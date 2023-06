Stresiniz artarsa nefes egzersizi yapın

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Songül Derin, adayların sınav sonucuna değil "o ana" yani yaşadıkları ana odaklanması gerektiğini kaydetti. Sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerinin oldukça heyecanlı ve kaygılı olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Derin, "Bir miktar kaygı kişilere fayda sağlarken, fazla miktarda olması da zarar verebilir. Öncelikle adaylar artık yeni bilgiler öğrenmeye ya da ders çalışmaya uğraşmasın. Sınavdan önce ağır, fazla veya dokunacak ya da daha önce hiç yemedikleri yiyeceklerden uzak dursunlar. Dışarıdan bilmedikleri veya hazır gıdalar da tüketmesinler" dedi.Dr. Öğr. Üyesi Derin, öğrencilerin olumsuz düşünceleri ile ilgili ise şu öneride bulundu: "Sınav gecesi aklınıza olumsuz düşünceler gelirse, bir kutu hayal edip bu olumsuz düşünceleri içine gönderin. Ve bu kutunun kapağını kapattığınızı hayal edin. Sonrasında şimdiye kadar yaşadığınız olumlu anılara ve olumlu şeylere odaklanın. Sınavın sonucu kimse için bilinebilir bir şey olmadığından sınavın sonucuna odaklanmak kişide sadece kaygı uyandırır. O yüzden sınavın sonucundan ziyade her zaman 'o an'a odaklanın."ADAYLARA sınava girecekleri yeri önceden gidip görmelerini öneren Dr. Öğr. Üyesi Derin, "Bu biraz rahatlamalarını sağlayabilir. Çünkü yeni, bilinmeyen, alışılmadık şeyler insanlarda daha çok kaygı oluşturur. Gidip görmeleri orayı zihinlerinde biraz daha tanıdık bir yer kategorisine koyabilir. Sınavda ihtiyaç duyacakları her şeyi akşamdan hazırlamaları, sınavın yerini ve saatini kontrol etmeleri iyi olacaktır. Sınav gecesi de yeterince ve erken uyumalı, alarmınızı kurmayı unutmamalısınız" dedi.Öğr. Üyesi Derin, sınav sabahı ve sınav anı için öğerencilere şu tavsiyelerde bulundu:Güzel bir kahvaltı yapın.Kıyafetleriniz rahat olsun.Sabah kalktığınızda konulara, derslere vb. bakmayın. Bu durum stresinizi artırabilir.Sınav yerinize en az bir saat erken gidin.Etrafınızdaki stresli kişilere, konuşmalara odaklanmak yerine, aklınıza sizi rahatlatan, iyi hissettiren düşünceler getirmeye çalışın.Sınav başlamadan önce tuvalet ihtiyacınızı giderin.Sınav sırasında sorulara ayrı ayrı odaklanın.Bilmediğiniz bir soruyla karşılaşırsanız fazla zaman harcamadan işaret koyarak diğer sorulara geçin. En son vaktiniz kalırsa tekrar göz atın.Sınav sırasında stresiniz artarsa yine nefes egzersizlerini kullanabilirsiniz.Olumlu düşüncelerinizi hatırlayın. Başkalarının o anda sınavda neler yaptıklarına odaklanmak yerine tek tek sorularınızla ilgilenin.Sınav bittikten sonra da sınavla ilgili uzun uzun düşünmek yerine rahatlatıcı, dinlendirici şeyler yaparak kendinizi ödüllendirebilirsiniz.Öğr. Üyesi Derin, 'Eğer başarılı olamazsam aileme ne söylerim, bu sınavda başarılı olamayacağım, ne yapacağım, sınavı kazanamazsam dünyanın sonu olur, yetersizim, arkadaşlarıma, öğretmenlerime rezil olacağım' gibi olumsuz düşüncelerden kurtulmanın yollarını da anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Derin, "öğrencilere olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışın" diyerek, şu tavsiyelerde bulundu: "Sonuç her ne olursa olsun ailem beni seviyor, elimden gelenin en iyisini yapacağım, istediğim okula giremesem de dünyanın sonu değil, bu sadece bir sınav' gibi olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışmak daha faydalı olur. İnternetten nefes egzersizlerini araştırıp hemen uygulayabilirsiniz. Birçok basit nefes egzersizini kolaylıkla bulup, uygulayabilirsiniz."