ikna eden ve bu sürece hazırlayan Prof. Dr. Esat Akıncı, gelişen teknoloji ile beraber standart bypass ameliyatı riskinin yüzde 1'in altında olduğunu söyledi. Bypass ameliyatlarında hasta kaybedilmediğini belirten Akıncı, "Bugünkü noktada iyileşme süresi kısaldı, ölüm riski düştü ve sonuçlar daha iyi hale geldi. Biz hastalarımızın yüzde 60'a yakınına hiç kalbi durdurmadan ameliyat yapıyoruz. Bu hastalığın tedavisindeki en etkili yöntem bypasstır" diye konuştu.