Gıda Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir? Zehirlenme Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Gıda zehirlenmesi bakteri, parazit, virüs veya toksinlerin bulunduğu su ya da yiyeceklerin tüketilmesi nedeniyle olur. Gıda zehirlenmelerinin büyük çoğunluğuna bakteriler yol açmaktadır.

Tek bir kişide veya aynı bozulmuş gıdayı tüketen bir grubun tamamında görülebilen gıda zehirlenmesinin belirtileri yemekten 2-6 saat sonra ortaya çıkabilir.

Zehirlenme belirtilerinin ortaya çıkma süresi zehirlenmenin nedenine bağlı olarak değişebilir.

Mide krampları, ishal ve kusma gıda zehirlenmesinin en sık görülen belirtileridir. Bu belirtilere ateş, ürperti, baş ağrısı ve halsizlik eşlik edebilir.

Gıda zehirlenmesi nasıl tedavi edilir?

Gıda zehirlenmesi yaşayan hastalara bol bol ve sık sık sulu yiyecekler vermek/içirmek gerekir. Çoğu durumda hastalık kendiliğinden giderilir. Bazı hastalar ise ancak antibiyotik tedavisi ile hastalığı geçirebilmektedirler.



Gıda zehirlenmesi önlemek için yemeklerden önce eller yıkanmallı, tırnak temizliğine önem gösterilmeli, besinler yıkanmadan yenmemelidir. Taze ürünler tüketmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca içtiğiniz suları da filtrelemeniz daha iyi olacaktır.