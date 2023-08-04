Bu sıcaklarda nasıl besleneceğiz?

Sıcakların, etkisini iyiden iyiye artırdığı bu günlerde dikkat edilmesi gereken konuların başında beslenme geliyor. Özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları, yaşlılar, bebekler gibi sıcak havalardan etkilenme ihtimali yüksek olan kişilerin beslenme konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Diyetisyen Dürdane Keskiner, kavurucu sıcaklarda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda tavsiyeler verdi.
GÜNDE EN AZ 8 BARDAK SU İÇMEK ŞART
Yaz aylarında beslenme ile ilgili en önemli kural sıvı tüketimidir. Çünkü yaz mevsimi vücudun kolayca susuz kaldığı ve temel mineralleri kaybettiği bir zamandır. Vücuttaki su içeriği azaldığında, şiddetli yorgunluğa yol açar. Düzenli su tüketimi ideal vücut sıcaklığını dengede tutar. Bununla birlikte bol miktarda su içmek vücudunuzu iyi nemlendirir. Ancak buzdolabından çıkmış soğuk su, sindirim ve gaz şikâyetlerine neden olur. Sıcaklık yükseldikçe vücut susuz kalır. Bu nedenle sıcak havalarda günlük 8 bardaktan fazla suya ihtiyaç vardır.
SİNDİRİMİ KOLAY HAFİF YİYECEKLER TERCİH EDİN
Vücut ısısını artıran yüksek kalorili ve zor sindirilen besinlerden kaçınılmalıdır. Yüksek su içeriğine sahip yiyecekler, hem daha kolay sindirilir hem de vücudunuzu ferahlatır. Yumurta, kırmızı et, tavuk, kurubaklagiller sindirimi uzun sürdüğü için, vücut ısısının artmasına neden olur ve ölçülü olarak tüketilmelidir. Yumurta haşlama olarak veya salatalarda, et ürünleri ızgara veya sebze yemeklerinin içerisinde az miktarda tüketilebilir. Yazın zengin sebze çeşitlerinden daha çok faydalanılmalıdır.
BAHARAT KULLANIMINI AZALTIN
Yaz aylarında aşırı baharatlı ve tuzlu yiyecekler tüketmek sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Baharatlı besinler, vücutta ısı üretimine neden olur. Kışın ısınmak için özellikle içeceklerde tüketilen tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlardan uzak durmakta fayda var. Yemeklere eklenen pul biber, karabiber, kekik vücut ısısını artırarak rahatsız edebilir. Yemeklerde pul biber ve karabiber yerine taze yeşil biber kullanmak daha iyidir. Fazla tuz tüketimi ise vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olur.
PAKETLİ GIDALAR TÜKETMEYİN
Abur cuburdan kaçınılmalıdır. Yağlı atıştırmalıklar, cipsler, krakerler, kremalar, soslar, hazır dondurmalar, donmuş hamur ürünleri, donmuş patates gibi içerisinde trans yağ bulunan besinlerin, hem sindirimi zordur hem de vücutta su ihtiyacını artırır. Ayrıca bu tür besinler düzenli tüketildiğinde bağımlılık yapabilmektedir.
DAHA ÇOK MEYVE-SEBZE YİYİN
Tüketimde önceliğin her zaman mevsiminde olan meyve ve sebzeler olduğunu bilmekte fayda var. Meyveler göründüğü kadar masum olmadığı için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
SAĞLIKLI İÇECEKLER SEÇİN
Şekerli ve gazlı içecekler yerine, sade maden suyu, meyve aromalı su, evde hazırlanan meyve suları gibi doğal içecekler tüketebilirsiniz. Meyvelerin suyunu çıkarmak yerine, meyveleri yemek daha iyidir. Meyvenin, suları çıkarıldığında içindeki doğal lifler kaybolur. Örneğin, 1 bardak su ve 1 orta boy olgun şeftaliyi mutfak robotundan geçirip püreli şekilde posasını kaybetmeden içebilirsiniz.
ÇAY VE KAHVEYİ DAHA AZ TÜKETİN
Kahve ve çay alımını sınırlandırmaya çalışın. Kahvede bulunan kafein daha fazla idrar atılmasına ve dolayısıyla su kaybına neden olur. Kahve ve çay gibi içecekler vücuttaki su içeriğini azalttığı için daha az tüketilmeli.
ÖĞÜN SAYISINI AZALTIN
Yazın daha az enerji harcarız ve iştah daha azdır. Böyle durumlarda mümkünse öğle öğününü azaltın veya ara öğün gibi yapın. Akşam öğününü de kadar kolay sindirilebilen besinlerden tercih edin.
KİNOALI BUĞDAY SALATASI
Malzemeler:
1 su bardağı karabuğday
1/2 su bardağı kinoa
1 çay bardağı nohut (haşlanmış)
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
1 demet nane
1 demet taze soğan
1 adet iri domates (çekirdekleri çıkarılmış)
1 adet salatalık (kabuksuz ve çekirdekleri
çıkarılmış)
1 adet kırmızı biber
Yeteri kadar tuz, kimyon ve pul biber
Yeteri kadar nar ekşisi
Yeteri kadar limon suyu (taze sıkılmış)
Yeteri kadar zeytinyağı
Hazırlanışı:
Karabuğdayı bir saat soğuk suda bırakın.
Ardından yıkayın, üzerine çıkacak
kadar su ilave ederek yumuşayana kadar
haşlayın. Hazır olunca iyice süzün. Kinoayı
da birkaç kez bolca yıkadıktan sonra aynı
şekilde yumuşayana kadar haşlayın. Hazır
olunca süzün. Büyük bir kâseye incecik
doğranmış bütün yeşillikleri, domates,
biber ve salatalığı ekleyin. Kinoa, karabuğday
ve nohutu da üzerlerine ilave edin.
Bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve nar
ekşisini iyice karıştırın ve hazırladığınız
salatanın üzerine ekleyin, bütün sosu içine
çekene kadar çatalla karıştırın.
KIRMIZI SMOOTHIE
Dyt. Keskiner yaz beslenmenizi çeşitlendirecek tarifler de verdi. İşte o tarifler:
Malzemeler:
Haşlanmış yarım pancar
1 bardak Hindistan cevizi suyu
4 adet çilek
5-6 adet karadut
1 tatlı kaşığı bal
1 ince dilim karpuz (1 üçgen kadar) Hazırlanışı:
Önceden haşlanmış pancarın yarısını küp şeklinde doğrayın. Daha sonra tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. 160 kalori olan bu sağlıklı içecek tam bir demir kaynağıdır.