Kantaron yağıyla gelen şifa

Çok eski çağlardan beri kullanılan sarı kantaron bitkisinin vücuda birçok faydası var. Sarı kantaron bitkisi Türkiye'de her iklim kuşağında yetişebiliyor ve binbirdelikotu, kılıçotu, yaraotu, kuzukıran gibi isimlerle de biliniyor. Bitkinin etken maddesinin yaklaşık yüzde 90'ı çiçek kısmında bulunduğundan alternatif tıpta en sık kullanılan kısmı da çiçekleri. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Özcan, sarı kantaronun faydalarını şöyle sıraladı: "Kantaron yağı güneş yanıkları, cilt morlukları, yaraların yanı sıra mide-bağırsak ülserleri, nörolojik ve zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde çok faydalıdır. Yüzyıllardır sarı kantaron yağı soğuk algınlığına, şeker hastalığına, ülsere, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, karaciğer ve safra yollarıyla ilgili sorunlara ve sarılığa karşı kullanılmaktadır." Dr. Özcan, sarı kantaronun faydalarının sadece bunlar olmadığını da belirterek "Ayrıca yapılan çalışmalarda kantaron yağının depresyon, anksiyete, menopoz şikayetleri gibi durumlarda da büyük fayda sağladığı kanıtlandı" dedi.Kantaron yağının idrar söktürücü etkisinden dolayı kilo vermeye de yardımcı olduğunu söyleyen Dr. Özcan, şöyle dedi: "Ama kilo vermek için kantaron yağı düzenli olarak her gün ve belli miktarda tüketilmeli. Ancak bilmekte fayda vardır ki kantaron yağı uzun süreli kullanıma uygun değil. Kantaron yağı bağırsak sorunlarına yardımcı olur ve kabızlığı ortadan kaldırır. Bu özelliğinden dolayı da kilo vermeye yardımcı olabilir."DR. Özcan, kantaron yağının, hücreleri yenileme özelliği sayesinde yüzdeki ve vücuttaki yara izlerini çok hızlı iyileştirme ve sivilceleri gidermede birebir olduğunu söyledi. Dr. Özcan, "Düzenli kullanım ile cildi yeniler ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Özellikle yanık ağrılarını hızla giderir ve cildin iz bırakmadan iyileşmesine yardımcı olur. Meme ucu çatlaklarını ve emzirme döneminde meme uçlarında oluşan yaraları hızla iyileştirir" dedi.Kantaron yağının özellikle ergenlik döneminde ciltteki gözeneklerin tıkanması ve iltihaplanması sonucu oluşan sivilceleri geçirdiğini söyleyen Dr. Özcan, şöyle dedi: " Bu durumlarda antibakteriyel özelliklere sahip olan kantaron yağı sorunlu bölgeye sürüldüğünde sivilceleri kurutur. Ürün sabah ve akşam temizlenmiş cilde uygulanmalı ve bir süre sonra durulanmalıdır. Nemlendirici etkisinden dolayı cilt bir süre sonra nefes almaya başlar ve daha ışıltılı bir görünüm kazanır. Bununla birlikte, herhangi bir ciddi yan etki olmamasına rağmen, kantaron yağının çok sık kullanılması önerilmez. Kantaron yağının önerilen maksimum uygulama sıklığı günde iki kez olmalıdır. Kantaron yağını çok sık kullanmak sebum dengesini bozabilir. Cilt hassassa ve alerjik reaksiyonlara yatkınsa, sarı kantaron yağı haftada bir veya iki defadan fazla kullanılmamalıdır. Akşamları bu ürünün temizlenmiş cilde pamuk veya parmak uçları ile masaj hareketleriyle uygulanmasını tavsiye ederim."DR. Özcan, "Kantaron yağı olduğu gibi içilebilir veya ılık suya eklenebilir" diyerek günde bir çay kaşığı kullanıldığında nelere iyi geleceğini de şöyle sıraladı:Şişkinliği, kabızlığı, gaz koliğini, hazımsızlığı önlediği ve gastrit ağrılarını hafiflettiği tespit edilmiştir.Akne, egzama, hemoroid, boğaz, yutak, deri ve mukoz membranların iltihaplanmasına neden olan bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisinde etkili bir ilaç olarak kabul edilir.Kantaron yağı saf haliyle, diğer yağlara karıştırılarak kullanabileceği gibi kozmetik ürünlere ilave edilerek de kullanılabilir.Diş eti hastalıklarında, bol miktarda kantaron yağına batırılmış pamuklu çubukları hasarlı bölgeye 15-20 dakika boyunca uygulayın.Emziren kadınlarda meme ucu çatlaklarında, yanıklarda, apselerde, morluklarda, kantaron yağı nemlendirilmiş pamuk veya peçete yardımıyla cildin etkilenen bölgelerine sürülür ve sarılır, 15-20 dakika boyunca uygulanır.Ciltteki ödem, morluk ve iltihaplanmaları gidermek için 1 yemek kaşığı kantaron yağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı kuşburnu yağı karışımı yapılarak hasarlı bölgeye uygulanır.DR. Özcan, kantaron yağının ağızdan alınabileceğini de belirterek "Günde bir kez ve miktarı da bir çay kaşığını geçmemelidir. Özellikle depresif ruh halinin ortadan kalkması için kantaron yağı ağızdan yağ olarak kullanılabilir" dedi.Kantaron yağının özellikle son yıllarda popülaritesi arttı. Çünkü her derde deva olan kantaron yağı fitoterapi ve alternatif tıpta sıklıkla kullanılıyor. Hücre yenilenmesinden tutun da kilo vermeye kadar faydaları saymakla bitmiyor