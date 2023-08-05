Yaz aylarında kilo vermek daha kolay

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nden Diyetisyen Melissa Uruçay, yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle metabolizma hızının arttığına dikkat çekerek "Böylece vücut daha çok enerji harcar. Aynı zamanda yaz aylarında serin havalara göre iştah daha kapalıdır. Bu etkiler ile kilo vermek kolaylaşır" dedi. Diyetisyen Melissa Uruçay, yaz aylarında kilo vermek isteyenler için önerilerde bulundu...
YAZ MEYVELERİNE DİKKAT
Öğünlerde daha hafif ve ferah tercih yapmak isteyenler için yaz meyveleri çeşitliliği ile ilk sırada yerini alıyor. Ancak her besinde olduğu gibi meyvelerde de porsiyon kontrolü şart. Gün içerisinde kan şekerinin dalgalanmasını önlemek ve ani açlık krizlerinin önüne geçmek için ara öğünlerde meyvelere yer verebilirsiniz. Özellikle karpuz kavun gibi serinlemek için tüketilen meyvelerin de şeker oranı unutulmamalıdır. Fazla tüketilen her besin kilo aldırabilir.
YUMURTA YİYEMİYORSANIZ...
Yumurta anne sütünden sonra gelen ve örnek protein olan bir besindir. Genellikle sıcak havalarda yumurta tüketmek koku ve tat gibi sebeplerden ötürü zorlaşabiliyor. Güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Yumurta sevmeyenler kahvaltılarında peynire yer verebilirler. 1 yumurta yerine 1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir tercih edebilirsiniz.
EN ÖNEMLİ NOKTA SU TÜKETİMİ!
Özellikle sıcaklık artışlarının beraberinde getirdiği aşırı terleme vücuttan suyu uzaklaştırır. Hem kaybedilen suyu yerine koymak hem de toksinleri atmak için her gün ortalama 2,5 litre su tüketilmelidir. Sıvı ihtiyacınızı karşılamak için şeker ilavesiz içeceklerden de faydalanabilirsiniz. Yeterli sıvı alımı iştah kontrolünü de kolaylaştıracaktır.
GÖBEK YAĞLANMASINI ENGELLEMEK İÇİN YOĞURT YİYİN
Yoğurt
, bağırsak sağlığı ve içeriğindeki mineraller ile kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Ayrıca yapılan çalışmalarda özellikle karın bölgesinde yağlanmayı engellediği gösterilmiştir. Hem kalorisi düşük olduğu için hem de sıvı alımını arttırmak için cacık veya ayran şeklinde de tüketilebilir. Her gün 1 kase yoğurt yemeye özen gösterin.
EV YAPIMI DONDURMALAR TERCİH EDİN
Yaz
aylarında serinlemek ve tatlı ihtiyacını karşılamak için dondurma tüketebilirsiniz. Hazır dondurmalar şeker içeriği ile kilo almanızı kolaylaştırabilir. Haftanın birkaç günü 1-2 top dondurma ile kaçamak yapabilirsiniz veya ev yapımı rafine şeker içermeyen dondurmalar tercih edebilirsiniz.
KARPUZLU DONDURMA
Malzemeler:
Yarım su bardağı
süt
1 yemek kaşığı bal
500 g karpuz
1 yemek kaşığı
süzme yoğurt
Yarım limon suyu Hazırlanışı:
Küp küp doğranmış
karpuzu blenderdan
geçirdikten sonra yoğurdu,
sütü, balı ve
limon suyunu ekleyin.
En az 4-5 saat buzlukta
bekletin
ZAYIFLATAN DOYURUCU SMOOTHIE
Diyetisyen
Melissa Uruçay, "Sabahları bir şey yiyemiyorum" diyenlere de önerilerde bulunarak "Sağlıklı smoothielerden faydalanabilirsiniz. Paylaştığım smoothie tarifini mutlaka denemelisiniz" diyor. İşte o sağlıklı smoothie tarifi:
Malzemeler:
1 su bardağı süt
2 küçük boy taze kayısı
2 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi
1 çay kaşığı kakao
1 çay kaşığı tarçın
2 tam ceviz içi Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin. Ana öğün yerine içebilirsiniz.