Yoğurt mucizesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan, gerçek ve sağlıklı yoğurtdun aroma verici, tatlandırıcı gibi herhangi bir katkı maddesi içermediğine dikkat çekerek, "Yağsız sütten oluşur ve kalorisi düşüktür. 100 gr yoğurtta yaklaşık 57 kcal var. Ayrıca bu faydalı besin çok fazla organik asit, kükürt, selenyum, sodyum, potasyum, klor, demir, krom, kobalt, molibden, kalsiyum, fosfor, çinko, iyot, bakır, B vitaminleri, A vitamini, askorbik asit, kolayca sindirilebilen sağlıklı protein karbonhidratlar içeriyor" dedi. Vücudun normal çalışması için süt proteinlerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Özcan, "Ancak emilimleri için her zaman yeterli enzim olmayabilir ama yoğurt gibi fermente süt ürününün enzimleri, proteinin kolayca sindirilmesi, alerjiye ve diğer sorunlara neden olmaması için etki eder" dedi.Özcan, yoğurdun bağırsak mikroflorasını ve sindirim sürecini iyileştirdiğine dikkat çekerek "Bütün bunlar sağlıklı, güzel ve ince bir vücut için çok önemlidir. Gerçek ev yapımı yoğurdun sağlığa birçok faydası vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, tümör gelişimini engeller, hasarlı bağırsak mukozasını onarır, mantar hastalıklarına karşı korur, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur, kemikleri ve tırnakları güçlendirir. Yoğurt, yiyeceklerin daha iyi sindirilmesine yardımcı olur, kandaki kolesterol seviyesini düşürür" dedi.zayıflamak için yoğurdun hangi karışımlarla tüketilmesi gerektiğini de şöyle anlattı:Çavdar kepeğini doğal yoğurtla karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Kahvaltı veya akşam yemeği öğünü gibi sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.Karabuğday kendi başına çok faydalı , bağırsaklara bir fırça gibi çalışır, özellikle glüten intoleransı olanlar için. Yoğurtlu karabuğday, diyet sırasında harika bir kahvaltı veya öğle yemeği olabilir.Yulaf ezmesi ile hazırlanan soğuk yulaf lapası çok kullanışlı ve lezzetli bir yemektir.Hazırlamak için doğal yoğurt ve yulaf ezmesine ihtiyacınız olacak.Keten tohumu çok güçlü bir antioksidan ve intoksikan olarak kabul edilir.Keten tohumunu öğütüp yoğurtla karıştırırsanız, vücuda fayda sağlayacak mükemmel bir diyet kahvaltısı elde edersiniz.Kimyonlu yoğurt detoks etkisini artırır, antioksidan özelliği vardır. Tarifi oldukça basit.Kimyonu öğütün. Her 100-150 yoğurdun içine 5-10 gr ekleyin ve tüketin.Meyve ve çilek aromalı tatlı bir fermente süt ürünü satın almaya hiç gerek yok.Evde yaptığınız yoğurda bir avuç çilek, bir muz, elma veya armut, kaynar suda yumuşatılmış kuru meyveler karıştırabilirsiniz.Zengin mineral içeriği ve çok düşük kalorili besin olan lor diyetlerin vazgeçilmezi. Yoğurtla karıştırıldığında sağlık için faydası artıyor ve tok tutuyor. Bu karışıma kuru meyveler, kuruyemişler, tohumlar, sebzeler ve bal eklenebilir.ÖZCAN, kilo vermek için gerçek ev yapımı yoğurdun tercih edilmesi gerektiğini belirtererek, şunları söyledi: "Gerçek yoğurdun, otuz günden fazla saklanmaması, kullanılan mayanın doğal olması ve laktik asit bakterileri içerdiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Genellikle satın alınan yoğurtların ambalaj kutularında laktik asit içerdiğinin belirtilmesi önemlidir. Katkısız sade yoğurdu sevmiyorsanız doğal ürünler yardımıyla lezzetini artırabilirsiniz. Yoğurdun içine taze veya kuru meyveler ve sebzeler ekleyebilirsiniz. Bu, yoğurda tat katacak, tadı daha lezzetli ve doyurucu hale getirecek. Bu karışımlarla kilo vermek kolay, keyifli ve etkili olacaktır."ÖZCANyoğurdiyetlerinde uygulanmasıgereken 5 kuralı şöylesıraladı:Günde 4-6 öğün için 500 gr'dan fazla yoğurt kullanamazsınız.Ayrıca günde 400 gramdan fazla meyve yememelisiniz.Özellikle üzüm, karpuz ve kavun tüketilmemeli. Yeşil elmalar ve turunçgiller kilo vermek için en uygun olanlardır.Günde en az 1,5 litre sıvı(su) içmek gerekiyor.Öğle ve akşam yemeklerine 100 gr. haşlanmış yağsız et ve yoğurtla tatlandırılmış sebze eklemelisiniz.Öğün aralarında 1 bardak taze sıkılmış portakal, greyfurt, nar veya elma suyu içmelisiniz. Bu durumda meyve suyu 1/ 2 oranında su ile seyreltilmelidir.ÖZCAN, "Haftanın bir günü kendinize detoks günü belirleyebilirsiniz" diyerek, detoxa ana besin olarak yoğurt konulabileceğini söyledi.Özcan "Yoğurt, o gün için ana besin olarak tercih edilebilir.Tüm kızarmış ve yağlı yiyecekleri, tütsülenmiş etleri, unları ve tatlı ürünleri diyetten çıkarmak önemlidir.Kahvaltı; doğal yoğurt, kurutulmuş tam tahıllı ekmek, meyveler, çilek ve yeşil çaydan oluşabilir.Öğle yemeğinde sebze salatası ve yine bir kase yoğurt yemelisiniz.Akşam yemeği, hafif ama doyurucu olmalıdır.Menüye yoğurdun yanı sıra meyveler, sebzeler dahil edilebilir. Günde yenen toplam yoğurt miktarı 500 gr'ı geçmemelidir. Böyle bir detox gününde bağırsak mikroflorasını eski sağlıklı haline getirebilir, asitliği dengeleyebilir ve toksinleri vücuttan kısmen atabilirsiniz."