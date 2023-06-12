Dr. Resul Yaman Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?

1982 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğan Dr. Resul Yaman, tıp eğitimine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. İngilizceyi iyi derecede konuşabilen Dr. Yaman, evli biri ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Resul Yaman, kendi kliniğinde 15 farklı uzmanlık alanında doktorları bünyesinde barındırıyor. Saç ekimi operasyonlarında kanal açma işlemini bizzat kendisi gerçekleştiren Dr. Yaman, günlük sınırlı sayıda hastaya hizmet vermektedir. Ayrıca Amerika, İngiltere, İtalya ve Fransa'nın önde gelen saç ekim forumlarında tavsiye edilen doktorlar arasında yer alıyor.

Saç dökülmesi problemiyle üniversite yıllarında karşılaşan Dr. Resul Yaman, saç ekimi alanında uzmanlaşmaya karar verir. Saç dökülmesi tedavisinde kalıcı bir çözümün saç ekimi olduğunu fark ederek bu alanda çalışmalara başlayan ve bir saç ekim kliniğinde asistan olarak çalışmaya başlayarak deneyim kazanan Yaman, kendi saçları için 2008 yılında saç ekimi operasyonu geçirmiştir.

2009 yılında İstanbul-Güneşli'de kendi kliniğini açan Dr. Resul Yaman, saç, sakal, bıyık ve kaş ekimi alanlarında hizmet vermektedir. Sahip olduğu sertifikalar ve uluslararası veri ve bilimsel çalışmalarla donanımlı olan Dr. Yaman, uluslararası Saç Restorasyon Cerrahları Derneği (ISHRS) üyesi olarak faaliyet göstermektedir. FUE saç ekim tekniğini kullanarak hastalarına hizmet sunan Yaman, kliniğinde dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerine de saç ekimi işlemi yapmaktadır.

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