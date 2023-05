Ultrason Kağıdında Yazan Ao Terimi Ne Anlama Gelir?

Özellikle ultrason kağıdında yazan terimlerin açıklaması da bunlardan biridir. Normal hayatımızda karşımıza çıkan terimler bazen daha kafa karıştırıcı olabilmektedir. Hamilelik sürecinde de her ne kadar her duruma hakim olmak isteseniz de bazen gözden kaçırdığınızı düşündüğünüz noktalar yaşayabilirsiniz. Gebeliğin ilerleyen haftalarında daha detaylı çekilen ultrason görüntüleri ile hayatınız daha farklı terimler girmekte ve merakınız da artmaktadır. İşte size bu yazımızda karşınıza çıkan ve kafa karıştırdığını düşündüğünüz terimlerden birini açıklayacağız. Aslında, hepimizin hayatımızın bir alanında bu terimleri duymuş ya da okumuş olsak da konu hem kendi sağlığımız hem de bebeğimizin sağlığı olduğunda bildiğimiz her şeyi unuttuğumuzu hissedebiliriz. Ultrason kağıdında karşımıza çıkan AO terimi de kafa karışıklığına sebep olan terimlerden biridir. Peki, ultrason kağıdında yazan AO terimi ne anlama gelmektedir? Kalp ile ilgili ultrason görüntülemelerinde karşımıza çıkan AO terimi ne anlama gelmektedir?

Ultrason Kağıdında Yazan Ao Terimi Ve Anlamı

Ortalama olarak gebeliğin 16.haftasından itibaren anne karnındaki bebeğin kalp ultrasonlarının kontrolleri başlar. Bazı kontrollerin rutin kontroller olması gibi kalp ile ilgili yapılan ölçümler de rutin kontroller arasındadır.

Sağlıklı olarak ilerleyen gebeliklerde de ya da doktorun risk grubu içinde bulduğu gebeliklerde de yapılan kalp ultrasonları ile bilmediğiniz birçok terim ile karşılaşmanız mümkündür. Ultrason kağıdında karşılaşacağınız AO terimi de bu terimlerden biridir. AO terimi aort atardamarı anlamına gelen bir terim kısaltmasıdır. yani ultrason kağıdında karşınıza çıkan AO terimi bebeğin kalbinden çıkan ana atardamarı ifade eden bir terim olarak kullanılmaktadır.