Bağırsaklarımızdaki gizli düşmanı küçümsemeyin

Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olan mart ayında kolon kanseri konusunda Karaciğer- Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kürşat Rahmi Serin, bilgiler paylaşarak, kolon kanserinin bilinmeyenlerini anlattı. Kolon kanserinin birinci ve ikinci evrelerinde bulunan hastalarda tedavinin önemli ölçüde başarılı geçtiğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serin, "45-50 yaş sonrasında rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis her zaman çok önemli. Böylelikle kanseri yenmek daha mümkün" dedi.Kolon kanserinin tüm dünyada en sık karşılaşılan ve ölüme sebep olan üçüncü kanser türü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Serin, ülkemizde her yıl yaklaşık 20 bin hastanın kolon kanseri tanısı aldığını ifade etti. Doç. Dr. Serin, "Hastaların dörtte üçünden fazlasında kanser gelişimi için etken kolon polipleridir. Polipleri bağırsak içinde mukoza dediğimiz katmandan köken alan ve bir nevi et beni veya siğil benzeri parmaksı çıkıntı olarak tarif edebiliriz. Kolon kanseri için en önemli koruyucu mekanizma bu poliplerin kanserleşmeden tespit edilmesi ve alınmasıdır'' dedi.Kolon kanserinde en sık karşılaşılan ve en çok korkulanın ise karaciğer metastazı olduğunu belirten Doç. Dr. Serin, bu riskin önlenebilir olması için erken teşhisin önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Serin şunları söyledi: "Kolon kanseri sistemik bir hastalıktır. Pek çok hasta için kitleyi tedavi etmek hastalığı tedavi etmek anlamına gelmemektedir. İlk tanı anında yüzde 25, geri kalanlarında üçte birinde tanı sonrası dönemde karaciğer metastazı tespit edilmektedir. Ana tedavi yolu ameliyat ile olsa da tek başına ameliyatın başarısı düşüktür. Günümüzde gelişmiş kemoterapi ve birden fazla ilacın kombinasyonları ile başarı oranı artmış, hastalara daha uzun yaşam olanağı sunulabilmiştir. Sadece cerrahların değil gastroenterolog, onkolog, radyolog, radyasyon onkoloğu, patolog, psikiyatrist, beslenme uzmanı, anestezi ve yoğun bakım uzmanı başta olmak üzere pek çok kliniğin birlikteliği ile her hasta için özel tedavi yolu ve zamanlaması planlanmalıdır.'' Doç. Dr. Serin, karaciğerden sonra diğer sık görülen metastazın da akciğerlerde olduğunu söyledi.Kemoterapının, hastaların yüzde 80'den fazlasında etkin olduğunu bildiren Doç. Dr. Serin, "Bu tedaviyle tümörün küçüldüğü, sayının azaldığı, hatta bazılarının kaybolduğu gözleniyor. Çok sayıda, yaygın, her iki lobda, damar veya diğer önemli anatomik oluşumlara yakın yerleşimli tümör olan hastalarda tedaviye kemoterapi ile başlamayı tercih edebiliyoruz" dedi''Polıplerin geliştiğini kendimizin anlaması veya fark etmemiz mümkün değildir'' diyen Doç. Dr. Serin, ''Nadiren kanamaya sebep oluyorsa bu belirtisinden dolayı kuşkulanabiliriz'' diyerek, şu uyarılarda bulundu: "Kan veya idrar tahlilinde bulgu vermezler. Polipleri kolonoskopi dediğimiz ucunda kamera bulunan, boru şeklindeki özel bir alet ile bağırsak içerisinde ilerlenerek yapılan inceleme ile direkt görerek tespit edebiliriz. Hatta eğer polip saptanırsa yine aynı işlem esnasında bu polipleri özel yöntemler ile çıkartabilir ve temizleyebiliriz. Bu sayede kolon kanseri gelişimi önüne geçebiliriz.''DOÇDr. Serin, hiçbir şikayeti olmasa dahi herkesin 45-50 yaşından sonra mutlaka kontrol amacıyla kolonoskopi ve gastroskopi yaptırması gerektiğini söyleyerek şöyle dedi: "En az iki kuşak kolon kanseri tespit edilenlerde kolon kanseri riski artıyor. Genetik hastalığı veya yatkınlığı olan kişilerde ise daha erken yaşlarda mutlaka kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz. Sindirim sistemi ile ilgili kabızlık, ishal atakları, kanama, ağır ve tedaviye rağmen düzeltilemeyen kansızlık gibi kuşkulu şikâyetleri olanlarda başka neden tespit edilmedi ise şikâyet olduğu takdirde mutlaka kolonoskopi ve gastroskopi yaptırmalarını öneriyoruz.''