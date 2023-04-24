Doğru ölçüde tüketilen kahve kalbin dostu!

Günde 2 ile 4 fincan arası kahve tüketiminin 'düşük tüketim' olduğu bilgisini paylaşan Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, altı ve daha fazla kahve tüketiminin ise 'ağır tüketicilik' olarak tanımlandığını anlattı. Günde 2 ile 4 fincan arası kahve tüketiminin sağlıklı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. S. Sarıca, "Kardiyologlara en sık sorulan soruların başında kahve tüketiminin insan sağlığına etkileri geliyor. Kahvenin içerisinde bulunan 1000'den fazla biyolojik aktif bileşen sayesinde günde 2 ile 4 fincan kahve tüketimi kalbe iyi geliyor" dedi.

Kahvenin tarih boyunca yara iyileştirme, ishal tedavisi, romatizmal doku hastalıkları ve böbrek taşı tedavisi gibi tıbbi tedavilere yönelik de kullanıldığını anımsatan Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, "Kahvedeki bazı içeriklerin, damar genişletici etkileri bulunuyor. Bu nedenle kahve, kalp krizi ve inme gibi sorunlara neden olan kalp ve damar hastalığı problemlerinin de oluşumunu ciddi ölçüde azaltabiliyor. Özellikle günde 4 ya da 5 fincan kahveye denk gelen 500 mg kafein tüketimi, kalp krizlerine neden olan koroner atar damarlardaki kireçlenmelere olumlu etki edebiliyor" diye konuştu.

Aşırı kahve tüketiminin kalp ve damarlar üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu uyarısında da bulunan Dr. S. Anıl Sarıca, tüketilmesi gereken kahve miktarları ile ilgili bilgi verdi:"Genetik farklılıklar da göz önünde bulundurularak, günlük kafein tüketiminin 300-400 mg seviyelerinin üzerine çıkarılmamasına özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.