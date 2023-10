Gülmek en güçlü ağrı kesici

Dün yani 6 Ekim Dünya Gülümseme Günü'ydü. Bu kapsamda gülümseme ve gülmenin insan psikolojisine etkisini anlatan Uzman Klinik Psikolog Dr. Yıldız Burkovik, gülümsemenin, mutluluk veya bazen karşısındakine cesaret veren bir eylem olduğunu söyledi. Psikolog Dr. Burkovik, "Çok üzüldüğümüz bir zamanda, dikkatimiz farklı yönde olduğunda, mesela iyi bir mizah gösterisi veya bir komedi filmi ile gülmeye başladığımızda ağrıyan yerlerimizdeki ağrıyı bile duymayız" dedi.Psikolog Dr. Burkovik, araştırmaların bebeklerin daha anne karnında gülmeye başladıklarını gösterdiğini söyleyerek "Her ne kadar henüz bilinç olmasa da bazı ultrasonlarda görünen gülümseme görüntüsü ebeveyne de büyük mutluluk katıyor. Bebeklerin doğumdan sonra uyurken gülümsemeleri ise reflekse bağlı. 3'üncü aydan sonra artık bebek bilinçli olarak gülümsemeye cevap vermeye başlıyor" dedi.Yaşamda gülümsemeyi arttırma ya da azaltmanın insanların elinde olduğunun altını çizen Psikolog Dr. Burkovik, şunları söyledi: "Bir çekimdir gülümseme. Gülümseme eğer içten gelerek yapılırsa karşıdaki kişiye olumlu bir etki olarak geçer. Sahte bir gülümseme çoğu kişi tarafından algılanır, yapay olduğu fark edilir. Üzerindeki duyguyu hissedebilmek ve yaşantı içinde getirdiği etkiye bakabilmek önemlidir. İçtenliği hissettiriyorsa işte o gerçek gülümsemedir." Psikolog Dr. Burkovik, gülümsemenin çeşitleriyle ilgili şunları söyledi: "Mutluluk veren, başaracaksın tarzında karşıdakine cesaret veren gülümseme, alay eder görünen, küçümseyen, kınayan, aşağılayıcı bir gülümseme ya da komik olana gülümseme gibi birçok şekilde bilinir."PsıkologDr. Burkovik, duygusal güçlüklerin insanın beden ve ruh dengesinin bozulmasına sebep olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "'Gülmek her hastalığın devasıdır' denir. Gülmek ile vücudumuzdaki hormon seviyeleri düzenlenir. Çok üzüldüğümüz bir zamanda, dikkatimiz farklı yönde olduğunda, mesela iyi bir mizah gösterisi veya bir komedi filmi ile gülmeye başladığımızda, ağrıyan yerlerimizdeki ağrıyı bile duymayız. Bu yüzden duygusal güçlüklere verdiğimiz anlamı daha ağırlaştırmamak için bazen yoğun düşünmek yerine oluruna bırakmak ve süreç içinde gülümsetecek şeylere odaklanabilmek, onları seçebilmek çok değerlidir."DOĞAL ve içten bir tutumla yapılan gülümsemenin her koşulda güzel duygular hissettirdiğini belirten Psikolog Dr. Burkovik, "Bir etkileşime geçebilmek için sadece gülümsemek değil, yumuşak tonla da konuşabilmek önemlidir. Aslında her şey bir bütündür. Beden dili ve sesin kullanımı ile birlikte göz temasının kurulması kişilerin sağlıklı iletişime geçmeleri için başlangıçtır. Her çocuk ya da yetişkin olumlu davranış şekline bakarak kişilerle iletişime girip girmeyeceklerine karar verirler. Dolayısıyla tatlı bir bakış, hoş bir tebessüm içteki mutluluğun dışarı çıkmasını sağlar. Huzuru yaşatan gülümseme ise dışarı çıkan mutluluğun artmasında bir öncüdür" dedi.CAN dostumuzun, bize gerçekten değer veren yakınımızın tatlı bir tebessümü, 'her zaman yanındayım'ı hissettiren bakışının çok kıymetli olduğunu söyleyen Psikolog Dr. Burkovik, şöyle dedi: "Güven hissettirir, olumsuzlukların çözüleceğini, çözüm uzak ya da zor olduğu zamanlarda da yalnız olmadığımızı bilmemizi sağlar. Gülmek ve sevdiklerimizle attığımız kahkahalar en büyük güçtür. Birbirinize tebessüm ile bakarak, 'Merhaba', 'Günaydın', 'İyi akşamlar' demeyi lütfen esirgemeyin."