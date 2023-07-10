Op. Dr. Umut Suadiye: Plastik ve estetik cerrahide amaçlar farklı

Temelde aynı eğitime dayanan estetik cerrahi ve plastik cerrahi sıklıkla karıştırılıyor. Estetik ve plastik cerrahi alanında hem hekim hem de eğitmen olarak hizmet veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı ünlü Op. Dr. Umut Suadiye konuya açıklık getirdi. Plastik cerrahinin bilinen büyük kısmını estetik cerrahi oluştursa da aslında plastik cerrahi alanı içerisinde farklı başlıklar yer aldığını belirten Suadiye sözlerini şöyle sürdürdü: "Plastik cerrahinin içinde rekonstüktif cerrahi, el cerrahisi, kraniyofasiyal cerrahi, mikro cerrahi ve yanık tedavisi de yer alıyor. Misal rekonstrüktif cerrahi ile vücut yüzeyindeki deri, deri altı ve kemikleri etkileyen edinsel ya da doğumsal tüm doku ve organ kaybının onarılması gerçekleştiriliyor. Sindaktili olarak tabir ettiğimiz yapışık parmak, yanıklar, uzuv kopmaları bunlardan birkaçı."

İKİSİ BİR ARADA UYGULANABİLİR

Estetik cerrahiyi vücut görünüşünün güzelleştirilmesi ya da mükemmele ulaştırılması için yapılan operasyonlar olarak tanımlayan Dr. Umut Suadiye, bu alana dairse şu değerlendirmelerde bulundu: "Burada temel amaç tıbbi bir problemden çok güzellik ve estetik kaygıları gidermek. Plastik cerrahi tüm bu alanları kapsıyor. Plastik cerrahi uzmanlık eğitimi sırasında aynı zamanda estetik cerrahi eğitimi de verilir. Estetik kaygılar bazen sadece güzellik amacı taşımak dışında tıbbî problemlerin de eşlik ettiği hastalıkları ortaya çıkarabiliyor. Örneğin, dev boyutlara ulaşan memelerin cerrahi olarak düzeltilmesi ya da aşırı şişman bir gövdenin yeniden yapılandırılması gibi hem tıbbi hem de estetik problemler birlikte çözülebilmektedir. Örneğin rinoplasti, yani estetik burun cerrahisi esnasında, buruna şekil verilirken nefes alma sorunları da birlikte düzeltiliyor."

EŞDEĞER FAYDAYA SAHİPLER

Estetik cerrahi ve plastik cerrahiyi ayıran temel çizgiyi zorunluluk ve tercih olarak işaret eden Dr. Suadiye, "Plastik cerrahi doğası gereği genel vücutta meydana gelen doku bozuklukları, cerrahi ameliyatlar sonrasında oluşan ameliyat izleri, travmalara bağlı oluşan sarkmalar gibi patolojik rahatsızlıklarla ilgilenir" deyip ekledi: "Bu operasyonların tümü sağlık açısından zorunluluk gerektirmektedir. Çünkü yaşadıkları sıkıntılar hastaların yaşam kalitesini düşürür. Ancak estetik cerrahi de böyle bir durumdan söz edilemez. Buradaki şikayetleri estetik kaygılar besler. Müdahalelerin öncelikli sonucu hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri, özgüven kazanmaları olarak ortaya çıkar. Tabii kazanım olarak bakıldığında bu da en az plastik cerrahinin sağladığı faydaya eşdeğer bir faydayı ortaya çıkarır."

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