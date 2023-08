Yaz aylarında kilo vermek daha kolay

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nden Diyetisyen Melissa Uruçay, yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle metabolizma hızının arttığına dikkat çekerek "Böylece vücut daha çok enerji harcar. Aynı zamanda yaz aylarında serin havalara göre iştah daha kapalıdır. Bu etkiler ile kilo vermek kolaylaşır" dedi. Diyetisyen Melissa Uruçay, yaz aylarında kilo vermek isteyenler için önerilerde bulundu...Öğünlerde daha hafif ve ferah tercih yapmak isteyenler için yaz meyveleri çeşitliliği ile ilk sırada yerini alıyor. Ancak her besinde olduğu gibi meyvelerde de porsiyon kontrolü şart. Gün içerisinde kan şekerinin dalgalanmasını önlemek ve ani açlık krizlerinin önüne geçmek için ara öğünlerde meyvelere yer verebilirsiniz. Özellikle karpuz kavun gibi serinlemek için tüketilen meyvelerin de şeker oranı unutulmamalıdır. Fazla tüketilen her besin kilo aldırabilir.Yumurta anne sütünden sonra gelen ve örnek protein olan bir besindir. Genellikle sıcak havalarda yumurta tüketmek koku ve tat gibi sebeplerden ötürü zorlaşabiliyor. Güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Yumurta sevmeyenler kahvaltılarında peynire yer verebilirler. 1 yumurta yerine 1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir tercih edebilirsiniz.Özellikle sıcaklık artışlarının beraberinde getirdiği aşırı terleme vücuttan suyu uzaklaştırır. Hem kaybedilen suyu yerine koymak hem de toksinleri atmak için her gün ortalama 2,5 litre su tüketilmelidir. Sıvı ihtiyacınızı karşılamak için şeker ilavesiz içeceklerden de faydalanabilirsiniz. Yeterli sıvı alımı iştah kontrolünü de kolaylaştıracaktır., bağırsak sağlığı ve içeriğindeki mineraller ile kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Ayrıca yapılan çalışmalarda özellikle karın bölgesinde yağlanmayı engellediği gösterilmiştir. Hem kalorisi düşük olduğu için hem de sıvı alımını arttırmak için cacık veya ayran şeklinde de tüketilebilir. Her gün 1 kase yoğurt yemeye özen gösterin.aylarında serinlemek ve tatlı ihtiyacını karşılamak için dondurma tüketebilirsiniz. Hazır dondurmalar şeker içeriği ile kilo almanızı kolaylaştırabilir. Haftanın birkaç günü 1-2 top dondurma ile kaçamak yapabilirsiniz veya ev yapımı rafine şeker içermeyen dondurmalar tercih edebilirsiniz.Yarım su bardağısüt1 yemek kaşığı bal500 g karpuz1 yemek kaşığısüzme yoğurtYarım limon suyuKüp küp doğranmışkarpuzu blenderdangeçirdikten sonra yoğurdu,sütü, balı velimon suyunu ekleyin.En az 4-5 saat buzluktabekletinMelissa Uruçay, "Sabahları bir şey yiyemiyorum" diyenlere de önerilerde bulunarak "Sağlıklı smoothielerden faydalanabilirsiniz. Paylaştığım smoothie tarifini mutlaka denemelisiniz" diyor. İşte o sağlıklı smoothie tarifi:1 su bardağı süt2 küçük boy taze kayısı2 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi1 çay kaşığı kakao1 çay kaşığı tarçın2 tam ceviz içiTüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin. Ana öğün yerine içebilirsiniz.