Kolesterolü nasıl kontrol altında tutacağız?

Kalp sağlığının en sinsi düşmanlarından biri de kolesteroldür. Peki kolesterolü kontrol altında tutmak mümkün mü? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zeybey kolesterolün oluşturduğu riskleri anlattı.Kalp-damar hastalıklarının, Avrupa'da her yıl 4 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeybey, ''Kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve obezitenin artması da kalp-damar hastalıklarına neden olmaktadır. Kolesterol yüksekliğinde zamanla damar duvarında yağ birikimi başlar ve ilerleyen yıllarda damar tıkanıklığı oluşturur. Bu sürecin sonunda kalp krizi, inme gibi hayatı tehdit edici hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle kötü kolesterolün belirli düzeylerde olması gerekmektedir'' dedi.Uzm. Dr. Zeybey, kolesterol yüksekliğinin ister genetik ister sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle olsun kalpdamar sağlığındaki bozulmalara sebep olarak başta kalp krizi ve inme gibi dünyadaki en sık ölüm nedeni olan iki hastalığa sebep olduğunu belirterek şöyle dedi: "Kalp krizi ve inme ölümlere yol açabileceği gibi aynı zamanda kalıcı hasarlar bırakarak günlük hayatı olumsuz etkiler."Uzm. Dr. Zeybey, kolesterolü kontrol altında tutmak için 5 öneri sıraladı:Haftada 4-5 gün 30-60 dakika arası orta tempoda yürüyüş yapmak ya da düzenli olarak yüzmek.Beslenme tarzı kolesterol hastalarında mutlaka düzenlenmelidir. Yapılan araştırmalarda zeytinyağı, taze sebze ve meyve tüketiminin kalp-damar hastalığından koruduğu gösterilmiştir. Baklagil, kuruyemiş, taze sebze ve meyve, zeytinyağı ve taze balıktan zengin diyet uygulanmalıdır. Bu konuda diyetisyeninizden yardım alabilirsiniz.Tüm dünyada tütün ve mamullerinin zararları bilinmektedir. Bu nedenle tüm tütün ürünlerinden kaçınılmalıdır. Sigara bırakma konusunda zorlanıyor iseniz uzman desteği alın.Genel anlamda tansiyon değerinin 140/90 mmHg altında olması önerilmektedir. Tansiyon yüksekliği damar sertliğine neden olan diğer bir nedendir. Bir noktadan sonra damar sertliği öyle bir noktaya gelmektedir ki kalp krizi, inme, böbrek yetersizliği, görme problemleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle tansiyon ölçümlerinizin normal sınırlarda olduğundan emin olunmalı.Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri obezitedir. Vücuk kitle indeksi 20-25 kg/m2, bel çevresinin erkeklerde 94 cm'in, kadınlarda 80 cm altında olması önerilir."Ailedekolesterol hastalığı varsa ya da sağlıksız bir yaşam sürüyor iseniz kolesterol hastası olmaya adaysınız demektir'' diyen Uzm. Dr. Zeybey, belirtileri şöyle sıraladı: ''Ciltte ve göz etrafında sarı renk yağ bezeleri, yürüyüş esnasında ortaya çıkan göğüs ağrısı, halsizlik ve yorgunluk, nefes darlığı, ayak ve bacaklarda ortaya çıkan ağrılar, yaraların geç iyileşmesi yaygın görülmektedir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, bacaklarda ağrı olması kolesterol nedeniyle kalp damar sistemindeki tıkanmaların ilk belirtileri olabilir. Bu belirtilere sahip iseniz zaman kaybetmeden aile hekiminize veya kardiyoloji hekiminize başvurmalısınız."Eğer tütün kullanımı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı veya ailede inme, kalp krizi, kolesterol yüksekliği öyküsü var ise aile hekimine ve kardiyoloji hekimine başvurunuz'' diyerek uyarıda bulunan Uzm. Dr. Zeybey, şunları söyledi: ''Herhangi bir şikâyetiniz olmasa bile bahsedilen hastalıklardan biri var ise muhakkak kolesterol değerlerinize baktırın. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hekiminiz sizin için gerekli olan tedaviyi en iyi şekilde uygulayacaktır. ""Kolesterol yüksekliğinde beslenme tipi, mutlaka düzenlenmesi gereken yaşam tarzı değişikliğidir'' diyerek beslenmenin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Zeybey, şunları söyledi: "Her ne kadar kolesterol düşüren gıdalar tüketmek gerekse de öte yandan kolesterol yükselten gıdalardan uzak durulmalıdır. Margarin, kırmızı et, krema, şeker, hayvansal yağlardan zengin gıdalar gibi. Tüm bu gıdalardan uzak durarak kolesterolü kontrol altına almak mümkün.''