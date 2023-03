Dr. Cevdet Aykan 98 yaşında hayata veda etti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dr. Cevdet Aykan'ın vefatını "Milletvekilliği, senatörlük, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, sağlık camiamızın çınarlarından Dr. Cevdet Akyan, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum" mesajıyla duyurarak taziyelerini iletti.

Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere de Cevdet Aykan'ın vefatını : "Bir koca çınar devrildi" diyerek "1965-1979 yılları arasında Tokat milletvekilliği, Tokat senatörlüğü, Köy İşleri ve Sağlık Bakanlıkları yapmış olan Tokat'ın koca çınarlarından Dr. Cevdet Aykan, bugün (14 Mart 2023) saat 7.30'da 98 yaşında İstanbul'da hayata veda etti. İstanbul'da defnedilecek. Allah Rahmet eylesin." mesajıyla baylaştı.

Dr. Cevdet Aykan'ın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

DR. CEVDET AYKAN KİMDİR?

23 Ağustos 1925 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğan Cevdet Akyan, Samsun Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1949 yılında mezun oldu. 1952-1961 yılları arasında İstanbul, İngiltere ve ABD'de hekim olarak çalıştı. 1965 yılında siyasete atılarak, 10 Ekim 1965 Genel Seçimlerinde CHP'den 13. Dönem Tokat Milletvekili, 1973'te Tokat Senatörü seçilip 1979'a kadar TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası'ndan sonra kurulan birinci Nihat Erim Hükümeti'nde parlamento dışından seçilerek Köyişleri Bakanı olarak görev aldı. İkinci Erim Hükümetinde yine parlamento dışından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yaptı. Ereğli Demir Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı (1980-82), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyeliği görevleri yaptı. (1973). 1992 yılından itibaren TPAO'da Yönetim Kurulu üyesi oldu. Makaleleri Cumhuriyet, Milliyet, Ulus gazeteleri ile Forum ve Parlamento dergilerinde yayımlandı. Biyografisi Amerikan Who is Who in the World'de yer aldı.