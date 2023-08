Bu sıcaklarda nasıl besleneceğiz?

Sıcakların, etkisini iyiden iyiye artırdığı bu günlerde dikkat edilmesi gereken konuların başında beslenme geliyor. Özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları, yaşlılar, bebekler gibi sıcak havalardan etkilenme ihtimali yüksek olan kişilerin beslenme konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Diyetisyen Dürdane Keskiner, kavurucu sıcaklarda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda tavsiyeler verdi.Yaz aylarında beslenme ile ilgili en önemli kural sıvı tüketimidir. Çünkü yaz mevsimi vücudun kolayca susuz kaldığı ve temel mineralleri kaybettiği bir zamandır. Vücuttaki su içeriği azaldığında, şiddetli yorgunluğa yol açar. Düzenli su tüketimi ideal vücut sıcaklığını dengede tutar. Bununla birlikte bol miktarda su içmek vücudunuzu iyi nemlendirir. Ancak buzdolabından çıkmış soğuk su, sindirim ve gaz şikâyetlerine neden olur. Sıcaklık yükseldikçe vücut susuz kalır. Bu nedenle sıcak havalarda günlük 8 bardaktan fazla suya ihtiyaç vardır.Vücut ısısını artıran yüksek kalorili ve zor sindirilen besinlerden kaçınılmalıdır. Yüksek su içeriğine sahip yiyecekler, hem daha kolay sindirilir hem de vücudunuzu ferahlatır. Yumurta, kırmızı et, tavuk, kurubaklagiller sindirimi uzun sürdüğü için, vücut ısısının artmasına neden olur ve ölçülü olarak tüketilmelidir. Yumurta haşlama olarak veya salatalarda, et ürünleri ızgara veya sebze yemeklerinin içerisinde az miktarda tüketilebilir. Yazın zengin sebze çeşitlerinden daha çok faydalanılmalıdır.Yaz aylarında aşırı baharatlı ve tuzlu yiyecekler tüketmek sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Baharatlı besinler, vücutta ısı üretimine neden olur. Kışın ısınmak için özellikle içeceklerde tüketilen tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlardan uzak durmakta fayda var. Yemeklere eklenen pul biber, karabiber, kekik vücut ısısını artırarak rahatsız edebilir. Yemeklerde pul biber ve karabiber yerine taze yeşil biber kullanmak daha iyidir. Fazla tuz tüketimi ise vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olur.Abur cuburdan kaçınılmalıdır. Yağlı atıştırmalıklar, cipsler, krakerler, kremalar, soslar, hazır dondurmalar, donmuş hamur ürünleri, donmuş patates gibi içerisinde trans yağ bulunan besinlerin, hem sindirimi zordur hem de vücutta su ihtiyacını artırır. Ayrıca bu tür besinler düzenli tüketildiğinde bağımlılık yapabilmektedir.Tüketimde önceliğin her zaman mevsiminde olan meyve ve sebzeler olduğunu bilmekte fayda var. Meyveler göründüğü kadar masum olmadığı için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.Şekerli ve gazlı içecekler yerine, sade maden suyu, meyve aromalı su, evde hazırlanan meyve suları gibi doğal içecekler tüketebilirsiniz. Meyvelerin suyunu çıkarmak yerine, meyveleri yemek daha iyidir. Meyvenin, suları çıkarıldığında içindeki doğal lifler kaybolur. Örneğin, 1 bardak su ve 1 orta boy olgun şeftaliyi mutfak robotundan geçirip püreli şekilde posasını kaybetmeden içebilirsiniz.Kahve ve çay alımını sınırlandırmaya çalışın. Kahvede bulunan kafein daha fazla idrar atılmasına ve dolayısıyla su kaybına neden olur. Kahve ve çay gibi içecekler vücuttaki su içeriğini azalttığı için daha az tüketilmeli.Yazın daha az enerji harcarız ve iştah daha azdır. Böyle durumlarda mümkünse öğle öğününü azaltın veya ara öğün gibi yapın. Akşam öğününü de kadar kolay sindirilebilen besinlerden tercih edin.1 su bardağı karabuğday1/2 su bardağı kinoa1 çay bardağı nohut (haşlanmış)1 demet maydanoz1 demet dereotu1 demet nane1 demet taze soğan1 adet iri domates (çekirdekleri çıkarılmış)1 adet salatalık (kabuksuz ve çekirdekleriçıkarılmış)1 adet kırmızı biberYeteri kadar tuz, kimyon ve pul biberYeteri kadar nar ekşisiYeteri kadar limon suyu (taze sıkılmış)Yeteri kadar zeytinyağıKarabuğdayı bir saat soğuk suda bırakın.Ardından yıkayın, üzerine çıkacakkadar su ilave ederek yumuşayana kadarhaşlayın. Hazır olunca iyice süzün. Kinoayıda birkaç kez bolca yıkadıktan sonra aynışekilde yumuşayana kadar haşlayın. Hazırolunca süzün. Büyük bir kâseye incecikdoğranmış bütün yeşillikleri, domates,biber ve salatalığı ekleyin. Kinoa, karabuğdayve nohutu da üzerlerine ilave edin.Bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve narekşisini iyice karıştırın ve hazırladığınızsalatanın üzerine ekleyin, bütün sosu içineçekene kadar çatalla karıştırın.Dyt. Keskiner yaz beslenmenizi çeşitlendirecek tarifler de verdi. İşte o tarifler:Haşlanmış yarım pancar1 bardak Hindistan cevizi suyu4 adet çilek5-6 adet karadut1 tatlı kaşığı bal1 ince dilim karpuz (1 üçgen kadar)Önceden haşlanmış pancarın yarısını küp şeklinde doğrayın. Daha sonra tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. 160 kalori olan bu sağlıklı içecek tam bir demir kaynağıdır.