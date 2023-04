Kadınların kabusu miyomlara dikkat

Avrupa Şafak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sait Özgüvercin, "Miyomlar, kişinin kendi rahim dokusundan kaynaklanan kitlelerdir. Miyomlar rahimde çeşitli büyüklüklerde görülebilir" dedi. Miyomların kanserleşme oranının oldukça düşük olduğuna da dikkat çeken Op. Dr. Özgüvercin, şunları söyledi:"Özellikle 35 yaş üstü kadınlarda daha çok sık görülen çeşitli büyüklüklerde olabilen tümoral oluşumlardır. Halk arasında tümör denilince ilk akla gelen kanser olmaktadır neyse ki miyomlar iyi huylu (bening) oluşumlar olarak görülmektedir."Miyom görülme sıklığını kadınlar arasında yaklaşık yüzde 25 olarak ifade eden Op. Or. Özgüvercin, "Miyomlar rahim dokusundan köken alıp değişik boyutlarda olabilmektedir. 1 cm'den küçük olanlar olduğu kadar değişik sayıda ve miktarda hatta birkaç kiloya varabilecek boyuta da ulaşabilmektedirler. Gebeymiş gibi hastalar, kilo aldım diyebiliyor. Miyomlar, rahim dokusundan kaynaklanırlar. İyi huyludurlar, genelde yuvarlak şekilli ve pempe renkli olarak tanımlanabilir. Rahim içerisinde her yerde görülebilir" dedi.Miyomların neden olduğu belirtileri de sıralayan Op. Or. Özgüvercin, "Rahmin iç tabakasına yerleştiği durumlarda çok kanalamalara neden olabiliyor. Rahmin dış tarafında olanlar ön tarafta büyüyorsa sık idrarara gitme, arka tarafta olursa kabızlık, şişkinlik, bel ağrısı gibi belirtilere neden olabiliyor. Miyomlar çoğu kez belirti vermedikleri için başka bir jinekolojik muayenede görüntüleme sırasında ya da hamilelik nedeni ile yapılan ultrasonlarda rastlantı sonucu da tespit edilebilirler" dedi.Op. Or. Özgüvercin, miyomların büyümesi gibi bir durum söz konusu ise şu belirtilerle kendini gösterebileceğini söyledi. İşte o belirtiler:Adet kanamalarının artması. (Özellikle rahim duvarında veya yakınında yerleşmiş olanlar...)Düzensiz adet görme.Kısırlık.Çabuk idrara sıkışma hissi ve sık idrara çıkma isteği. (İdrar kesesine baskı yaptığı zaman)Karında büyüme ya da şişlik hissedilmesi.Adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında ağrı duyulması.Kanamalarda artışa bağlı olarak kansızlıkla ilgili bulgulara rastlanılması gibi durumların da ortaya çıktığını söyleyen Op. Or. Özgüvercin, "Bu hastalar bazen diğer branş hekimlerine muayene için gittiklerinde o hekimler tarafından biz kadın doğum uzmanlarına yönlendirilirler. Çünkü görülen kansızlığın altında rahimde miyom olduğundan şüphelenilir. Aşırı kanama demir eksikliği anemisi yapabiliyor. Buna bağlı çarpıntılar, çabuk yorulmalar, saç dökülmeleri görülebiliyor. Bunların sebebi de bazen diğer branşlarda bulunamayınca hasta kadın doğum hekimlerine yönlendirilebiliyor. Biz de miyomlar ya da miyom benzeri bazı yapılar kanama sebebi oluşturduğu için bunları tespit edip, tedavilerimizi yapabiliyoruz" dedi.Miyomların genellikle tedavisinin cerrahi olarak miyomun çıkarılması esasına dayandığını söyleyen Op. Or. Özgüvercin, kişide herhangi bir şikayet oluşturmayan miyomların ise takip edildiğini belirtti. Op. Or. Özgüvercin "Miyomlar östrojen hormonuna bağımlı oldukları için bunların menopoz sonrası büyümelerinde duraksamalar oluyor. Bazılarında gerilemeler olabiliyor. Esas tedavisi cerrahi ancak cerrahide de miyomun yerine, şekline, hastaya göre bazen sezaryen gibi karından açık ameliyat şeklinde bazen de laparoskopik kapalı ameliyat şeklinde bazen de histeroskopi ile operasyonlarımızı gerçekleştirebiliyoruz" dedi.Kadınlara düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırmalarını öneren Op. Or. Özgüvercin, "Tüm kadınlara erken teşhis ve tedavi ile önüne geçebileceğimiz hastalıklardan korunma sağlamak için kontrollerini aksatmamalarını öneriyoruz" dedi. Organik olmayan beslenmeler, plastiğe maruziyet ve katkılı gıda ürünlerinin miyom oluşumunu arttırdığına dikkat çeken Op. Or. Özgüvercin, kadınlara şu beslenme önerilerinde bulundu: "Olabildiğince Akdeniz tipi beslenme öneriyorum. Ağırlıklı yeşil sebze, ağırlıklı kaloriden düşük beslenme tarzını benimseyin. Egzersiz yapın."