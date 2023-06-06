Mete Koçak mikro kaynak saçı anlatıyor

Mikro kaynak saç alanında uzmanlaşan ve Ankara'daki salonunda hizmet veren Mete Koçak, uygulama hakkında bilgi verdi. Yapılan kaynağın kişinin saçına zarar vermeden uygulanması gerektiğinin altını çizen Koçak, "Doğru uygulanmış saç kaynağı ile hayalinizdeki uzun ve gür saçlara kavuşabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Öncelikle kişinin kendi doğal saçına en yakın kaynak saç seçilmeli. Kullanılan malzeme de kaliteli olmalı. Çünkü kalitesiz malzeme, var olan saça geri dönüşü olmayacak derecede zarar verebilir. Bu nedenle işinin ehli bir uzmanla çalışmalı ve kaliteli kaynaklar tercih etmelisiniz" dedi.



AĞIRLIK HİSSİ VE BATMA VARSA MİKRO KAYNAK DEĞİLDİR

Mikro kaynak saçların ince ya da kalın telli, dalgalı, düz, kıvırcık tüm saçlara uygulanabileceğini belirten Mete Koçak, "Uygulanan kimyasal işlemler nedeniyle yıpranmış saçlarda da mikro kaynak uygulaması yapılabilir" diye konuştu. Mikro kaynağın ağırlık hissi yaratmadığını ve saç derisine batmadığını ifade eden Koçak, "Cilt hassasiyeti bulunan kişilerde ilk birkaç gün bu hisler oluşabilir, ancak geçicidir. Geçmeyen bir ağırlık hissi varsa, saç diplerinizde sürekli batma oluşuyorsa, kaynak noktaları görünüyorsa ve takılan saç çıkarılırken kendi saç tellerinizde kopma oluşursa yapılan uygulama mikro kaynak saç değildir" uyarısında bulundu.



YATARKEN GEVŞEK ŞEKİLDE TOPLANMALI

Mete Koçak, mikro kaynak uygulanmış saçın bakımının da büyük önem taşıdığını söyledi: "Mikro kaynak takıldıktan sonra saçları aşırı ısıya maruz bırakmamak, ılık suyla yıkamak, yüksek ısıyla kurutmamak gerekir. Tararken de saçın zarar görmemesi için saç kremi kullanmak yerinde olur. Ancak krem saçların diplerine değil, uçlarına uygulanmalı. Ben, mikro kaynak saç uygulaması yaptığım kişilerden yatarken de saçlarını gevşek bir şekilde toplamalarını istiyorum. Böylece saçların dolaşması ve saç kayıpları önlenmiş olacaktır. En doğrusu; düzenli olarak bir uzmana bakım yaptırmak."

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