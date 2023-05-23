International Clinics ‘’karın germe’’ ameliyatının detaylarına dikkat çekerek bilgilendirdi

Op. Dr Halil İbrahim Gökçek; ''Çeşitli nedenlerle karın ve bel bölgesinde yağlanma ile birlikte, eşlik eden çatlaklar, deri fazlalığı, sarkma gibi sorunları olan kişiler karın germe ameliyatları için uygundur. 18 yaş altındaki kişilere ise yapılmasını tavsiye etmemekteyiz'' diyerek uyardı.



İnternational Clinics kurucu ortağı Op. Dr Halil İbrahim Gökçek; ''Hastalarımızla öncelikle uygun bir hastalık öyküsü ve fizik muayene sonrası operasyonun tekniğini belirleyecek kriterler değerlendirilir. Anestezi doktoru tarafından operasyon açısından engel teşkil edebilecek durumlar denetlenir, gerekli kan tahlilleri yapılır. Ameliyatı etkileyebilecek kronik hastalıklar olması durumunda ek tetkik veya konsultasyonlar istenebilir. Herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa en az 1 hafta önceden kesilmelidir. Sigara kullanımı, bazı hastalarda yara iyileşme sürecini bozabilmektedir. Diğer kronik hastalıklar için kullanılan ilaçların kesilmesine gerek yoktur. Ameliyat öncesinde hastalara lifli ve yumuşak gıdalarla beslenmesi tavsiye etmekteyiz''



Gökçek; Tam karın germe ameliyatı hastane ortamında ve genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi ortalama 2- 2.5 saattir. Karın germe ameliyatında sıklıkla liposakşında yapılarak daha iyi bir sonuç almak ana hedefimizdir. İç çamaşırı altında kalacak şekilde yatay bir kesi yapılır. Tüm karın dokusu kaldırılır, karın kasları sıkılaştırılır, göbek deliği uygun pozisyona getirilir, fazla karın derisi ve yağı kesilerek atılır. Operasyon sonrasında fazla kanın tahliyesi için geçici olarak diren denilen ince borular meme altına yerleştirilebilir.



Ameliyat sonrası 4. saatte yemek yenilir ve hasta yatağından kalkarak yürümeye başlar. Karın bölgesindeki gerginlik nedeni ile hastanın belli bir süre eğik yürümesi gerekir. 1 – 2 gün sonrası hasta taburcu edilir. Ağrı düşünüldüğü kadar fazla değildir ve kullanılacak ağrı kesiciler yeterli yardımı sağlar. Hasta 1-2 gün sonra yıkanabilir. Karın bölgesinde oluşabilecek bir miktar ödem ve şişkinlik yaklaşık 2-3 hafta içinde geçer. Hasta yaklaşık 1 hafta içinde günlük yaşamına dönebilir. Ameliyat sonrası ilk 2-3 hafta karın korsesi kullanılması gerekir. Hafif egzersizler zaman içinde rahatlıkla yapılabilir.



Elbette her cerrahi girişimin kendine özgü komplikasyonları vardır. Bunlar nadir görülmekle birlikte, hastayı bilgilendirme amaçlı mutlaka hekimi tarafından hastaya anlatılmalıdır. Gelişebilecek erken ve geç dönem komplikasyonların hepsi için alternatif çözüm seçenekleri vardır. Geçici sorunlar; hassasiyet, ağrı, gerginlik hissi Erken dönem sorunlar; kanama, enfeksiyon, yara iyileşme problemleri Uzun dönem sorunlar; kötü yara izi, asimetriler, deride potluk ve estetik



Tam karın germe ameliyatlarının sonucu genel olarak kalıcıdır. Hamilelik süreci, kötü beslenme ve düzensiz yaşam tarzının bir miktarda olsa karın dokusunda gevşeme yaratması doğaldır.



Elbetteki her ameliyatta olduğu gibi size uygun cerrahiyi belirlemek ve doğru tedaviyi uygulamak için hekiminizle yüz yüze görüşerek karar vermek en uygunudur.

18 yaş altındaki kişilere tavsiye edilmemeli!

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